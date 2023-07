Las naranjas de Feijóo y la noche ochentera de Sánchez

Es probable que el padre Feijóo esté tomando ahora un exquisito zumo de naranja. Espero que antes de exprimirlas las haya sacado de esas carísimas bolsas de plástico. Si no vio usted anoche El Intermedio en LaSexta, venerable padre, tenga cuidado, no vaya a atragantarse. Su querida Yolanda Díaz, ¡qué tiempos aquellos en Galicia!, tuvo algunas palabras para usted.

Relata El Español que la vicepresidenta acusó al líder del PP de no saber sumar ni multiplicar: “¡Se lía con los números!”. Guardó silencio la vicepresidenta cuando Wyoming le preguntó a ella por la suma con Irene Montero, que tampoco se le dio demasiado bien. Se negó a responder hasta tres veces, como san Pedro Sánchez, a quien describió, literalmente, como “un pibón”.

¡Venga, compañeros! Que es viernes. Por cierto, un día me explicáis cómo eran las noches ochenteras. Sigo con el padre Feijóo porque parece que hay novedades sobre los pactos de gobierno. El Mundo relata que sí habrá coalición PP-Vox en Extremadura y que la cesión a los de Abascal consistirá en una sola consejería, la de Agricultura. Dónde ha quedado María Guardiola, señora de rojo sobre fondo azul, que se comprometió en este programa a dimitir si la obligaban a meter a Vox en su gobierno.

El País cuenta que el padre Feijóo, ayer, en su visita a Bruselas, “escondió los pactos con Vox” y que enfatizó en los pactos con el PSOE. Volvió a poner como ejemplo las alcaldías y diputaciones cedidas a los socialistas para evitar el poder de Bildu o del independentismo catalán.

ABC titula su portada: “Europa da la bienvenida a Feijóo”. El gallego ya ha formado su equipo para gestionar el semestre de la presidencia europea que le corresponde a España. En la alineación, hay muchos ministros de Rajoy (Margallo, Méndez de Vigo, Arias Cañete, Dolors Montserrat, Félix José Casillas…, ¡vuelve, Félix!) y también algunos colaboradores de Aznar: la exministra Ana Palacio o el exembajador Ramón Gil-Casares.

El titular principal de La Razón confirma que el padre Feijóo se está inflando a naranjas. Se ha comido a Ciudadanos enterito: “Moncloa maneja sondeos con más de 150 escaños para Feijóo”. Pero me encanta el subtítulo: “Los ministros se sorprenden de que el presidente esté hablando de sus calzoncillos o bromee con el Falcon”.

ALSINA–Hay novedades, por lo que veo, sobre los debates electorales. Está cerrado el cara a cara en Atresmedia entre Sánchez y Feijóo, pero ¿qué pasa con el resto?

El Mundo confirma que el padre Feijóo ha rechazado participar en la cita a cuatro que proponía Televisión Española. Es decir: Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz y Abascal. El líder del PP sigue insistiendo en una cita a siete. Todos los que he mencionado, más Bildu, Esquerra y el PNV.

El Gobierno sí quiere visibilizar que España tendrá que elegir entre dos bloques: PSOE-Sumar o PP-Vox. Pero Feijóo busca evitar esa imagen como sea porque pretende gobernar en solitario.

El rechazo a la cita a cuatro en TVE podría tener consecuencias. Titular de ABC: “El rechazo del líder del PP al debate en TVE amenaza con dejar la silla vacía”. El País informa esta mañana de que sí habrá debate pese a la ausencia de Feijóo, que también ha rechazado la cita que proponía Prisa a cuatro bandas. Santiago Abascal se enfrentará a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la Ser.

Al otro lado del río, ya sabes que te quiero, patrón, recuerdo que Sánchez estrena mañana la presidencia europea con una visita a Kiev. Lo cuenta La Razón, donde leo una columna de Sandra Golpe directamente dirigida al presidente del Gobierno. Escribe que, desde el punto de vista ético, no puede empatizar con él. “Enarbola la bandera de la justicia social, pero pacta con Bildu (…) Por muy arrebatador y seguro de sí mismo que haya estado en El Hormiguero, a mí no se me olvida que, en el fondo, su objetivo ha sido mantenerse en La Moncloa bastantes veces por encima del bien común y del de su propio partido”.

Y termino con una entrevista interesante a Meritxell Batet en La Vanguardia. Como presidenta del Congreso, ha debido guardar –y lo ha hecho– un papel institucional todo este tiempo. Pero ahora que la Cámara está disuelta ha podido decir lo que piensa. Atención: dice que las derechas se han portado mucho peor en el Congreso y que si el PP gana, “será difícil mantener una apuesta por la convivencia” entre españoles.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan