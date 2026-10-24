Marruecos será pronto la tumba de muchos empresarios españoles

El empresariado español que sigue invirtiendo dinero en Marruecos después del ataque del 30 y el 31 de julio está metiéndose en un campo de minas.

Rabat ha demostrado que su ambición sobre Ceuta y Melilla pesa más que el apoyo español en el Sáhara, el Mundial 2030, el apoyo del que habían gozado ante la Unión Europea por parte de nuestro país y, por supuesto, que las inversiones de los empresarios españoles en el país de Mohamed VI.

Una inversión industrial necesita años para amortizarse. Confiar en que, durante todo ese tiempo, el Gobierno español de los próximos diez años conseguirá mantener el enfrentamiento fuera de los negocios es, hoy por hoy, suicida.

El mundo ha cambiado rápido. Pero la política y la mentalidad española van más despacio. Marruecos ya se ha subido al carro de la nueva política internacional: es agresivo, ambicioso y no duda en utilizar la fuerza sobre el débil.

En el caso de sus relaciones con España, a medida que su red de alianzas, sus fuerzas armadas y su margen económico se lo permitan, es previsible que Rabat agrave las sucesivas crisis políticas con España.

Mohamed VI ha asegurado el Sáhara Occidental para su hijo. Ahora, por tanto, queda iniciar la conquista de Ceuta y Melilla con las miras puestas (a más largo plazo) en las islas Canarias.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, en el día de la apertura del Parlamento en Rabat, el 9 de octubre de 2026. Reuters REUTERS

Cada monarca de Marruecos tiene un gran objetivo territorial. El del futuro Hasán III ya se vislumbra en el horizonte y nos conducirá a un gran choque.

Miren el mundo. ¿Sienten cómo todo está cambiando? ¿Cómo la guerra ha regresado? ¿Cómo los Estados se han vuelto mucho más agresivos?

Pues, siento recordarlo, el mundo también ha cambiado para nosotros. Y los peligros ya los tenemos delante. No podemos seguir actuando como si nada hubiera pasado.

Pedro Sánchez ha reconocido la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta. Según El País, las incursiones fueron repetidas y las maniobras estuvieron a punto de provocar una colisión entre patrulleros de los dos países. La Armada desplegó medios para contenerlas.

Hubo marinos españoles con las ametralladoras municionadas y acerrojadas enfrentándose a una situación en la que un error podía convertir la presión sobre la soberanía en un incidente armado.

Y sucedieron muchas otras cosas que aún no se han contado. Desde las acciones psicológicas en redes sociales que figuran en los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta el uso de inteligencia de señales.

Después llegaron las agresiones contra militares españoles.

EL ESPAÑOL ha informado, citando fuentes policiales y militares, de la intervención de efectivos marroquíes en la organización de la emboscada de Benzú del 27 de agosto. El ataque marroquí es una muestra de violencia, ánimo beligerante y revanchismo.

La situación posterior llegó al punto de autorizar a determinadas patrullas terrestres a portar armas cargadas con munición real, según las informaciones publicadas por Infodefensa. Ese dato importa por lo que revela sobre el peligro que afrontaban los efectivos.

Un militar rodeado y agredido puede verse obligado a decidir en segundos si utiliza su arma, si mata o muere. El riesgo de un incidente mortal existió y Marruecos lo sabía.

Y, pese a ello, Marruecos dio luz verde al ataque.

Una colisión entre patrulleros o un disparo con víctimas habría cambiado por completo la relación bilateral. La zona gris, ese espacio de hostilidad por debajo de la guerra abierta, tiene límites que ningún dirigente controla plenamente.

La temeridad de Marruecos consiste en actuar justo debajo de la raya del negro, la que marca el inicio de la guerra. Basta un error de cálculo para que se cruce el umbral.

De hecho, en condiciones normales ya estaríamos ante una crisis monumental de las relaciones con Marruecos.

