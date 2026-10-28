Los franceses hacen revoluciones, pero no reformas

Los franceses hacen revoluciones, pero son incapaces de hacer reformas".

La célebre frase atribuida al historiador y sociólogo Raymond Aron vuelve a resonar mientras Francia vive, desde mediados de septiembre, una nueva ola de manifestaciones, disturbios y enfrentamientos en las calles.

Como francés que lleva años observando su país desde el otro lado de los Pirineos, tengo la impresión de que esta crisis presenta una característica diferente a las anteriores. Francia posee una cultura política profundamente marcada por la Revolución de 1789, la Comuna de París de 1871, Mayo del 68 o, más recientemente, el movimiento de los gilets jaunes. La protesta forma parte de nuestro ADN colectivo.

Sin embargo, en la mayoría de esas movilizaciones existía un adversario claramente identificado: una reforma laboral, una ley de pensiones, un impuesto o una medida concreta del Gobierno. La presión social buscaba forzar una retirada o una modificación de la decisión política.

Esta vez el malestar parece más profundo y difuso. Se mezclan las preocupaciones por el poder adquisitivo, la vivienda, la calidad de los servicios públicos, la inseguridad, la pérdida de oportunidades para los jóvenes y una creciente sensación de declive nacional.

Precisamente porque no existe una reivindicación central, también resulta más difícil encontrar una solución.

Coches calcinados ante varios comercios del centro de París. Ángel Calvo EFE

La proximidad de las elecciones presidenciales agrava el problema. Tanto Jean-Luc Mélenchon, desde la izquierda radical, como Marine Le Pen, desde la derecha nacional-populista, tienen pocos incentivos para favorecer una desescalada. Cuanto mayor sea la sensación de crisis, más difícil será para Emmanuel Macron y para las fuerzas tradicionales recuperar la iniciativa política.

A ello se suma una realidad incómoda: Francia atraviesa una situación presupuestaria muy delicada. El déficit público limita enormemente la capacidad del Estado para responder mediante ayudas masivas, inversiones urgentes en la escuela pública o medidas para contener el precio de la energía.

Al mismo tiempo, muchos jóvenes sienten que vivirán peor que la generación de sus padres, una percepción especialmente corrosiva para cualquier democracia.

El resultado es una sociedad cada vez más polarizada.

Por un lado, quienes reclaman firmeza y repiten el lema qui casse paye ("quien rompe, paga"), especialmente tras los saqueos a miles de comercios y los ataques contra ayuntamientos y edificios públicos desde el 17 de octubre.

Por otro, quienes insisten en la legitimidad de unas protestas que consideran expresión de un malestar real.

Entre ambas posiciones, el espacio para el diálogo se reduce peligrosamente.

La comparación con España resulta reveladora. Tras la Transición, España desarrolló una cultura política más orientada al acuerdo y la negociación, con mecanismos de diálogo social que han contribuido a canalizar muchos conflictos dentro del marco institucional. Esa diferencia ayuda a entender por qué, ante tensiones similares, las protestas suelen adoptar formas más intensas al otro lado de los Pirineos.

La experiencia histórica invita además a no subestimar lo que ocurre en Francia. Desde 1789 hasta 1968, muchas de las grandes convulsiones nacidas en las calles francesas acabaron encontrando eco en el resto de Europa.

Y ya empiezan a apreciarse síntomas similares en países como Bélgica o Italia. Porque las manifestaciones francesas rara vez hablan sólo de Francia: con frecuencia anticipan debates y transformaciones que terminan extendiéndose mucho más allá de sus fronteras. Lo que hoy ocurre en París, Marsella o Lyon suele acabar siendo, unos años después, una conversación europea.

*** Christophe Canler es economista y profesor de la Universidad Carlemany.