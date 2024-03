Los nuevos personajes de la trama, según cada periódico

No hay tiempo, patrón, ¡no hay tiempo! El caso Koldo está fuera de control. Cada vez aparecen más personajes, cada vez hay más nombres propios en los periódicos, más apellidos escritos con negrita que jamás habíamos leído. Y lo más difícil para estar al día es que todos ellos, de alguna manera, acaban conectados. Es como si los medios de comunicación, en una alianza no escrita, estuvieran componiendo el puzle todos juntos. Que me perdonen los de La Cultureta por no encontrar un símil más elevado, pero la trama Koldo es hoy el edificio de Aquí no hay quien viva.

Primera sorpresa de esta mañana en la prensa. Portada de ABC: “El comisionista de la trama, Víctor de Aldama, también estuvo en Barajas con Ábalos y Koldo durante el polémico encuentro con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro”. Un poco de contexto: doña Delcy aterrizó en Madrid y no podía pisar España por las sanciones europeas a Venezuela. Allí aparecieron Ábalos y Koldo para impedirlo. Pero, ¡qué diablos hacía con ellos el comisionista de la trama!

Segundo personaje sorpresa de esta mañana: aparece en EL ESPAÑOL. El doctor Palomo. Ginecólogo de la jet y exmarido de una ministra del dictador Obiang. Y lo más importante para lo que nos ocupa: ginecólogo de la mujer de Koldo. Titular: “Interior pagó 600.000 euros por test covid fake al médico de la mujer de Koldo tras una reunión con el ministerio de Ábalos”. Al parecer, Marlaska contrató con la clínica ginecológica pese a que las pruebas diagnósticas no estaban homologadas.

Lo más bonito de esta trama es la firmeza de las amistades, que duran mucho más de lo que dura el cargo. Cuando Ábalos dejó de ser ministro –leo en esta crónica–, Koldo y él viajaron con el doctor Palomo a República Dominicana y Guinea para ayudarle a hacer negocios.

Tercer personaje de la mañana: “Álvarito”. Aquí son todos de confianza. No tenga usted reparo, querido oyente, en llamarlos de la misma manera en que aparecen en el periódico. La familiaridad de partidos y medios con los implicados es asombrosa. Alvarito, Koldo… Menos mal que a Palomo se le ha mantenido el rango de doctor.

Bueno, Alvarito, Álvaro Sánchez, según cuenta Juanma Lamet en El Mundo, es el hombre que colocó el aparato del PSOE como secretario general de Puertos, un organismo dependiente del ministerio de Ábalos. El País: “Puente destituye a un alto cargo de Puertos por el caso Koldo”. ElDiario: “Óscar Puente cesa al responsable de Puertos del Estado que tramitó el mayor contrato del caso Koldo”. Mientras tanto, se pone la cosa complicada para mi paisano Santos Cerdán, que en Pamplona siempre fue “Santi”. La Razón: “Santos Cerdán entra en la lista negra del PSOE. Empiezan a circular internamente informaciones contra el secretario de Organización socialista”.

Maldecíamos ayer que Francina Armengol tenía que dar explicaciones. Lo intentó ayer. Tantas veces como el hacha de Koldo caía sobre el tronco. Compañeros, venga, que ya es miércoles, vamos a rebasar el ecuador de la semana, sólo nos quedan tres días para ejercitarnos al son del hacha, al son de las costumbres milenarias de Euskal Herria.

La Razón: “Armengol sigue sin aclarar quién de su Govern contactó con el ministerio de Ábalos para la compra de mascarillas fake y por qué”. ¡Shop! El País: “Armengol se declara víctima y no cómplice y pide explicaciones al PP balear”. ¡Shop! ¡Compañeros, no arqueéis la espalda, que os vais a hacer daño! ¡Firmes, cago en sos! El Mundo: “Armengol ocultó a cuatro controles el informe de las mascarillas fake”. ¡Shop! EL ESPAÑOL: “Sánchez moviliza a Ferraz y Moncloa en defensa de Armengol. Cree que si cae peligrará la legislatura”. ¡Shop!

Hace muchísimo frío en tus presuntas explicaciones, Francina, por eso, como en la canción, mientras te pienso, escribo tu nombre en un vidrio mojado. Dos análisis sobre las palabras de Armengol. El primero lo firma Maite Rico, que la critica por echar la culpa de lo sucedido a los técnicos: “No sé qué es peor. Si estar bajo sospecha por presunta malversación o escurrir el bulto y pasarles el paquete a tus antiguos subordinados”. El otro lo firma Marta García Aller: “Ahora sí que está clarísimo que Armengol no quiere aclararnos quién facilitó a su Gobierno el contacto de la empresa señalada por la Fiscalía Anticorrupción. Ha eludido tantas veces dar una respuesta a esta pregunta que su evasiva es lo que más claro ha quedado de sus explicaciones”.

Se va estrechando el cerco sobre Begoña Gómez. The Objective: “La esposa de Sánchez gestionó con Globalia importar mascarillas justo antes de su rescate”. Y ABC: “Dos ayudas a Globalia apuntan al conflicto de intereses de Sánchez por su mujer. Expertos juristas advierten de que el presidente debió ausentarse de los CM que autorizaron la inyección económica para la compañía aérea relacionada con Begoña Gómez”.

Si esta mañana ha madrugado mucho, si ha dormido fatal, si se le ha caído el café por encima, si los niños no quieren despertarse, si va a salir tardísimo de trabajar, si en definitiva está totalmente hundido, lea El Confidencial y encontrará la esperanza. Porque la vida, querido oyente, como decía Andrés Montes, puede ser maravillosa. Titular: Koldo ganó 372.000 euros en cuatro años. Y eso en bruto, nunca mejor dicho, libre de mordidas.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.