El Gobierno español ha tratado el episodio naval como un hecho "puntual", dentro de la malísima "buena vecindad". El delegado del Gobierno en Ceuta lo ha presentado incluso como un patrullaje de rutina.

Esa interpretación política rebaja el coste de la agresividad marroquí. Si emplear buques de guerra para poner a prueba la soberanía española acaba normalizándose, ¿cuál será el próximo paso de Rabat?

¿Movilizar una brigada de infantería junto a Ceuta y Melilla?

La ambición expansionista sobre Ceuta y Melilla da profundidad a este enfrentamiento. La lectura estratégica es que Mohamed VI procura consolidar una solución del Sáhara Occidental favorable a Rabat mientras prepara otro frente sobre las ciudades españolas.

En esa lógica dinástica, el terreno quedaría dispuesto para que su sucesor, un eventual Hasán III, intentara culminar la conquista de las ciudades españolas. Es una interpretación del encadenamiento de reivindicaciones, planteada también por analistas que estudian Marruecos, como Javier Otazu.

Ese horizonte aparece además en el discurso nacionalista marroquí. El Pueblo de Ceuta ha recogido cómo una periodista marroquí presenta la visita de los reyes como una despedida de dos ciudades que, según su interpretación, acabarán bajo soberanía marroquí durante el reinado de Hasán III.

Ese relato contribuye a mantener activa la pretensión territorial y a proyectarla sobre la siguiente generación de la monarquía. Un objetivo de anexión territorial para mantener unido al reino. Antes el Sáhara Occidental era la primera línea y Ceuta y Melilla sólo estaban en el horizonte.

Hoy, la conquista del Sáhara Occidental empieza a consumarse, Ceuta y Melilla entran a la primera línea y las islas Canarias aparecen en el horizonte.

La inversión española debe tratar, por tanto, la inestabilidad como un riesgo permanente y sistémico. Su intensidad variará, pero persistirá mientras Marruecos pretenda alterar la soberanía de las ciudades y utilice la presión para avanzar hacia ese objetivo. Una temporada de cooperación comercial puede convivir con la preparación de la siguiente confrontación.

Las empresas necesitan calcular ambas posibilidades al decidir dónde comprometen su capital.

En una España políticamente polarizada, Marruecos se ha convertido además en objeto de disputa interna. La exigencia social de responder a los ataques convive con el enfrentamiento partidista sobre la actuación del Ejecutivo. Confiar en que esa presión siempre será contenida por el mismo Gobierno es una apuesta absurda.

La soberanía no podrá quedar subordinada indefinidamente a proteger negocios establecidos en el país que la cuestiona.

El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan a los ciudadanos de Melilla este miércoles a su salida de la Asamblea de la ciudad autónoma. EFE

Las empresas españolas con inversiones en Marruecos pueden quedar en medio del fuego cruzado, sufrir pérdidas fortísimas y convertirse, en términos económicos, en rehenes de los dos Estados. Rabat podría utilizar trabas administrativas o comerciales como instrumento de presión. Madrid podría adoptar medidas de respuesta sobre esos empresarios españoles.

En otras palabras, señores empresarios: diversifiquen y eviten Marruecos. Es un destino extremadamente peligroso durante los próximos años.

Argelia ofrece oportunidades para maquinaria agrícola y tecnología agroalimentaria, ámbitos en los que el ICEX ha promovido la presencia española. Túnez cuenta con una industria de componentes de automoción, material eléctrico y electrónica.

Son alternativas concretas que deben estudiarse ahora, antes de que otro choque obligue a buscar proveedores y emplazamientos con urgencia. El Magreb no se agota en Marruecos.

Las empresas españolas deben detener sus inversiones en Marruecos y diversificar su capital. Las ya instaladas necesitan reducir gradualmente su exposición, desarrollar proveedores alternativos y proteger la continuidad de sus operaciones mediante alternativas.

El ataque del 30 de julio dejó una advertencia suficientemente concreta. Seguir metiendo dinero como si la seguridad política no se hubiera quebrado ya sería el suicidio del empresariado español en Marruecos.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.