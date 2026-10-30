España estaba en una fila donando sangre

La medicina, que todo lo cosifica y esteriliza, ha desprovisto de significado un hecho tan maravilloso e insólito como donar nuestra propia sangre, hasta convertirlo en un procedimiento administrativo, una transacción que nos depara una lata de Coca-Cola y un sándwich de máquina.

La sangre es un elemento rico en simbolismos: es misterio, es vida, es ofrenda, es estirpe.

La ley mosaica prohibía consumir la sangre "porque la vida de la carne en la sangre está" (Lev 17, 11), los egipcios pensaban que la madre encinta le daba la vida a su hijo a través de su sangre, la nobleza maya practicaba autosangrados como forma de ofrenda a la divinidad, en la Odisea vemos que la sangre es lo que establece la conexión con el mundo de los muertos.

No abogo por volver al animismo o a la superstición de los Testigos de Jehová, sino por no cerrar nuestros ojos a la belleza de lo cotidiano.

Sangre significa vida tanto como significa parentesco.

Los españoles hacen cola estos días para dar su sangre a los de su sangre, para entregar algo de su vida a aquellos que sienten ligados a ellos mismos.

La demografía de las colas, que nos muestra un país que ya no es, acentúa esta conexión entre sangre (donación de vida) y sangre (parentesco).

Muestras de sangre en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Jesús Hellín Europa Press

España se nos presenta como un país exangüe, un país que ha perdido toda fuerza vital.

Por arriba y por abajo, vampiros y sanguijuelas la drenan. Nuestro país avanza con inercia por la historia, como un Golem: como una parodia de vida.

Y sin embargo, ante cada nueva catástrofe aparece el pueblo para volver a infundirle savia, para comprar la patria con su sangre como decía Machado en boca de Juan de Mairena.

Fue Victor Hugo, antes que Maurras, quien formuló la distinción entre país legal y país real.

Más adelante, Ortega hablaría, muy oportunamente para nuestro escrito, de la España oficial, formada por los partidos parlamentarios y por estructuras políticas anquilosadas, y de la España vital.

En diversas conferencias sobre el estado de nuestra democracia he escuchado que los jóvenes tienen un problema de desafección.

Lo preocupante, según estos analistas, es que no se han sabido transmitir a los jóvenes los mitologemas de reconciliación e ilusión que se vivieron en la Transición, es decir, es un problema de relato y percepción.

"Ante lo que estamos viviendo se nos presenta una trágica dicotomía que no debería de existir: la máquina o la sangre, la España oficial y la España vital"

¿Podemos acaso culpar a los jóvenes?

¿Es justo situar la culpa de la desafección en los desafectos?

¿Hay acaso relato que pueda vestir la degradación de las instituciones, las infraestructuras, y, en definitiva, de todos los órdenes de la vida que atraviesa España?

El joven percibe, con bastante adecuación a la realidad, que el Estado comparece en su vida para recaudar o sancionar; pero se exime cuando tiene un problema.

Ni siquiera percibe que su esfuerzo le revierta en forma de servicio y queda excluido de guarderías públicas, o VPO, frente a cientos de miles de personas en situación más vulnerable que importamos cada año.

Con récord histórico de recaudación impositiva, no sólo es que no se generen cosas nuevas sino que ni siquiera se hace el mantenimiento elemental de la infraestructura antigua.

La crisis de régimen no es una crisis narrativa. La brecha es real y no meramente percibida.

Decenas de personas acuden a donar sangre en puntos habilitados en Madrid para ayudar a los heridos por el accidente de tren en Toledo https://t.co/V3V203f9jv https://t.co/5ASYmGOrrI — Europa Press (@europapress) October 28, 2026

Y en los momentos de vulnerabilidad, España no está en las instituciones, en los ministerios, en las figuras que supuestamente nos representan, en los recursos públicos que sufragan los españoles y que llegan tarde, mal y todavía pidiendo las gracias.

Está en los bares que preparan comida gratis toda la noche, en los vecinos que llevan mantas, en los párrocos de pueblo que se mueven entre los cadáveres para dar una última palabra de aliento, en las colas que colapsan los hospitales de gente donando sangre.

En La rebelión de las masas, Ortega advierte contra un estatismo que se ha emancipado del pueblo.

El sistema ya no sirve a la vida, lo inorgánico ya no sirve a lo orgánico sino al revés: "El pueblo se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado. El esqueleto se come la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa".

Ante lo que estamos viviendo se nos presenta una trágica dicotomía que no debería de existir: la máquina o la sangre, la España oficial y la España vital.

Un Estado que fracasa y unos lazos de solidaridad tejidos por la historia que comparecen.

Dicen algunos que la respuesta ciudadana ante la deficiencia institucional actúa precisamente como parche, e impide la catarsis y el desfondamiento definitivo del sistema, pero yo no lo creo así.

Cocina de World Central Kitchen desplegada en Urda (Toledo) tras el accidente ferroviario. Eusebio García del Castillo Europa Press

En el camino que han tomado algunos países hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, podemos constatar que no tiene por qué haber catarsis.

Siempre hay un escalón más en el camino a la degradación, siempre se puede ser un país más inhóspito, más malogrado.

Hay algo tan triste como esperanzador en estas manifestaciones de la España vital.

Son gestos humildes, casi automáticos, en los que no media cálculo, pero que esconden profundos significados y antiguas hidalguías.

El pueblo se persona en el hospital como si dijera: "No, no nos lo han quitado todo, aún nos queda nuestra sangre para dar".

*** Javier Crevillén es profesor de Filosofía del Derecho y Humanidades.