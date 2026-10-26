El "perro sin amo" es mucho más dañino que el adiestrado por la ley

Tenía un amigo que defendía la idea, en mi opinión estúpida, de que a los perros hay que dejarlos ser perros.

Con ello quería decir que educar a los perros, además de violentar su naturaleza, es un trabajo principalmente inútil, toda vez que el perro, por su propia relación con su contexto, aprendería lo que tuviera que aprender y él mismo terminaría regulando su conducta y adaptándose naturalmente a las necesidades de su dueño.

Como he tenido siempre perros y soy, además, un seguidor asiduo del adiestrador mexicano César Millán, sé que un perro sin amo es, por definición, una fuente potencial de problemas innecesarios.

Tanto para el propio perro, que será incapaz de asimilar cuál es el lugar que le corresponde y que, por tanto, vivirá en un estado de sobreexcitación constante, como para el dueño del mismo, que en vez de disfrutar de una compañía alegre y leal tendrá que soportar a un tirano con tendencia muchas veces a la agresividad.

Digamos, como inciso, que este modelo de educación, Rousseau mediante, es precisamente el que las nuevas pedagogías han impuesto con nuestros niños alcanzando unos resultados muy similares.

No sé de dónde le viene a Pedro Sánchez el apelativo de "perro", más allá del juego fácil entre su nombre y el del animal, pero sí sé que no se me ocurre un insulto menos acertado.

Allí donde el mejor amigo del hombre se caracteriza por su lealtad, su inteligencia y su nobleza ("todas las virtudes humanas, que decía Byron, sin ninguno de sus defectos"), el Presidente del Gobierno nos ha sometido a ocho años de un recital literalmente interminable de mentiras, traiciones a la nación y bajeza moral.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de precampaña en Burgos Ricardo Ordóñez Ical

Si fuéramos budistas, diríamos que ya quisiera Sánchez alcanzar alguna vez la condición de perro en su próxima reencarnación.

No obstante, al personaje, o, más probablemente, a su equipo de cientos de asesores bien untados, parece haberle complacido la comparación canina. Ya en el Congreso, en una contestación a Santiago Abascal, proclamó, lleno de orgullo, que puede que él sea un perro, sí, pero sin amo.

Volvió a repetirlo hace pocos días, en el mitin en Dos Hermanas, donde volvió a reivindicarse ante sus fieles como un perro sin collar.

"En la fábula de Pedro y el lobo –manifestó en un arranque de ingenio que dejó sin respiración a sus acólitos-, el lobo son ellos. Yo, en todo caso, soy un perro que no tiene amo y, si sirvo a alguien, es a la gente de a pie".

Me gustaría que fuéramos conscientes de la admirable congruencia ideológica del entramado: por un lado, tenemos a un líder que se proclama de la estirpe de los perros asalvajados, y libre, por tanto, de cualquier compromiso u obligación de obediencia. Por otro, a unos subordinados que, henchidos de devoción al líder, le otorgan el título de "puto amo".

De ello sólo puede deducirse una conclusión lógica: nos encontramos ante una organización política desmantelada de cualquier atisbo de democracia interna y reducida, poco menos, que a la condición de manada lobuna.

En ella el requisito principal de pertenencia no es otro que el de la sumisión jerárquica a la figura del macho alfa, el cual, además, no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Si esto no remite a las rígidas estructuras jerárquicas de las organizaciones fascistas clásicas es que o sabemos poco de Historia o la hemos olvidado.

"El distintivo del 'perro sin amo' supone reconocer implícitamente que uno se niega a aceptar otras jurisdicciones y poderes que no sean los suyos propios"

Por supuesto, cuando el perro sin amo se arroga tal distintivo, lo está haciendo a doble título de inventario.

Por una parte, digamos que en un plano preferentemente exotérico, se está dirigiendo a sus incondicionales.

Para ellos, dicha apelación viene a significar que cuentan con un líder rebelde y resiliente que, como él mismo ha dicho, "solo se debe a la gente de a pie". Y que, por tanto, está dispuesto a enfrentarse valientemente a todos aquellos poderes más o menos ocultos que pretenden echar por tierra sus políticas de progreso.

Ya sabemos: los perversos empresarios, los jueces reaccionarios y la oposición fascista de Vox y PP.

Pero existe una dimensión, digamos, más esotérica del asunto: la consideración de un dirigente de un país que reconoce implícitamente negarse a aceptar otras jurisdicciones y poderes que no sean los suyos propios, aunque el pretexto para ello sea que él se debe a la gente, siendo esta, básicamente, lo que él quiera que sea.

Ahora bien, en una democracia que se precie (o en una república, que dirían los clásicos a los que nunca han leído los que se les llena la boca con la palabra) el único soberano que existe es la ley, a cuyo poder se encuentran sometidos todos los ciudadanos. Empezando, por una pura cuestión de ejemplaridad, por quienes ostentan el poder político.

Un perro sin amo, es decir, un gobernante que no reconoce otro poder que el suyo propio es lo que, desde el mundo griego, se ha conocido como un déspota o un tirano.

Si ese tirano, además, apela al poder de ese ente de razón al que llama "la gente", podemos decir con toda propiedad que nos encontramos ante un ejemplo de populismo de libro.

Ya Platón, precisamente en su República, mantenía que el perro es filósofo por naturaleza, ya que distingue a la perfección entre lo que conoce y lo que no conoce.

Pero acto seguido introduce una diferencia esencial entre los perros guardianes de la ley de la polis, que se caracterizan por su fiereza y su mansedumbre, y los perros sin amo, "que atacarán y dañarán a las ovejas y se asemejarán a lobos en lugar de perros".

Por lo demás, para un perro como Sánchez la ley es ahora precisamente el perro del que huye, porque le muerde los talones.

"El perro guardián de la ley es manso, mientras que el perro sin amo atacará y dañará a las ovejas y se asemejará más a un lobo"

Se ha convertido en un lugar común, perfectamente comprensible teniendo en cuenta su trayectoria, identificar a Pedro Sánchez con la mentira.

Y, en efecto, como todo político con propensiones tiránicas, el presidente del Gobierno miente más que habla. Pero lo hace principalmente con el propósito de engañar a sus fieles, toda vez que no hay nadie que desprecie más la inteligencia de un votante de izquierdas que un político de izquierdas.

"En lugar de abandonar a los líderes que les habían mentido –nos dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo– (los fieles) asegurarían que siempre habían creído que tal declaración era una mentira, y admirarían a los líderes por su superior habilidad táctica".

Para gran parte de los que le votan, el "puto amo" es un genio precisamente por esto.

Por eso, aunque de puertas adentro la mentira haya operado siempre como un recurso de eficiencia inestimable de cohesión interna, de puertas afuera ha servido para algo mucho más importante: anunciar, si bien de forma implícita o subrepticia, los verdaderos objetivos a cubrir. En cada declaración de Pedro Sánchez puede rastrearse alguna advertencia muy precisa para sus enemigos políticos.

Por eso, cuando proclama desafiante ser un perro sin amo, hay que tomárselo muy en serio. Está adelantando ya la finalidad última de su programa en el hipotético caso de que gane: pereat lex, fiat tyrannus. Muera la ley; hágase el tirano.

En otras circunstancias, tal cosa apenas si constituiría el delirio patológico de un hombre ridículo. Pero en la España de nuestros días, convenientemente pervertida por décadas de populismo pedagógico, existe una parte nada desdeñable de la ciudadanía a la que le han enseñado a llamar democracia al despotismo y viceversa. Son los que ya están empezando a tomar las calles.

*** Manuel Ruiz Zamora es filósofo.