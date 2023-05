Una camiseta de Irene Montero contra Yolanda Díaz

Las manifestaciones del 1 de mayo no fueron multitudinarias en las calles, pero sí lo son en las portadas de esta mañana. Los sindicatos, pese a su crisis de afiliación, continúan aportando los principales titulares al día siguiente de su convocatoria.

ABC titula: "Tregua en el Gobierno para hacer pinza electoral contra los empresarios". En la fotografía aparecen juntas Yolanda Díaz, Irene Montero, María Jesús Montero… El Mundo aporta un titular parecido: “Sindicatos y Gobierno exhiben unidad frente a los empresarios”. En esta crónica, se dice que la camiseta de Irene Montero era un dardo a Yolanda Díaz. Ponía: “Tu silencio no te protegerá”.

Moncloa envió a seis ministros, que jalearon el ultimátum de los sindicatos a la patronal para que “suba los salarios”. Dice La Vanguardia: “Amenaza sindical de huelga para subir los salarios”. El País sostiene: “Presión en la calle por las alzas salariales”.

Ocurre algo que tendría que resultar raro, pero que en realidad no lo es. Lo explica ABC en su editorial: tradicionalmente, los sindicatos, en sus manifestaciones, endosan una parte de la culpa al Gobierno, sea cual sea su color. Si es de derechas más; si es de izquierdas menos. Pero este Primero de Mayo no se criticó nada a Moncloa. El Gobierno y los sindicatos compartían la misma pancarta.

Como esto resulta un poco pornográfico, vamos ahora con el desamor. “La nueva guerra del 2 de Mayo”, titula EL ESPAÑOL. Es difícil explicar lo que está sucediendo entre el Gobierno de Sánchez y el de Ayuso. Da incluso vergüenza ajena intentar explicarlo.

Las crónicas de EL ESPAÑOL y El Mundo son totalmente descriptivas precisamente por el cariz surrealista que ha tomado la noticia. El año pasado, recuerdan estos textos, Sánchez no quiso ir a la recepción de la Puerta del Sol y delegó en Félix Bolaños. Bolaños, al llegar, hizo un corrillo con los periodistas y contó que los móviles del Gobierno habían sido espiados por Pegasus. Claro, Ayuso dejó de ser la novia de la boda, se cogió un cabreo tremendo y, al día siguiente, en los medios, sólo se habló de espionaje.

Este año, Ayuso había invitado a Isabel Rodríguez (ministra de relación con las Comunidades autónomas) y a Margarita Robles (por ser ministra de Defensa y participar el Ejército). Total que Isabel Rodríguez ha dicho que no va y, atención, ha dicho Bolaños: “Pues voy yo”. Ayuso ha dicho que ni de coña, que no está invitado, y que no lo va a colocar en la tribuna de autoridades. Y ahora viene la maniobra genial. Margarita Robles ha dicho que lo lleva como acompañante, como si fuera su pareja, y que lo pongan con él. Ayuso dice que tampoco.

El Confidencial concluye: “Díaz Ayuso declara a Bolaños 'persona non grata' y eleva a máximos la tensión con Sánchez. Sol deja al ministro fuera de la tribuna de autoridades, donde sí estará Robles, e insiste en que su presencia es una ‘provocación’. Moncloa acusa a la Comunidad de ‘buscar la pelea’ electoral para tapar su gestión”.

Javier Caraballo, en su columna de hoy, apuesta por hacer del 2 de Mayo el día de la fiesta nacional: “Porque es el día de nuestra historia en el que con más estruendo brillaron todos nuestros defectos y nuestras virtudes. El orgullo, el odio, la valentía, lo reaccionario, el sacrificio, la venganza, las traiciones de las élites, la incultura del pueblo, el patriotismo apasionado y el aldeanismo salvaje”. Todo esto, especialmente el ”aldeanismo salvaje”, estará hoy, parece, en el 2 de Mayo.

La Razón lleva en su portada una encuesta: “Ayuso lograría la mayoría absoluta. El PP conseguiría 68 diputados y podría gobernar sin depender de Vox. Más Madrid, con 25, aumentaría su ventaja sobre el PSOE, que tendría 23”.

Por terminar con noticias variadas, con entremeses. El País lleva hoy a su titular principal la reunión que mantuvo el padre Feijóo con un buen número de fiscales conservadores el pasado 18 de abril: “Fiscales conservadores animan a Feijóo a derogar leyes de Sánchez”. Tuvo que ser aquello una fiesta tremenda. El padre Feijóo con su jersey de cuello vuelto, los fiscales con la corbata en la cabeza… Lo digo porque, en el PP, cuando alguien dice que el padre Feijóo es aburrido, obtiene por respuesta: “Eso es que no lo conoces”. Entonces trato de imaginármelo así, diciéndoles a los fiscales a las cuatro de la mañana: “Venga, ¡cómo os vais a ir a casa ahora que vamos a derogar el sanchismo!”.

Y una noticia que le va a gustar al profesor. Está en El Mundo: “Una ley de García-Page permite expropiar tierras infrautilizadas. Con la nueva norma, que entró en vigor el 18 de abril, se puede declarar que una parcela o finca rústica ‘incumple la función social del uso de la tierra’, lo que ‘puede afectar al derecho de propiedad o al usufructo’ de la misma”.

Compañeros, fijaos bien, ¿lo veis? Hay una luz roja en el cielo de la Plaza del Castillo que ya se extiende por toda España. Faltan 4 días para la final de la Copa del Rey. ¡Que gane el peor!

