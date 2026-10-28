Ceuta no es el patio trasero de Sánchez: es la frontera de Europa

¿De qué sirven unas normas migratorias europeas comunes si, al mismo tiempo, los Estados miembros toman decisiones que pueden socavarlas?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, debe responder a esa pregunta. Porque las fronteras de Europa no son una cuestión en la que cada Gobierno pueda seguir su propio camino sin asumir las consecuencias.

Este verano comenzó a aplicarse plenamente el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Su objetivo es mejorar el control de las fronteras exteriores de la Unión, agilizar los procedimientos de asilo y establecer un reparto más claro de las responsabilidades entre los Estados miembros.

La reforma es necesaria tras años de fuerte presión migratoria y tensiones dentro de Europa.

En este contexto, la regularización masiva de inmigrantes aprobada por Sánchez resulta llamativa. Más aún cuando fue la Presidencia española del Consejo la que cerró en diciembre de 2023 el acuerdo político sobre ese mismo Pacto.

Inicialmente, se estimó que la medida afectaría a unas 500.000 personas. Sin embargo, cuando finalizó el plazo de solicitud el 30 de junio de este año se habían registrado casi 1,2 millones de solicitudes.

Un Gobierno que no supo prever el alcance de su propia medida difícilmente puede garantizar que la gestionará con rigor.

El Gobierno español alude a las necesidades del mercado laboral, al crecimiento económico y a la posibilidad de permitir que quienes ya se encuentran en el país puedan trabajar legalmente. Son argumentos que merecen ser tomados en serio. Pero no responden a la pregunta fundamental: ¿qué consecuencias tiene esta decisión para la política migratoria común de Europa?

Las decisiones nacionales no deben perjudicar al resto de Europa. Cuando un Gobierno regulariza a personas que residen en el país sin autorización, debe explicar cómo afecta esa decisión a los incentivos para emprender rutas migratorias irregulares hacia otros países europeos, a la capacidad de las autoridades y a las posibilidades de los demás Estados miembros de hacer cumplir unas normas eficaces.

Varios migrantes intentan llegar a nado a Ceuta desde Marruecos, el 30 de julio. Europa Press

Los acontecimientos de Ceuta este verano ponen de manifiesto la gravedad de la situación. La entrada masiva de decenas de miles de personas en escasas horas en este territorio español demostró con qué rapidez puede aumentar la presión sobre una frontera exterior de la Unión.

En especial, cuando las advertencias previas de las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia españoles no se traducen en decisiones políticas.

Proteger esa frontera exterior es, en primer lugar, responsabilidad del Gobierno de España. Sin embargo, las consecuencias de lo ocurrido no son un problema exclusivo de España, sino una cuestión que afecta a toda Europa.

Como político sueco, sé lo que una política migratoria insostenible puede significar para la integración y la seguridad. Suecia ha tenido que anunciar de nuevo prórrogas de sus controles en las fronteras interiores, entre otros motivos por los acontecimientos de Ceuta. Sería erróneo atribuir toda la explicación a la política de Sánchez.

Pero la evolución de los acontecimientos demuestra por qué ningún Estado miembro puede ignorar las consecuencias transfronterizas de sus decisiones migratorias.

La solidaridad no puede significar que los Gobiernos de unos países tomen las decisiones mientras otros tienen que gestionar sus consecuencias. No se trata de contraponer la humanidad al control. Las personas que huyen de sus países merecen protección, y la migración puede contribuir a la economía europea.

Pero una política sostenible debe combinar la humanidad con el orden, la seguridad jurídica y la responsabilidad.

Today I visited the Spanish city of Ceuta, which has in practice become besieged by illegal migration from Morocco five weeks ago. The beach has been taken over and resembles favelas. 15,000 illegal migrants are still there, and the sense of insecurity throughout the city is palpable. The Spanish socialist government seems to care very little, so now the EU must step in. Spain’s territorial integrity must be respected & Europe’s external border must be protected. I travelled together with the leadership of my EPP group, as well as the opposition leader and fellow party member Alberto Núñez Feijóo, to express our support for a desperate local population. @ManfredWeber @NunezFeijoo @DolorsMM @LenaDuepontMdEP — Tomas Tobé (@tomastobe) September 21, 2026

Quien quiera regularizar a cientos de miles de personas también debe explicar cómo podrán responder a ese reto la vivienda, las administraciones públicas y los sistemas de integración.

De cara a las elecciones españolas del 29 de noviembre, Sánchez debe responder a varias preguntas.

¿Refuerza su política el control de la migración irregular?

¿Qué consecuencias tiene para el resto de Europa?

¿Y cómo garantizará que las decisiones nacionales no socaven las normas comunes de la UE?

Las elecciones españolas son asunto de los españoles. Pero las consecuencias de la política migratoria de España pueden afectar a toda Europa. Sánchez tiene derecho a defender su política, pero también la obligación de explicársela a sus socios europeos.

*** Tomas Tobé es eurodiputado sueco y vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE).