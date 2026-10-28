No demos por cerrada la guerra del voto de los nietos

El pasado miércoles 21 de octubre asistimos, como viene siendo ya habitual, a una nueva contienda entre altos tribunales en España, en esta ocasión a cuenta del mal llamado "voto de los nietos" (en realidad, la discusión se proyecta sobre los no nietos de exiliados).

Los ingredientes fueron los habituales; por un lado, un Tribunal Supremo que ejerce su rol de supremo intérprete del ordenamiento jurídico y, por otro, un Tribunal Constitucional (o, mejor dicho, una determinada mayoría del mismo) acostumbrado a enmendarle la plana en los asuntos de mayor relevancia pública.

Hasta el punto, por cierto, de que el pasado lunes 19 de octubre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afeó contundentemente esta actitud con ocasión de la final aplicación de la amnistía, aludiendo a la mutación constitucional que supone la perenne intervención del Tribunal de Garantías como una suerte de última instancia "ordinaria", donde la Constitución únicamente le habilita para corregir vulneraciones de derechos fundamentales.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, si no de todos, en esta ocasión el Tribunal Constitucional evitó entrar en la contienda (al menos por el momento), inadmitiendo el recurso de amparo del Defensor del Pueblo.

Es de destacar el natural asombro ante la inadmisión, pues aunque el carácter prematuro era evidente, doctrinas más consolidadas han sido sacrificadas estos años por la actual mayoría del Tribunal Constitucional en el altar de las necesidades gubernamentales, contribuyendo al objetivo desprestigio del órgano.

Cuánto tenga de responsabilidad en este desenlace la potencialmente cercana renovación del órgano (esto es, si la suma de PP y Vox alcanza la mayoría de tres quintos en el Senado) es algo que quizá no lleguemos nunca a conocer, lo que no impide tenerlo en consideración.

No obstante, frente a lo que pudiera pensarse, esta ha sido sólo la primera batalla de una guerra que podría alargarse mucho más. No en vano, el recurso ha sido inadmitido por "prematuro", lo que por naturaleza evidencia que podría reiterarse en el futuro.

De hecho, no es descartable que se reproduzca a posteriori, en la forma de impugnación de las elecciones una vez celebradas para el caso de que, como todo apunta, Tezanos aparte, su resultado no favorezca al Gobierno.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. Isa Saiz Europa Press

Es decir, el mismo Defensor del Pueblo podría promover de nuevo el recurso cuando este ya no sea "prematuro", y el mismo Tribunal Constitucional conocer del mismo. Un escenario que será más probable cuanto más ajustada resulte, en su caso, la victoria de la oposición, pues más determinantes podrían resultar en tal caso los 163.000 votos suspendidos.

Por el contrario, en el supuesto de una victoria rotunda, una nada descartable mayoría de tres quintos en el Senado permitiría alterar la actual mayoría del Tribunal Constitucional, que está pendiente de renovación desde diciembre de 2025.

E incluso, a mayor abundamiento, una mayoría de tres quintos en las Cortes podría sustituir con celeridad al propio Defensor del Pueblo promotor del recurso, cuyo mandato vence el 16 de noviembre.

En cualquier caso, la guerra de los nietos puede no haber sino comenzado, y nada permite descartar futuras ramificaciones. Entre ellas la de una nueva y futura batalla entre tribunales a cuenta del resultado electoral, lo que nos brinda lúgubres efluvios de episodios no tan lejanos en otras democracias de Occidente.

Un horizonte peligroso cuyo solo pensamiento hace emerger en cualquier prudente demócrata un saludable sentido del vértigo, pues supone asomarse a una pendiente resbaladiza hacia el abismo de la fractura social.

Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid. Marta Fernández Jara Europa Press

Afortunadamente, el miércoles 21 el Tribunal Constitucional hizo su trabajo, inadmitiendo por diez votos a dos un recurso indudablemente prematuro, lo que permite, al menos en este ámbito, celebrar las elecciones en un clima de mayor serenidad democrática.

Y sin embargo, se me hacen evidentes dos contradicciones difíciles de omitir.

La primera es que en esta ocasión nadie haya hecho referencia al mandato "caducado" de dos de los siete integrantes del llamado "bloque progresista", incluido su presidente, debiendo haberse renovado el Tribunal el 17 de diciembre de 2025.

Recuerdo, por el contrario, las ácidas críticas de determinados grupos a la mayoría del Tribunal que en diciembre de 2022 suspendió la tramitación de determinadas enmiendas vulneradoras de derechos de los parlamentarios, aduciendo precisamente esta pretendida "caducidad" del mandato desprovista de sustento jurídico.

"Caducidad" que, por cierto, era menor que la de la actual composición del Tribunal.

🔴 #URGENTE | El Constitucional rechaza por 10 votos a 2 el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de los 'nietos' ✍️ @Maria_peral https://t.co/AJeR9etoPu — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 21, 2026

La segunda contradicción, respecto del voto de los no nietos, es que no deja de resultar llamativo el cierre de filas (rally 'round the left flag), por muchos de quienes, a principios de octubre, criticaban con virulencia la reforma de la ley electoral italiana adoptada por Giorgia Meloni en la antesala de una convocatoria electoral, dirigida claramente a beneficiar a su candidatura con un "premio" al primer partido.

Operación criticable sin duda, muy especialmente por su momento temporal y su indisimulada finalidad (de ahí el sobrenombre de Melonellum), pero al menos, huelga decir, adoptada por el Parlamento nacional y no en un despacho gubernamental.

Y es que, no cabe olvidarlo, la controversia aquí concernida emerge de una Instrucción de 2022 que vacía de contenido un requisito esencial establecido en la Ley de Memoria Democrática (descender de quien se exilió por la Guerra Civil o el franquismo), para establecer una presunción de "exilio" de quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo que supone tanto como conceder el derecho a los descendientes de quien abandonara España en dichas fechas por cualquier otro motivo.

Abusos aparte (afloran ejemplos de personas que ni siquiera cumplían con este requisito, como la exsenadora del PRI mexicano), los emigrantes económicos de dichos años, bien lo cantaba Juanito Valderrama (El emigrante, 1949), no fueron precisamente pocos, siendo esta la prudente razón que llevó al Tribunal Supremo a sospechar que dicha norma podría afectar a la pureza, la transparencia y la integridad del proceso electoral, al alterar potencialmente el censo de electores y con este el vínculo entre representantes y representados, suspendiendo su aplicación "electoral" y negando el voto en las próximas elecciones a quien no demuestre cumplir el requisito legalmente establecido.

Frente a esta prudente opción del Tribunal Supremo por el "mal menor", resulta cuando menos llamativo que sólo aquellos preocupados por las encuestas defiendan el aparentemente irrenunciable derecho al voto de quienes no han nacido en España, en su práctica totalidad tampoco residen en ella y, objetivamente, portan nuestra nacionalidad en el mejor de los casos desde hace relativamente poco tiempo.

Si el cuerpo electoral no vota lo que ellos quieren, la solución es cambiar de cuerpo electoral.

No es difícil concluir que esta lógica es radicalmente antidemocrática, pero, ya se sabe, en España estos días las ideas vienen en pack. Elija el suyo y se ahorrará pensar. Tan sólo repita lo que diga el líder… esta semana.

*** Carlos Sánchez de Pazos Peigneux es profesor de Derecho Constitucional en la URJC.