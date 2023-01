No hay que temer el crecimiento de la sanidad privada

El problema de la Educación en nuestro país no es el alto grado de aceptación que tiene entre la población la educación privada y/o concertada, sino que nadie que pueda evitarlo lleva a sus hijos a los colegios de la Educación Pública, con independencia de su ideología o el partido político al que pertenezcan.

En Sanidad por ahora no hemos llegado a ese extremo. Y algunos políticos todavía tratan de disimularlo porque no afecta a sus hijos, lo que todos más queremos. Pero es una cuestión de tiempo.

Aquellos que piensan que no conviene que crezca el sector sanitario privado a costa del incremento del aseguramiento privado (porque, según esgrimen, eso haría que las clases medias abandonaran la Sanidad Pública, y a su vez que dejara de apostarse por ella), no se dan cuenta de que el problema no es que crezca el seguro privado. Lo que les preocupa de verdad es que la gente, como pasa en la Educación por sus bajísimos resultados en calidad, no quiera ir a la Sanidad pública.

En un estudio que hicimos en la Fundación IDIS antes de la pandemia, demostramos que el 85% de los pacientes que tenían entonces un seguro privado complementaban el uso de la Sanidad pública y la privada alternativamente, según le interesaba o convenía.

Antes de la pandemia la gente que podía se hacía un seguro sanitario de forma voluntaria. Porque no quería esperar una lista de espera para tal o cual prueba, o porque quería ingresar en un entorno más amable en donde la experiencia como usuario fuera más satisfactoria, al haber menos masificación. O, simplemente, porque el hospital privado de turno, no sometido a las inclemencias presupuestarias generales, y guiados por el hecho de ver cubiertas las pretensiones de sus clientes, había adquirido tal o cual tecnología que todavía no estaba disponible en la Sanidad pública.

Esto era lo más habitual. Y marcaba un equilibrio entre Sanidad pública y privada que permitía que los ciudadanos descargaran a la pública de gastos y recursos. Pero no dejaban de participar de ella cuando por cercanía o por otras razones les interesaba seguir utilizándola.

"La gente se hace seguro privado simplemente porque quiere evitar las tremendas listas de espera que hay en todos los niveles del sistema público"

La crisis sanitaria que estamos viviendo, ahora a costa del problema de la Atención Primaria que azota toda España como secuela de la pandemia del Covid, se ve incrementada por una evidente falta de motivación de los profesionales que hace que los nuevos no quieran trabajar en este pilar asistencial sobre el pivota todo nuestro sistema sanitario público. Así, ha cambiado la forma de relacionarse de los ciudadanos con la sanidad privada.

Antes del 2019 los que podían suscribían un seguro sanitario de forma voluntaria. Y los pacientes usaban de forma complementaria esta con la sanidad pública. Desde entonces, en cambio, comprobamos que los que tenían seguro sanitario usan mucho más, o de forma exclusiva, la sanidad privada. Y gran parte de los nuevos usuarios se hacen como respuesta a la desatención de la pública. Y a costa, porque no pueden permitirse otra cosa, de seguros low cost con pocas coberturas y con copagos para pruebas diagnósticas, consultas o urgencias.

Es decir, la gente se hace un seguro privado simplemente porque no accede al sistema sanitario público o porque no quiere ir por las tremendas listas de espera que se encuentran en todos los niveles asistenciales. O sea, porque no les queda más remedio.

La crisis que estamos viviendo ahora no se va a arreglar sencillamente ajustando los salarios, conteniendo la atención de los profesionales a los pacientes o tratando de buscar –debajo de las piedras– más efectivos, para que los que hay trabajen menos o en mejores condiciones.

El problema de fondo seguirá ahí. Y aunque los que mantienen y se mantienen a costa del sistema mejoren sus condiciones laborales, será un golpe definitivo para el sistema como lo hemos conocido. Porque los pacientes, los usuarios, ya han empezado a no querer ir al sistema sanitario público. Y huyen de él hacia un sector privado que, puedo dar por seguro, se acabará adaptando al exceso de demanda al que nos enfrentamos ahora.

"Cuando la Sanidad pública funciona bien los usuarios no la abandonan, sino que la combinan, ahorrando costes a las arcas públicas"

El cambio en el sector sanitario público debe de ser uno mucho más profundo en el modelo. Un cambio que apueste por una Sanidad pública y unos profesionales de la misma que compitan, que trabajen según objetivos y resultados, que funcione mejor. A través de un modelo que aproveche la coexistencia de un sector privado competitivo y no le tenga miedo aunque no llegue a dar la experiencia de usuario que ofrece. Porque su éxito se basa en la personalización, y en ser capaz de competir en tiempos en la atención y en los resultados de la misma.

Por eso no sólo hay que normalizar la colaboración del sector privado. Tampoco hay que temer su crecimiento. Cuando la Sanidad pública funciona bien la gente no la abandona, sino que la combina aprovechando los recursos de la privada y ahorrando los costes correspondientes a las arcas públicas.

Lo que sea de la Sanidad Pública está en manos de nuestras autoridades políticas. Pero, de seguir por la misma senda, tratando, simplemente, de poner vendas en los agujeros del sistema, seguiremos limitándonos a dar una patada para adelante como hasta ahora. Pero con la diferencia de que ahora los ciudadanos empiezan a rechazar acudir al sector público.

Y eso, como pasara antes con la Educación, sería su final. Y ahí está que la Educación nunca se ha recuperado. Si la Sanidad pública funciona de manera adecuada y eficiente nada tiene que temer, e incluso para funcionar mejor, por lo que debería estar interesada en que a la privada le fuera lo mejor posible.

Seguir igual sólo llevará al Sistema Nacional de Salud al ostracismo.

*** Juan Abarca Cidón es el presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS.

