¿Puede Europa actuar por su cuenta en Ucrania?

Bajo su nueva administración, que asumió el cargo en enero de 2025, Estados Unidos ha dado claramente la espalda a la promoción de la democracia internacional.

También ha limitado la coordinación euroatlántica tradicional y reducido el apoyo material directo a Ucrania.

Como resultado, el debate sobre el nuevo papel de Europa se intensifica. Ya no se trata sólo de la defensa de Ucrania, sino también del tratamiento de las autocracias y otros desafíos internacionales.

Los socios europeos de la OTAN deben asumir ahora una mayor responsabilidad por su propia seguridad.

Además, tendrán que abordar cuestiones globales fundamentales (protección del medio ambiente, derechos humanos y desarrollo político y socioeconómico) con escaso o nulo apoyo de Estados Unidos.

Sin embargo, "Europa" es un concepto difuso en lo que se refiere a la política exterior, de seguridad y de defensa. A pesar de sus estrechos vínculos y su proximidad geográfica, las naciones europeas tienen diferentes culturas estratégicas y perspectivas geopolíticas.

En muchos países del continente, el auge de partidos políticos extremistas ha generado una profunda polarización en la opinión pública. Este efecto abarca no sólo cuestiones internas, sino también, parcialmente, asuntos exteriores.

El pluralismo geoestratégico del continente está dando lugar a formulaciones incongruentes de los intereses nacionales y a opiniones divergentes sobre cuestiones transfronterizas debatidas en las capitales europeas. Las divisiones ideológicas no sólo separan a la UE de los Estados europeos iliberales fuera de la Unión, como Bielorrusia, sino también dentro de ella.

Paralelamente, los retos y riesgos para la democracia y la libertad a nivel mundial no hacen más que aumentar. Hoy más que nunca, la UE necesita actuar como agregadora, configuradora y ejecutora de una política exterior común, tal como lo hace con las políticas comerciales.

Para cumplir esta tarea, los Estados miembros tendrían que recuperar su antiguo consenso sobre valores comunes, o bien reformar el Tratado de la Unión Europea con poderes más amplios para Bruselas o, idealmente, hacer ambas cosas.

Es poco probable que esto ocurra en un futuro próximo.

A falta de un acuerdo geoestratégico entre los Estados miembros y/o de un nuevo tratado de la Unión, se necesitan otras soluciones institucionales. Una forma de avanzar sería crear alianzas ad hoc en materia de política exterior y de seguridad entre Estados miembros con ideas afines, que unan sus fuerzas para perseguir objetivos comunes.

El Tratado de Lisboa permite la cooperación parcial dentro de la Unión y, por lo tanto, la acción conjunta de grupos de gobiernos europeos alineados.

Sin embargo, el principio de consenso y el veto nacional sobre las decisiones fundamentales limitan el papel potencial del Consejo, la Comisión y el Servicio de Acción Exterior como marcos institucionales para una política exterior consolidada.

As peace talks are ongoing, the EU remains ironclad in its support for Ukraine.



Our financing proposals are on the table.



The goal is a strong Ukraine, on the battlefield and at the negotiating table.



We reaffirmed to President @ZelenskyyUA that the EU remains steadfast and… pic.twitter.com/Ol0vxyGvXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025

En cualquier caso, la cooperación intraeuropea sólo puede ser eficaz hasta cierto punto. Por sí solas, las democracias europeas son demasiado débiles para imponerse en los conflictos geopolíticos, económicos o militares mundiales.

Para la cooperación a escala global, está emergiendo un nuevo modelo de planificación y coordinación interdemocrática: la Coalición de los Dispuestos (CoW) relacionada con Ucrania, constituida en marzo de 2025.

Esta alianza de democracias, hasta ahora informal y flexible, reúne a 33 países cuyos gobiernos coinciden en gran medida en valores generales, intereses nacionales y objetivos de política exterior.

Como instituciones, la OTAN y la UE también participan en las reuniones de la coalición. La CoW incluye países europeos no miembros de la UE, como Reino Unido y Noruega, así como potencias lejanas como Australia y Japón.

Aunque actualmente la CoW sólo se ocupa de Ucrania, podría ampliar su enfoque a otras cuestiones importantes para el futuro de la democracia en todo el planeta.

El conflicto global actual se centra más, según el profesor de Stanford Michael McFaul, en la confrontación entre autocracias y democracias que en el "choque de civilizaciones" planteado por el difunto profesor de Harvard Samuel Huntington hace aproximadamente tres décadas.

