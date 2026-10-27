Milei y la indignación selectiva

Han pasado unos días desde la visita de Javier Milei y ya se ha escrito todo lo que se podía escribir sin entender nada. Los exabruptos, la motosierra, el histrionismo, las formas...

Tertulianos y columnistas, con la seguridad del que nunca ha pasado necesidad, han despachado al presidente argentino como un excéntrico, un provocador, un maleducado y también un peligro.

Se equivocan, y se equivocan por una razón que no depende de su inteligencia, sino de su experiencia.

España, aunque está en camino, no ha llegado todavía al nivel de precariedad ni sufrimiento al que llegó Argentina. Y por esto mismo no pueden, ni remotamente, entender a una persona como él.

Conviene recordarlo, porque quien no ha conocido la hiperinflación, que se come el salario antes de que acabe el mes, un ahorro de toda la vida evaporado por decreto, una clase media reducida a la pobreza en una sola generación, no puede comprender a un dirigente como Milei ni sus justificadísimos exabruptos contra las ideas que lo provocaron y los patrocinadores que con tanta pasión a ellas se entregan.

Los argentinos no votaron un desvarío ni tampoco a un showman. Votaron, con el agua al cuello, con un sufrimiento nunca visto, a quien prometió lo único que ya no esperaban de la política, alguien que dijera la verdad, a ese niño que advertía que el emperador seguía desnudo, representado en aquel solemne y tenebroso "no hay plata".

Se entiende o no se entiende, y casi nadie por aquí, ni entre los que escriben ni entre los que gobiernan, conoce Argentina lo bastante para entenderlo. Se opina de Buenos Aires desde Madrid como quien habla de una ciática sin haberla tenido. Y este es el resultado en televisiones y medios en general.

También la clase política, con algunas excepciones, claro está.

Es lo que tiene vivir de las reservas morales y materiales de una sociedad que todavía puede permitirse el lujo de mirar al abismo con curiosidad, desde la distancia. Hay colchón.

Porque hay quien cree que eso es un derecho adquirido, algo inmutable, el "no vale, aquí no creo" venezolano. Cuando en verdad es una herencia que se está consumiendo.

Javier Milei, a su llegada al desayuno informativo de Fórum Europa en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, el pasado 21 de octubre. Europa Press. Eduardo Parra Europa Press

Hay un segundo punto sobre esta visita que resulta más incómodo y por eso más necesario. Recordemos que en España todo es socialismo. Todos son socialistas. Lo son los que lo proclaman con orgullo, y lo son, y también los que se dicen liberales.

Basta mirar lo que defienden cuando gobiernan, lo que no tocan cuando podrían, el gasto que ninguno se atreve a recortar y la presión fiscal que ninguno se atreve a bajar.

El consenso socialdemócrata, con deriva claramente comunistizante, es tan amplio que ha dejado de percibirse como ideología y se vive como paisaje. Quien discrepa de él no es un adversario, sino un intruso. Y esto, tristemente, ni siquiera Javier Milei lo sabe.

De ahí la reacción. El presidente de Argentina no ha sido recibido como un invitado, sino como una amenaza, y no por sus modales, sino por lo que representa. Por la posibilidad de que alguien proponga en serio lo que aquí nadie propone ni en broma. Un liberal de verdad, no de cóctel ni de salones de premios literarios.

Alguien así resulta intolerable para un sistema en el que la discusión consiste en decidir quién reparte mejor lo que otros producen.

No se le puede conceder, ni siquiera mínimamente, que tenga razón, porque tenerla supondría admitir que el edificio entero descansa sobre una premisa falsa. Y eso, claro, no se perdona. Así que sólo exorcismo y aquelarre.

Milei llama «impresentable dictador» a Pedro Sánchez en su visita a Madrid y acusa a los socialistas de fomentar la «invasión» de Ceuta por intereses electorales. https://t.co/DrVzVWzPu3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 21, 2026

Hay un último asunto. El de la hipocresía, que es siempre el más revelador. Se ha escandalizado esta gente con las palabras de Milei contra un dirigente español. Palabras duras, discutibles, que cada cual puede juzgar como quiera, pero dirigidas a una persona y a un momento concreto con argumentos de sobra conocidos y que no vamos a traer aquí.

Recuérdese, para medir la vara, cómo se agasajó en su día a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Aquel señor no insultó puntualmente a un gobernante, sino que insultaba sistemáticamente a una nación entera y su historia, la de España y la de todos los que la hicieron, y aun así fue recibido con alfombras, fotografías y sonrisas.

Lo mismo hace la actual presidenta de México, y todo son alabanzas y grandes despliegues diplomáticos. Ni un solo reproche. Ni uno solo.

Uno de los principales responsables del aumento del narcotráfico en la región andina y de la miseria que ha padecido Bolivia estas últimas décadas, un hombre que convirtió el cultivo de coca en palanca de poder y dejó a su país más pobre, más dividido y más dependiente que nunca, recibido con honores. Hospitalidad plena, reconocimiento casi espiritual.

Uno de los nuestros.

Para Milei, escándalo.

La diferencia no está en la gravedad de las ofensas, que es muy desigual, sino en quién las pronuncia y a qué familia política pertenece. Y esto es lo que ha mostrado esta visita, más que cualquier discurso del presidente argentino: que aquí la indignación es selectiva y que el insulto sólo cuenta cuando viene del lado equivocado.

Milei se marchará, pero el espejo que ha dejado delante no se va con él. Y conviene mirarse en él antes de que, como en Argentina, haga falta sufrir para entender.

*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo y rector del Real Colegio de España en Bolonia.