El lío de Bildu: qué opina cada periódico

La foto de las portadas esta mañana es la foto del ring: Sánchez y Feijóo en el Senado. El País y La Vanguardia eligen la misma frase del líder del PP para su primera página: “Es usted más generoso con los verdugos que con las víctimas”. En cuanto a Sánchez, El País se queda con el “cuando ETA no es nada, para el PP lo es todo” y La Vanguardia con esta otra “con sus palabras, parece usted decidido a igualar la infamia del 11-M”.

Pero lo de ayer en el Senado no fue más que otro espectáculo circense más. La cuestión es: cómo analizan los periódicos la nueva pantalla que ha alcanzado el tema Bildu; es decir: la renuncia de los siete asesinos a ser concejales; y cómo cuentan los periódicos el sentir de los partidos ante esta nueva realidad.

Antes que nada, una información clave que publica EL ESPAÑOL: “El Gobierno trasladó a Bildu su malestar por la inclusión de condenados en sus listas del 28-M”. Dicho de otra manera: la paloma de la paz no se posó en la ventana de Otegi, sino que hubo una llamada de Moncloa a Bildu para lograr la renuncia de los pistoleros.

La Razón dice en su portada: “Sánchez deja abierta la vía Bildu después del 28-M”. El Mundo: “Sánchez no rompe con Bildu. El presidente se niega a decir que no pactará más con los abertzales”. ABC: “Otegi echa un cable a Sánchez vendiendo la renuncia de los siete asesinos como un sacrificio para frenar el desgaste electoral de su socio”. Al otro lado del río. El País: “Los siete etarras con delitos de sangre renuncian a ser concejales”. Eldiario.es: “Feijóo intenta estirar el choque por ETA hasta el final de la campaña”.

Como vemos, hay un hilo directo entre la interpretación que hacen los periódicos y los partidos. El bloque El País y eldiario.es, igual que Moncloa, centra el titular en la renuncia de los siete asesinos, mientras que ABC, El Mundo y La Razón lo hacen en los más de treinta terroristas sin delitos de sangre que continúan como potenciales cargos públicos.

El Mundo publica una a una las biografías de los terroristas que continúan como elegibles: autores de atentados sin víctimas mortales, chivatos, jefes del aparato logístico…

Como os decía, hoy son muy importantes los editoriales. Por ejemplo, el de El País considera el debate cerrado: “El mensaje reviste una completa rectificación de la grave deficiencia ética y política en que había incurrido la agrupación abertzale (…) La rectificación fortalece el presente de integración democrática de Bildu”. Ni una palabra de los otros 34 candidatos terroristas. El texto critica a Feijóo por “oportunista” y por “utilizar políticamente el terrorismo”.

Con el editorial de ABC ocurre justo lo contrario: el centro de gravedad está en los etarras que aún pueden ser concejales: “A efectos penales, no es lo mismo asesinar que ayudar a asesinar, pero a efectos políticos y desde una perspectiva ética, es similar tener a un asesino como candidato que tener al ayudante del asesino”.

ALSINA–Eso por parte de los periódicos. Decías que también había noticias acerca de cómo analizan los partidos lo ocurrido y cómo van a afrontar el resto de la campaña.

Cada uno, como suele ocurrir con los partidos políticos, explica la realidad de una forma en la que sale ganando. EL ESPAÑOL: “La negativa de Sánchez a descartar pactos con Bildu dispara las expectativas del PP ante el 28-M”. Sostienen los populares que el silencio de Sánchez ante la pregunta de si pactará o no con Bildu castigará electoralmente a los candidatos socialistas. Señala, como ejemplo, la encuesta que publica hoy este mismo periódico: “Page ganaría hoy pero el PP podría arrebatarle Castilla-La Mancha por el hundimiento de Podemos y mediante un pacto con Vox”.

El padre Feijóo sabe que la estrategia de Moncloa consistirá de nuevo en dibujarle como alguien que sólo puede alcanzar el poder a través de esos acuerdos con la extrema derecha. Leo en El Confidencial: “El PP usará a Otegi para normalizar sus pactos con Vox”. "Lecciones, ninguna", opinan distintos dirigentes populares.

Pilar Gómez, en su análisis, sostiene que la polémica de Bildu no beneficia al PP, sino a Vox: “Los de Abascal crecen entre dos y tres puntos en los últimos días en autonomías por decidir. El PP no recoge voto y tendría que negociar con un socio más fuerte”.

En La Razón, encontramos la visión de Moncloa, que dice: “Se le acabó la campaña a Feijóo”. El gabinete del presidente concibe que la renuncia de los siete asesinos da por finalizado el debate acerca de Bildu.

Contábamos ayer que existe una disputa interna dentro del PP. Ayuso apuesta por ilegalizar Bildu y Feijóo no cree que haya que pedir ese extremo. Beatriz Parera explica en El Confidencial por qué fue jurídicamente posible ilegalizar Batasuna y por qué sería prácticamente imposible ilegalizar Bildu. Leo: “Batasuna fue ilegalizada por ser ‘complemento político del terrorismo’ que fomentaba la violencia y en el caso de Bildu la inclusión de terroristas en sus listas no es suficiente indicio porque la banda terrorista se disolvió”. La Justicia dictaminó que Batasuna era el “brazo político” y la “correa de transmisión” de una banda terrorista. Hoy no se podría alcanzar esa conclusión –explican distintos juristas– porque esa banda terrorista ya no existe.

Termino con un apunte acerca del lío en la Seguridad Social: lo veo en la mayoría de cabeceras. El ministro Escrivá ha desactivado la huelga con su aceptación a contratar 3.535 nuevos funcionarios.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