La famosa tesis de Huntington no explica la actual cooperación entre la Rusia cristiana ortodoxa, el Irán fundamentalista islámico y la Corea del Norte comunista en la guerra contra la Ucrania cristiana ortodoxa.

La composición de la Organización de Cooperación de Shanghái o del grupo BRICS no se corresponde con el esquema de Huntington de colaboración y conflicto internacional determinado culturalmente.

'Autocrats vs Democrats: China, Russia, America, and the New Global Disorder'.

Por el contrario, el título del libro recién publicado por McFaul, Autocrats vs Democrats: China, Russia, America, and the New Global Disorder (Autócratas contra demócratas: China, Rusia, Estados Unidos y el nuevo desorden mundial), capta mejor la dimensión clave de la futura cooperación y confrontación entre Estados.

El esfuerzo conjunto de los Estados miembros y no miembros de la UE para ayudar a Ucrania en el marco de la CoW no es, por tanto, una coincidencia, sino algo sintomático. Es parte de un rediseño global de las líneas de conflicto, resultado de la creciente oposición entre sistemas abiertos y plurales, por un lado, y sistemas cerrados y autoritarios, por otro.

Esto debería tener implicaciones institucionales para las relaciones entre las democracias europeas y no europeas interesadas en defender y promover los valores liberales.

Hoy en día, autócratas y diplomáticos, así como ideólogos como el eurasiático Aleksandr Dugin, trabajan para establecer y ampliar redes y alianzas internacionales tanto estatales como no estatales. Los gobiernos, partidos e intelectuales antiliberales de Asia, Europa, América y África se apoyan y coordinan cada vez más entre sí.

Por razones de supervivencia, los Estados, partidos y ONG prodemocráticos deberían hacer lo mismo. Los gobiernos y las sociedades civiles de las democracias liberales deben crear coaliciones e instituciones globales más eficaces que superen las barreras geográficas y culturales.

El G7 y la OTAN, como posibles centros de cooperación interdemocrática mundial, se ven actualmente obstaculizados por los impulsos antiliberales, el amateurismo administrativo y la confusión estratégica de la nueva administración estadounidense.

La UE continúa enfrentándose a contradicciones nacionales entre sus Estados miembros y a complicaciones estructurales en la toma de decisiones.

En este contexto, la hasta ahora informal CoW relacionada con Ucrania podría ofrecer una solución. Junto con otras redes, puede servir como modelo o incluso como núcleo para la cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones liberal-democráticas.

Funcionarios, periodistas e intelectuales prodemocráticos deben reconocer que la CoW no es sólo un mecanismo para proporcionar apoyo ad hoc a Ucrania en su defensa contra Rusia. La CoW también debe debatirse como un modelo innovador o un posible marco para una amplia cooperación interdemocrática en otros objetivos comunes.

La cumbre de la Brecha Oriental celebrada en Helsinki el 16 de diciembre de 2025, con ocho líderes de la UE incluidos los presidentes de Rumanía, Lituania y primeros ministros de Bulgaria, Suecia, Estonia, Letonia y Polonia

Esta reconceptualización de la coalición se enmarcaría en el contexto de la creciente confrontación mundial entre democracias y autocracias.

Paralelamente, se observa una colaboración cada vez mayor entre líderes autoritarios e ideólogos que trasciende fronteras, culturas y continentes.

La acción conjunta prodemocrática puramente europea será insuficiente, incluso en el caso (a menudo improbable) de la plena participación de todos los Estados miembros, candidatos y asociados de la UE.

Los órganos gubernamentales, partidos políticos, grupos de reflexión y otras organizaciones nacionales e internacionales de los 33 países participantes en la CoW deberían por tanto:

1. Debatir cómo desarrollar la CoW para convertirla en un marco de cooperación interdemocrática general y permanente, o utilizarla como modelo para fundar una organización de este tipo.

2. Institucionalizar la coalición como una asociación internacional de democracias con objetivos globales y de largo plazo.

3. Invitar a otras democracias de Europa, América, África y Asia que aún no forman parte de la CoW a unirse a esta amplia alianza multicultural.

4. Determinar cómo dicha asociación puede articularse con diversos marcos de cooperación existentes, como la OTAN, la UE, el Quad, el G7, el Consejo de Europa o AUKUS.

*** Andreas Umland es analista del Centro de Estudios de Europa Oriental de Estocolmo (SCEEUS) del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales (UI).