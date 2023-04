Los periódicos, en busca de las viviendas de Sánchez

Maldecíamos ayer que Sánchez comparecía en el Senado para hablar, según ponía por escrito, de la guerra de Ucrania. El País: “Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de Defensa”. 20.000 pisos, por si alguien tenía alguna duda, que construirá en España, no en Ucrania.

La misma crónica de El País reseña que, igual que en el anuncio anterior, Moncloa no confirmó “en qué plazos ni en qué ubicaciones”. Las promesas de Sánchez en vivienda ya alcanzan los 183.000 pisos. El titular de El Mundo tiene otro cariz: “Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener ni siquiera suelo”. Y luego añade: “La Sociedad Empresarial del Suelo admite que los terrenos y su ubicación están todavía en fase de identificación”. Parece mentira que los periodistas no conozcamos a Sánchez. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Las viviendas serán, por supuesto, exhumadas!

EL ESPAÑOL apunta: “Los terrenos para sus 20.000 viviendas no están localizados. Tampoco hay acuerdo aún entre los ministerios de Transportes y de Defensa para la cesión de los susodichos terrenos”. Una vez más, Feijóo estuvo muy bíblico. El fin de semana dijo sobre Doñana: “Pondremos agua donde no la hay”. Ayer habló del “milagro de los panes y los pisos” de Sánchez. El otro día, en Ourense, me topé con la estatua del “padre Feijóo”, pero vi que este otro Feijóo era mucho más moderno que el nuestro: pertenecía al siglo XVIII.

Hay distintas perspectivas sobre lo que pasó en el Senado. Ya lo saben, pero lo repito para su tranquilidad: fue el último debate entre Sánchez y el padre Feijóo antes de las elecciones del 28 de mayo. La Razón: “Sánchez tira del insulto para frenar el cambio”. La crónica recoge algunos de los piropos del socialista al popular: “Insolvencia supina”, “esto le viene grande”, “arrastra al PP a la extrema derecha”. EL ESPAÑOL, en cambio, culpa a los dos de las afrentas personales: “Sánchez y Feijóo encaran la campaña convirtiendo la crítica política en un alud de ataques personales”.

Pilar Gómez, en El Confidencial, publica una crónica muy interesante acerca de cómo vivió la bancada del PP el discurso del padre Feijóo: “El partido aprueba la intervención de su líder frente a Sánchez, pero pide no entrar en la trampa de Doñana. Los sondeos internos siguen sin dar mayorías claras a los candidatos, salvo a Ayuso, que arrasa”.

ALSINA–Quien opina sobre los dos esta mañana es Isabel Díaz Ayuso en una entrevista.

Al contrario de lo que sucedía en la etapa anterior, Ayuso parece haber relajado los choques con Génova y tiene buenas palabras para su líder. En una entrevista con ABC, señala que harán campaña juntos y admite haber pedido a Rajoy y Aznar que la acompañen en mítines. Los periodistas le preguntan por la reciente foto de reconciliación entre Aznar y Rajoy, le dicen: “¿Veremos una foto suya con Casado”. Respuesta: “Esa foto no va a existir”.

Con la humildad que le caracteriza, anuncia: “Mi gobierno le muestra a toda España que Sánchez no es el camino”. Y una frase importante, teniendo en cuenta la confianza que suele exhibir Ayuso. Dice que no hay nada hecho para el 28-M, rechaza el triunfalismo y concluye que, de momento, sólo ve “urnas vacías”.

El Confidencial publica esta mañana un reportaje que engloba a la perfección las consecuencias de días como ayer en el Senado: “Casi un millón de españoles están hartos de la propaganda electoral y se borran del INE. El rechazo a recibir cartas y papeletas en campaña se multiplica por 10 en apenas cuatro años”. Son casi un millón porque la gente no sabe cómo se hace; después de leer el artículo de El Confidencial la cifra aumentará exponencialmente.

Y termino con una noticia que relatan El Mundo y ABC: “PSOE, PNV y Bildu fulminan el español en las escuelas vascas. La nueva Ley de Educación impide a los padres escoger enseñanza en castellano y obliga a que todos los alumnos tengan nivel B2 de euskera. El castellano sólo aparece mencionado una vez en más de un centenar de artículos. El castellano y el inglés son llamadas ‘lenguas de aprendizaje’”. ¡Agur, patrón!

