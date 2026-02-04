Si prohiben las redes a los menores, ¿por qué dejan fuera a los padres?

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Caída ChatGPT
Santander compra Webster Bank
Elon Musk carga contra Sánchez
Canceladas cinco rutas de Alvia en andalucía
Incógnitas sobre Adamuz
Muere Aurora Sánchez
Última hora de las lluvias en Málaga
Inversión en Defensa
Plus Ultra
Bill y Hillary Clinton testificarán
Dueña de tres trasteros
Bancos declararán los pagos con tarjeta
Multa por alimentar animales en la calle
Ayuda a los jóvenes
Ayudas para conductores de vehículos eléctricos
Iberia topa los precios
Casa Alaska Madrid
Decreto de pensiones
Ingreso Mínimo Vital
Indemnización viajeros Renfe
Pago de las pensiones
Desaceleración en el precio de la vivienda
Cambio en Bizum
Ana Rosa
Extrabajador de Hacienda
Dani García chef tomates aliñados
Jorge Fernández
Marta Díaz
Advertencia oro
Patricia Montero
Paco León millones taquilla
Joaquín Sánchez
Rosalía
Cristina Tárrega
Carlota Corredera
Sueldo en entrevista laboral
Dragon Quest VII Reimagined
Julio Iglesias juventud años 70
Joven que vive en una autocaravana
Normativa de la UE
Propietario de tres pisos
Andrés, albañil
Mueble El Corte Inglés
'Engorde'del censo
Iñaki Barrón y las víctimas de Adamuz
Fecha ganador premio Pasapalabra
Miguel Bosé longevidad
Dabiz Muñoz alitas pollo
Pedir intereses a los vecinos morosos
Deducción para familias en el IRPF
Los jóvenes y las pensiones
Compartir piso
Lolita Flores felicidad
Bad Bunny ganador Grammys
Mueble recibidor Jysk
Pantalones Stradivarius
Camarero español en Noruega
Tender ropa patio interior
Acciones judiciales vecinos
Coche eléctrico
Abrigo chubasquero Aldi
Compradores coches segunda mano
Agricultor en España
Multa llevar hijo coche
Escolarización en castellano en Vizcaya
Declarar Bizums
Nuevo dulce Mercadona
Reducción impuestos empresas
Propietario 20 pisos
Nuevo bolso Parfois
La ley que indigna a los taurinos
La candidata de Podemos en Aragón
Proyecto viviendas impresas en 3D
Límite pagos con efectivo UE
Bluper
Emmanuel Macron se hace un selfi con un niño.

Emmanuel Macron se hace un selfi con un niño. EFE

Tribunas

Si prohiben las redes a los menores, ¿por qué dejan fuera a los padres?

¿Quién supervisará el buen uso de las redes sociales que hagan los menores que accedan, legal o fraudulentamente, a ellas?

Publicada

Hace algunos días, la Asamblea Nacional francesa, tras un debate que se alargó inusualmente hasta pasada la media noche, pero que tuvo el aplastante respaldo de la mayoría de sus diputados (ciento treinta a favor frente a sólo veintiuno en contra), aprobó un proyecto de ley por el que se pretende prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de quince años.

De esta manera, el legislador galo, con el respaldo y satisfacción del presidente Emmanuel Macron, parece unirse a la nueva tendencia iniciada por el australiano hace apenas un par de meses, tal y como dejamos constancia de ello en nuestro artículo del pasado 12 de diciembre.

En nuestra opinión, ello supone un importante cambio de orientación legislativa a nivel internacional en lo que respecta a la capacidad de obrar de los menores.

A partir de la Resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, por la que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, se ha venido consagrando en los Derechos occidentales la idea de que los niños y los adolescentes son sujetos de derechos con capacidad de obrar progresiva.

El art. 5 de la citada Convención establece que los Estados deben respetar las responsabilidades de los padres de orientar y dirigir a sus hijos "en consonancia con la evolución de sus facultades".

Más adelante añade, en sus artículos 12 y 13, que el menor tiene derecho a expresar sus opiniones libremente, en todos los asuntos que le afectan, "en función de su edad y madurez" y que puede hacerlo "ya sea oralmente, por escrito (…) o por cualquier otro medio elegido por el niño", sin más restricciones que las que se derivan del "respeto a los derechos o reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral públicas".

Un niño utilizando sus teléfonos móviles.

Un niño utilizando sus teléfonos móviles. EuropaPress

Así pues, la tendencia dominante hasta ahora era la de considerar al menor como un sujeto progresivamente capaz, que los legisladores debían tener en cuenta a la hora de regular sus relaciones con terceros y, en especial, con sus progenitores.

¿Qué institución jurídica fue la damnificada como consecuencia de la tendencia legislativa internacional que se abrió mediante la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1989?

Indudablemente, la patria potestad.

Imagen de recurso de redes sociales.

Ahora, a la vista de los informes psicosociales que alertan del grave peligro para los menores que significa dejarlos al albur de sí mismos, de acuerdo con su capacidad de obrar progresiva, los gobiernos y los legisladores se dan cuenta de que no tienen más que dos opciones:

1. Reforzar la autoridad y el control parental, robusteciendo los derechos y deberes de la patria potestad.

2. Establecer límites cronológicos escalonados que determinen la capacidad de obrar de los menores, trasladando a los terceros (que no progenitores) la obligación y la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los requisitos de edad.

La opción que están escogiendo los legisladores es la segunda. La cual, a nuestro juicio, tiene dos inconvenientes.

Primero, que hecha la ley, hecha la trampa. Los menores se las ingenian (y muchas veces lo consiguen) para burlar los mecanismos de control cronológico que están empezando a implantar las plataformas digitales para restringir el acceso.

Imagen de archivo de una adolescente grabándose con un aro de luz.

Segundo, que una vez producido tal acceso queda por resolver lo más importante, ¿quién supervisa el buen uso de las redes sociales que realizan los menores que ya han accedido, legal o fraudulentamente?

Por consiguiente, cualquier respuesta legislativa que deje fuera de la ecuación a los titulares de la patria potestad resultará insatisfactoria, incapaz de resolver el problema que ha originado la nueva tendencia legislativa internacional.

*** Juanma Badenas es catedrático de Derecho civil y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica.

*** Cecilia Herrero es abogada y especialista en mediación familiar.

Más en Tribunas