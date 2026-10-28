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Puente tilda de "inverosímil" el accidente de Urda

Tribunas Lateralia

Puente busca culpables "abajo" como parapeto personal en el accidente de tren de Urda

Publicada
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El ministro Óscar Puente ha tildado el accidente ferroviario de Urda como “inverosímil”.

Pero lo que resulta inverosímil es que la seguridad de miles de pasajeros dependa de una decisión humana sin que exista una última barrera técnica capaz de impedir una catástrofe.

El ministro ha citado el último eslabón de la cadena para sugerir su responsabilidad pero ha eludido explicar por qué falló el conjunto del sistema. Es una manera glacial de repartir culpas hacia abajo, sin mirar hacia arriba.

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