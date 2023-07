El recto de las elecciones, en los periódicos

En contra de lo que suele suceder, no llevo corbata esta mañana, patrón. Pero es como si la llevara… con un nudo Windsor demasiado firme. Desde que he leído los periódicos de este viernes, siento un severo dolor en la entrepierna al mismo tiempo que noto una opresión cada vez mayor en la garganta. ABC: “Google se lanza a escribir noticias con inteligencia artificial. La compañía está desarrollando una herramienta llamada Genesis, destinada a la elaboración de noticias”.

Si Google resulta capaz de fabricar noticias, cómo no va a ser capaz de hacer revistas de prensa. Ten piedad, patrón, todos los días desde septiembre te he dicho que te quería. Si así lo deseas, puedes llamarme Alexa. Soy Alexa, la nueva, patrón.

Como me diría el tío Canuto, “tranquilo, mocé, ten fe”. Eso parece haberle dicho también a Pedro Sánchez. Leo en El Mundo un titular sobre “la fe del PSOE”. Y otro que dice: “Ferraz no se rinde: ‘Subimos fuerte, todo se va a decidir por 7-8 diputados’. La izquierda cree que se está recuperando en la recta final de campaña”.

Las rectas finales de campaña suelen producir a los lectores de periódicos problemas en el recto. Perdón, en el Ohio. Porque, como relata El País, los candidatos disparan “toda su artillería”. Son, parafraseando la sección que escribe Jorge Bustos, “los minutos de la basura”.

Cito, por ejemplo, un par de frases de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en su entrevista con EL ESPAÑOL: “Vox es antisistema y Bildu acata las reglas democráticas. Gracias a ellos hemos avanzado en cosas importantes”/ “Feijóo es un mentiroso compulsivo. Toda Galicia sabía que su amigo era un narcotraficante”.

O esta escena de Carmen Calvo en El País. Le dice el periodista, José Marcos: “El PP es la primera opción para las mujeres entre 35 y 54 años”. Y ella contesta: “Son mujeres jóvenes que estarán en puestos de relevancia laboral, que están ahí porque antes hubo una feminista peleando. Tienen todo el derecho a no preguntarse a sí mismas de dónde vienen esas posiciones de las que ahora gozan”. A lo que no parecen tener derecho, querida Carmen, es a votar a alguien que no sea el PSOE.

Ayer, en LaSexta, fue la primera vez que Sánchez aludió personalmente a aquellas fotografías. Lo recoge La Vanguardia en su portada: “Sánchez alude por primera vez a la foto de Feijóo con un narco”. El padre Feijóo dijo que no sabía nada, que no había Google ni internet. Si se metiese más en su papel, habría tenido una salida mucho más fácil: “Lo estaba confesando”.

Habla el venerable jesuita en la primera de El Mundo: “Mi gran objetivo es recuperar la concordia entre españoles”. Asegura que una coalición con Vox “no es lo óptimo” y reitera que, si le faltan escaños, llamará a la puerta del PSOE para pedir una abstención antes que a la de Abascal. El joven Raúl del Pozo, en la contraportada de este mismo periódico, dice que España, este domingo, elegirá entre “un socialdemócrata moderado y un socialdemócrata nacionalista”. Está claro cuál es el “moderado”, pero ¡cuál es el nacionalista, Raúl!

Por parte del PP, interesante entrevista de Juan Bravo en la portada de La Razón. Intenta seducir directamente al profesor Rodríguez Braun: “Hay margen para rebajar la presión fiscal y tener más actividad”. También habla Cuca Modric, rumoreada posible vicepresidenta, con Pepe Luis Vázquez: “La izquierda quiere repetición electoral. Lo único en lo que está es en alcanzar un resultado que pueda bloquear”. Apoyemos a la izquierda, entonces, compañeros, ¡cómo os lo pasaríais con otras elecciones!

ALSINA–Aunque la ley impide la publicación de encuestas, lo que sí se publican son artículos firmados por analistas.

Decía que es una mañana muy relacionada con lo rectal. Ocho menos cuarto, una hora fantástica para ir al baño. Aprovecho para mandar saludos a todos los que se hallan en la faena, ¡ánimo! Fijaos en el lenitivo titular del artículo de Ignacio Varela en El Confidencial: “El drama de los huérfanos en el 23-J: elegir entre tres mierdas”.

Se refiere Varela a que sólo podrá salir de las urnas lo que llama “bloque Godzila” –un gobierno PP-Vox–, el bloque “frankenstein” –Sánchez, Yolanda y la cuadrilla– o una repetición electoral.

Parece que la fecha estival no va a redundar en una caída del voto. El País: “El voto masivo por correo pincha la teoría de la conspiración. El 93% de las peticiones ya se han hecho efectivas. Este porcentaje es uno de los más altos registrados en cualquier elección desde 2005”.

Quien no ha votado –esto tiene mucha gracia– es Txapote. Lo revela Falso Brais en EL ESPAÑOL: “Txapote no votará a Sánchez ni a nadie. El etarra no ejerció su derecho al voto en prisión cuando le ofrecieron la posibilidad”.

Acabo con un poco de salsa. Cuenta El Confidencial que Vox se halla lanzado a la “conquista del millón y medio de votos latinos”. El grupo “Los tres de La Habana”, que en su día cantó para apoyar a Trump, anima ahora a Vox. Existe un colectivo llamado “Latinos por Abascal”. Yo lo he escuchado por la calle. Cantan: “Latinos por Abascal y Rubén Amón a Portugal”.