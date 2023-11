Quinielas en los periódicos sobre la investidura

Vuelven las oscuras golondrinas de Moncloa en el balcón de los periódicos sus filtraciones a colgar. Ayer debieron de piar y de prometer muy alto porque la mayoría de cabeceras asegura que el pacto entre PSOE y Junts se anunciará este jueves.

Vamos a ir de más caliente a más frío. El medio que ya lo da incluso por hecho es La Vanguardia: “PSOE y Junts cierran un acuerdo para desbloquear la investidura”. El País, un poquito más suave: “PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura”. Después, EL ESPAÑOL: “Junts, convencido de que este jueves se anunciará el acuerdo para la investidura”. Luego, El Confidencial: “PSOE y Junts se conjuran para cerrar su pacto ante la escalada de tensión por la amnistía”.

El Mundo, mucho más frío: “Puigdemont exige ahora rehacer la ley para neutralizar la acusación por terrorismo”. La Razón tampoco lo ve cerrado: “Sánchez espera un pacto antes del lunes”.

También existe una quiniela por acertar la fecha de la sesión de investidura. El periodismo político, cada vez más cerca del periodismo deportivo. El País habla de “lunes y martes”, ya saben que la sesión es doble, son dos días. EL ESPAÑOL, en cambio, apuesta por “miércoles y jueves”.

Como esto se alarga, quiero poner sobre la mesa la columna de Marius Carol, que teme por una gripe de Santos Cerdán que vuelva a meter la negociación en el congelador. Le pide a Santos que, como Pla, se ponga una bufanda. Pero Carol no sabe que los de Milagro, cuando abren la puerta y hace frío, salen en camiseta y dicen: “¡Diosssssss!”. Carol evoca como posible desatascador lo que sucedió en el cónclave que eligió al papa Gregorio X: restringir los alimentos de los negociadores. ¡Que no nos toquen el chuletón, Santos!

Voy con la novedad más importante sobre este asunto. La aparición de nuestro querido Didier Reynders en el debate. El comisario de Justicia europeo ha enviado una carta a los ministros Bolaños y Llop pidiendo explicaciones sobre la amnistía. Bolaños, cabreado e irónico, le contestó “le agradezco el interés, ya le explicaremos, ya”.

Interpretación de los periódicos. El Mundo: “La Unión Europea irrumpe en la amnistía y exige conocer su alcance”. ABC: “La Unión Europea pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía”. El País pone el acento en el cabreo de Bolaños. También El Confidencial: “Moncloa se encara con el comisario de Justicia para marcar terreno sobre la ley de amnistía”. Las fuentes de Moncloa citadas en este artículo, las oscuras golondrinas, dicen: “Es que Reynders es un comisario de derechas”. Porque ya sabéis que todo el que está en contra de la amnistía es un derechista recalcitrante. No, no me miréis así. ¡Fascistas! Parece mentira que siendo de la generación que sois no tengáis más sensibilidad para el reencuentro total.

ALSINA–¿Qué otras coles de Bruselas nacen hoy en esas simientes que son los periódicos?

Sobre las protestas de ayer. La mayoría de medios, independientemente de su línea editorial, coincide en que se desinflaron, aunque todavía hubo alguna agresión a periodistas; creo que algunos de ellos compañeros de esta casa.

EL ESPAÑOL indica que la asistencia bajó de 7.000 a 2.000 personas y que los manifestantes pacíficos abuchearon a los ultras. Hay una crónica muy interesante de ABC: “Interior, no obstante, mantendrá el refuerzo antidisturbios en Ferraz hasta el domingo”. Porque la policía espera un recrudecimiento de las protestas en cuanto se consume el pacto entre Sánchez y Puigdemont.

Quien tiene lío este fin de semana es el padre Feijóo, porque se van a producir las manifestaciones convocadas por el PP. La Razón relata cómo Génova y los barones están pidiendo a los suyos “prudencia”. Dicen, literalmente: “A nuestros actos se va sin capucha y sin bengalas”.

No imagino al padre Feijóo con una bengala, pero no descarto lo de la capucha si lo vuelven a entrevistar para una de esas revistas modernas. Inolvidable aquel disfraz con jersey de cuello vuelto. El Mundo también destaca cómo Génova está confeccionando equipos dentro de la organización para evitar la violencia en sus protestas.

El País titula de esta manera: “Feijóo condena la violencia en las protestas tras dos días de altercados”. Y resalta esta frase del líder del PP: “Cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo”.