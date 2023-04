La bronca del sí es sí, según cada periódico

Bienvenidos a este free tour por Ourense. Ya sabe el público cómo funciona. Ustedes me siguen a mí, el del paraguas. Yo les voy contando la ciudad, los periódicos… Y al acabar, si les ha gustado, cada uno me entrega su voluntad. Trescientos, cuatrocientos euros por cabeza.

Empezamos aquí, un poco alejados del centro, sentaditos en las termas de Chavasqueira, con los pies metidos en el agua hirviendo. Habíamos venido a ver el cohete de Elon Musk. Pero una señora nos dice: “Oiga, mire el ABC”. Pone: “Elon Musk mantiene su ambición espacial pese a la explosión del Starship. El cohete se desintegró tres minutos después del lanzamiento, pero la compañía del magnate insiste en que volará a la Luna y a Marte”. También aparece la noticia en la portada de La Vanguardia.

Le pregunto a una señora por qué el agua sale caliente en este lugar. Me dice que, carallo, tiene 86 años y lleva siendo así toda la vida. Le confieso que me pasa lo mismo con los periódicos. Desde que los cogí, los titulares salen así de calientes.

Portada de El Mundo: “Estados Unidos entrega a Marruecos misiles más potentes que a Ucrania”. Biden ha vendido a Rabat el sistema de artillería “más avanzado del mundo”. Los norteamericanos dicen que es para mejorar la seguridad de un “importante aliado”. España, mientras tanto, preocupada, aunque Sánchez siga diciendo eso de que Marruecos es un “aliado primordial”.

Vengan ustedes conmigo, queridos aliados primordiales en este amanecer orensano, vamos a cruzar de vuelta el puente romano para volver al centro de la ciudad. Camino de la catedral pasamos por la cárcel episcopal. Dos señores se quedan rezagados. Insisto: “¡Que el Emérito no está ahí, hombre!”. ¡Está en Sangenjo!

Les enseño algunos periódicos para contrastarlo. Lo pone aquí, en El País: “El rey permanece recluido en casa de Pedro Campos, entre mariscos y una mujer, la de Campos, que interpreta los signos del zodiaco”.

La primera vez de don Juan Carlos en Sanxenxo fue hace 23 años. Dice El Confidencial que el año pasado, como en la primera vez, el Emérito parecía reinar a su regreso en ese pueblo. Todo el mundo con los gritos y las banderas. Pero hoy… “su hegemonía en la localidad gallega se pone muy en duda en esta última visita”. Un matiz interesante: esa falta de público, en gran parte, supongo, espontánea, también ha tenido que ver con los manejos en la sombra de Zarzuela. Al parecer, desde la Casa de Felipe VI, cuenta Ángeles Mora, se ha llamado a periodistas diciendo: “Oye, yo creo que no merece la pena ir, ¿eh? Va a estar la cosa muy restringida”. El Mundo informa de que, sin haberse ido, el Emérito ya planea volver en junio.

ALSINA–Parece que estamos llegando a la catedral, ¿no? Va a resultar un poco raro que te pongas a leer los periódicos en la catedral.

La catedral de San Martín, que como todo este público sabe no tiene nada que envidiar a la catedral de Santiago. Acuérdense de esto luego cuando tengan que pagar el free tour. Miren, miren esos “ángeles gaiteros”. También estuvieron ayer en el Congreso de los Diputados.

Todas las portadas con la misma noticia: el PSOE reformó la ley del sólo sí es sí de la mano del PP y contra Podemos. EL ESPAÑOL habla de la “huida de Sánchez”. El presidente se fue a Doñana para que no hubiera rastro de su pacto con la derecha. No votó presencialmente ni telemáticamente. ¿Por qué? No pudimos preguntárselo porque no aceptó preguntas en su acto de Doñana.

La foto es la de Irene Montero y Ione Belarra totalmente solas en la bancada azul, abrazadas, con los ojos como un vidrio a punto de estallar. Yolanda Díaz aplaudiéndoles muy desganadamente. Cuenta la crónica de EL ESPAÑOL que el PP se puso a aplaudir tras la reforma y que el PSOE, que suele hacer lo mismo con las leyes que saca adelante, se quedó sentado. En silencio.

Irene Montero, veo en los periódicos, perdió matando porque, desde la tribuna, azotó al PSOE con el báculo de San Rosendo, ese cacharro de marfil que está ahí, en la sala que acoge el tesoro de esta catedral. Dijo que su gobierno, en el que está ella, aprobó un “retroceso en los derechos de las mujeres”.

En El Confidencial se dice que Sánchez “descarta ahora la salida de Irene Montero del Gobierno”, pero que “duda de su continuidad tras las elecciones del 28-M”. El PSOE piensa que, si no hay acuerdo de Podemos con Yolanda Díaz, las ministras moradas podrían romper y exhibir en la campaña de las generales una posición “rupturista”. El País lo enfoca así: “La coalición sobrevive a la mayor crisis de la legislatura”. La Razón concluye en su portada: “Sánchez da por cerrada la crisis del sí es sí”.

Y ahora, qué ven nuestros ojos: el barroco, ¡el dorado!, la capilla del Santo Cristo. En silencio, terminamos este free tour con una oración… por las almas descarriadas de Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, el profesor Rodríguez Braun y Félix José Casillas. ¡Viva Ourense!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

