El famoso especialista en relaciones arábigo-manchegas Cide Hamete me contó hace poco que había encontrado, en un mercado de Ceuta, unos pergaminos con que un pescadero pensaba envolver sardinas.

Contenían un capítulo desconocido del Quijote, que mandé traducir sin quitarle cosa alguna, salvo ciertas prudencias que el intérprete añadió por su cuenta. Decían así:

Venían don Quijote y Sancho por un camino de la costa cuando llegaron a la venta de la Buena Vecindad, donde se habían recogido vecinos de Ceuta y Melilla con sus peticiones para la corte. Había guardas sin dormir, ropas tendidas a secar y un contable que, habiendo gastado dos tinteros, todavía no daba por acabada la cuenta.

—¿Qué desventura es esta? —preguntó don Quijote.

—Que en dos días de julio pasaron por Ceuta tantos moros que un ministro llegó a contarlos por ochenta mil —respondió un guarda—. Y mientras nosotros nos refugiábamos en las casas, en la corte componían ya el agradecimiento.

Llegó en esto fray José Manuel del Apaciguamiento, a quien llamaban Albares, religioso de tan recogido cuerpo que parecía faltar la peana para tenerlo por imagen de sobremesa. Traía una mula descansada y un pergamino donde se leían grandes promesas de confianza.

—Sosegaos, buenas gentes —dijo—, que nuestro vecino de Marruecos ha mostrado ser de mucha fiabilidad, pues nos ayuda a devolver a los que llegaron.

—Si hubiera ayudado antes a que no llegasen de aquella manera —respondió Sancho—, ahorráramos el agradecimiento y los dos tinteros.

No pareció a fray Albares la respuesta de hombre versado en negocios de reinos. Desplegó su pergamino y mostró que allí estaba prometido tratarse todos con confianza y sin hechos consumados.

—¿Y cuándo se cumple? —preguntó un vecino.

—Eso es materia para otra reunión.

La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada — José Manuel Albares (@jmalbares) July 31, 2026

Vio entonces don Quijote unos molinos que alzaban sus brazos junto a la venta y, tomando la lanza, dijo:

—Allí están los gigantes que muelen a estas gentes. Veremos si sus soberbias resisten el hierro.

—Tened, señor caballero —gritó el fraile—. Aquellos son los gigantes de la colaboración estratégica, muy amigos nuestros, y sería descortesía acometerlos.

—A mí me parecen molinos —dijo Sancho—, pero si vuestra reverencia los tiene por amigos, pregúnteles por qué sus aspas siempre vienen a dar de nuestra parte.

Quiso el fraile mostrar que ninguna cosa iguala a la confianza y adelantó la mula para saludar al mayor de aquellos benefactores. Levantóse un viento recio, enganchóle un aspa por el cogote, y dio con él en un montón de sacos. Acudieron los vecinos a levantarlo.

—¡Ahora veréis! —dijo don Quijote, apretando la lanza.

Pero el religioso, sacudiéndose la harina, alzó una mano.

—Mayor prueba de colaboración no puede darse: pudo arrojarme al otro lado del camino y me ha devuelto al nuestro, sobre los sacos.

Quedó don Quijote suspenso, porque jamás había oído que un molido agradeciese al molino la dirección del golpe.

—¿Y si vuelve a darle? —preguntó Sancho.

—Será menester estrechar el trato.

Molinos de viento en la sierra de Campo de Criptana (Ciudad Real). Rey Sotolongo Europa Press

Pidió luego el fraile un escribano para dejar constancia del buen suceso. Un guarda le mostró una relación de avisos que habían llegado antes de aquellas entradas, y un caballa le preguntó quién respondería de tanto desamparo.

—No deis crédito a quienes andan mostrando esos avisos —respondió el fraile—, que son una internacional de encantadores empeñada en desacreditarnos y poner enemistad entre nuestros reinos.

—También yo hallé modo de echarle la culpa a un encantador —dijo don Quijote—. Sancho me advirtió que eran molinos los gigantes que yo pensaba acometer; no le escuché, derribáronme las aspas y dije después que el encantador Frestón los había convertido en molinos para quitarme la victoria.

—Pero mi aviso no se volvió mentira porque a vuestra merced le disgustase haberlo recibido —añadió Sancho—. Y mejor hubiera sido escucharme antes que buscar encantadores después.

—Dejad, pues, a los encantadores —prosiguió el caballero, volviéndose a fray Albares—, y decid qué hicisteis cuando llegaron esos avisos. Que se os pregunta por lo que pudisteis evitar, y respondéis con lo que quisierais que no se contase.

Estaba un vecino curándose el hombro cuando el fraile le ofreció un jarro del bálsamo de la Confianza, cuya receta era muy celebrada en palacio. Sancho apartó el vaso.

—Ya bebí yo una vez el bálsamo de Fierabrás, que mi amo tenía por medicina de todas las heridas, y acabé vomitando hasta el juicio. Dijo luego que el mal era mío por no ser caballero. No deis ahora a estas ciudades una receta que siempre sale buena a costa de salir malo quien estaba sano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la sede de la CEOE, en Madrid. Jesús Hellín Europa Press

Pidió don Quijote que se asentasen guardas y se averiguase qué rentas recibía el dueño de los molinos, para suspenderlas mientras no diese razón de su conducta. El fraile advirtió que aquello podía disgustar al vecino.

—Pues habrá de acostumbrarse —dijo Sancho—. Que para estar él siempre contento hemos de estar nosotros magullados.

Partió el religioso hacia la corte con testimonio de haber reforzado la confianza. Aún se volvió dos veces para saludar al molino.

Dice Cide Hamete que en este punto el original llamaba al suceso "ataque", pero el traductor puso "colaboración", por parecerle palabra de mejor recibo en palacio.

De fray Albares añade solamente que nunca llegó a la altura de su oficio, salvo cuando el molino lo tomó por el cogote; y aun entonces fue por industria ajena.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.