Bibicracia o democracia

En España, Estados Unidos e Israel se celebran este otoño importantes citas electorales. Los tres mandatarios de estos tres países, Pedro Sánchez, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, han planteado las elecciones (y también sus mandatos) en términos plebiscitarios y de polarización extrema.

El pionero de los tres en este tipo de estrategia, ellos vs. nosotros, es el israelí, a quien en su país llaman Bibi, y a quien la revista Time apodó en 2021 King Bibi.

En marzo de 2021 escribí en estas mismas páginas que Israel se había convertido en una bibicracia: un régimen en el que Benjamín Netanyahu era el rey de una república, aborrecido por medio país e imbatible a la vez.

Transcurridos cinco años y después del intento de una reforma judicial que partió al país en dos, de la masacre del 7 de octubre de 2023 y de tres guerras, el diagnóstico sigue vigente.

El próximo 27 de octubre, los israelíes vuelven a las urnas. Por primera vez desde 1988 el Parlamento agota la legislatura completa, cuatro años.

En una democracia indirecta, fragmentada, enfrentada y atomizada como la israelí se volverá a votar en la misma clave: con Netanyahu o contra Netanyahu. Y, mientras tanto, Bibi hará sus cábalas para seguir en el poder, ya sea con derecha o izquierda, laicos o religiosos, halcones y palomas: todo queda subsumido en una única pregunta: ¿quién podrá formar una mayoría de gobierno?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita la base aérea de Tel Nof. Europa Press

El poder de las bisagras, una vez más, será determinante para saber quién es el nuevo primer ministro (o si, por el contrario, habrá repetición electoral).

Netanyahu debió irse a su casa el 8 de octubre de 2023. En sus tres décadas de protagonismo en la política israelí, en las que ha estado diecinueve años de primer ministro, se ha vendido al electorado como Mr. Security.

En 2013, en un spot electoral, se apodó a sí mismo bibi-sitter, el que cuida de tus hijos.

Después de la mayor masacre de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, de la mayor humillación y derrota sufrida por Israel desde su nacimiento, y de que el Ejército supuestamente más poderoso de la región tardara más de treinta y seis horas en recuperar el sur del país aquel fatídico día, Bibi no debió permanecer ni un día más en el poder.

Golda Meir dimitió en 1974, tras la guerra del Yom Kipur, aunque Israel había terminado ganándola y la Comisión Agranat la eximió de responsabilidad directa. Entendió algo elemental: quien preside el mayor fracaso de seguridad de la historia de su país no puede seguir al frente.

Netanyahu, en cambio, ha esquivado durante tres años la creación de una comisión estatal de investigación y ha descargado las culpas sobre generales y jefes de inteligencia, incluso sobre los que ya dimitieron asumiendo su responsabilidad.

Es cierto que, después del 7 de octubre, Netanyahu formó un Gobierno de unidad nacional y dirigió la ofensiva de Israel contra todos sus enemigos en Oriente Medio, con lo que recuperó el poder de disuasión y acabó con toda la cadena de mando que organizó las masacres.

Hamás está diezmado, Hezbolá descabezado, el régimen de Al Asad en Siria derrocado, e Irán ha recibido dos impresionantes ataques militares, el segundo con Estados Unidos, en los que se ha destruido su capacidad defensiva aérea y terrestre y su programa nuclear con fines militares.

También se ha ejecutado a su líder supremo, junto con el consejo religioso que dirigía los designios del país, y a toda la cúpula militar.

Pero Netanyahu no era el único ungido para algo así. Líderes políticos que aspiran a sustituirle también podrían haber llevado a cabo la respuesta y la reconstrucción nacional tras el trauma, como el principal aspirante y exmilitar Gadi Eisenkot.

Además, la disuasión no es una solución definitiva. Supone, en todo caso, ganar tiempo. Netanyahu ha comprado algunos años de seguridad para Israel, quizá un lustro, a un precio altísimo.

Los Acuerdos de Abraham, el mayor logro diplomático del propio Netanyahu y la mejor hoja de ruta que ha tenido Oriente Medio para normalizarse, están congelados. Arabia Saudí, la pieza que lo cambia todo, suspendió el acercamiento cuando estalló la guerra y desde entonces lo condiciona a un horizonte político para los palestinos que Jerusalén no está dispuesta a ofrecer.

Ni siquiera la presión de Trump, que ha llegado a vincular un acuerdo nuclear civil con Riad a su ingreso en los acuerdos, ha movido el tablero.

Mientras tanto, la sociedad israelí padece los efectos de estos últimos tres años. Según un estudio reciente de la Universidad de Tel Aviv, más de un cuarto de millón de israelíes salieron del país durante al menos tres meses consecutivos entre 2023 y 2025.

En 2023 y 2024, por primera vez desde la fundación del Estado, el saldo migratorio fue negativo dos años seguidos.

Los israelíes no pueden más. No sólo por tres años de guerra, sino por setenta y ocho. El país nunca ha dejado de estar en guerra desde 1948.

También, porque la nación está muy dividida. Tel Aviv y Jerusalén son dos países distintos; los jaredíes y los árabes israelíes, que cuentan ya con casi cuatro millones de personas en un país de diez millones de habitantes, son sociedades distintas y paralelas dentro de las mismas fronteras.

En 2015, el entonces presidente de Israel, Reuven Rivlin, pronunció su famoso 'Discurso de las Cuatro Tribus', donde advertía de que la sociedad israelí se estaba dividiendo en cuatro grupos casi incomunicados con sistemas educativos distintos: laicos, sionistas religiosos, jaredíes y árabes israelíes.

Un judío ultraortodoxo israelí cerca de un fragmento de misil tras los ataques de Irán en Cisjordania. Foto de archivo

Desde entonces, el problema sigue igual. Y si vuelve a ganar Bibi, se agudizará.

Conviene no olvidarlo. Antes del 7 de octubre, Israel ya estaba partido en dos. La reforma judicial de Yariv Levin, que pretendía someter al Tribunal Supremo al poder político, sacó a cientos de miles de ciudadanos a la calle durante meses y abrió la peor crisis interna que se recuerda.

Hamás no atacó a un país unido. Atacó a un país que llevaba casi un año desgarrándose.

De ahí la clave interna de estas elecciones.

Las encuestas sitúan al partido de Eisenkot por delante o empatado con el Likud, y ningún bloque alcanza hoy el número mágico de sesenta y un escaños. Todo está abierto. Si Netanyahu vuelve a gobernar apoyado en los partidos jaredíes y en el sionismo religioso de Smotrich y Ben Gvir, la reforma judicial volverá, la exención militar de los jaredíes se blindará y los contrapesos que aún quedan en pie correrán peligro de caer uno tras otro.

Israel correría el riesgo de dejar de ser la democracia liberal que ha sido durante setenta y ocho años para derivar hacia un Estado más nacionalista, más religioso y más autoritario.

En estas elecciones, Israel no se juega derrotar a sus enemigos. Eso ya ha demostrado que sabe hacerlo. Se juega algo más difícil: seguir siendo Israel. Por eso, por el bien del país al que tanto ha servido, es hora de que Netanyahu se vaya, por fin, a su casa.

Israel ha sobrevivido a todos sus enemigos. Ahora tiene que sobrevivir a sí mismo.

*** Elías Cohen es abogado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.