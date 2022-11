Jorge Javier para salvar al PSOE

Esta mañana voy a hablar de una cabecera llamada 'Más de Uno'. Si este programa continúa así, va a tener que fundar su propio periódico. Debido a las consecuencias, me veo obligado a contar lo que ocurrió ayer en la tertulia. Se habló –lo digo, así, en impersonal– de la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez fuera el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Aquello, a lo largo del día, citándose el programa como fuente inapelable, se publicó en varios sitios.

Total que anoche fui a presentar la gala de premios de EL ESPAÑOL. Había varios ministros. Y se hablaba mucho de esto. Acudí, entonces, a hablar con uno de ellos y pregunté: "Oigan, ¿van a exhumar ustedes a Jorge Javier de Telecinco para llevarlo a las urnas?". Y un ministro, con toda la lógica del mundo y algo indignado, me respondió: "¡A ver si me voy a postular yo para presentar 'Sálvame'!".

Leo El Confidencial: "El rumor sobre Jorge Javier Vázquez para Cibeles dispara los nervios en el PSOE de Madrid. A una semana de que se oficialice el candidato a la Alcaldía de la capital, el nombre del presentador de televisión irrumpió con fuerza en las quinielas, entre la sorpresa y el escepticismo en algunos sectores del partido".

Jorge Javier Vázquez, ¿posible candidato del PSOE?

Lo que está claro es que, pese al descarte de Jorge Javier, 'Sálvame' sería un gran lema de campaña para el PSOE en Madrid, a tenor de todas las encuestas. El Mundo publica esta mañana la gran quiniela sobre el asunto. La crónica, que también menciona a Jorge Javier (Alsina, ¿os dais cuenta de lo que habéis hecho?), coloca como posibles candidatos a Marlaska, Pilar Llop (ministra de Justicia), Bolaños (ministro de Presidencia), Margarita Robles (Defensa)... Y luego ya candidatos de aire renovador, muy jóvenes, de mi quinta más o menos: Javier Solana, Pepe Bono, María Teresa Fernández de la Vega, Zapatero, Simancas, Cristina Narbona y el poeta Luis García Montero.

La Razón apunta en su portada algunas razones sobre este desconcierto: "Sánchez prioriza Cataluña y da Madrid por perdido". Encuestas internas otorgan la mayoría absoluta a Ayuso en la Comunidad y no descartan que pueda conseguirla también Almeida en la capital.

Sobre Almeida puedo decir que su manera de hacer política es un milagro. Anoche me encontré con él. Venía de un acto donde había pateado un balón de rugby. El vídeo ya está en casi todos los periódicos. Por tercera vez desde que se convirtió en alcalde, pegó un balonazo en la cabeza a uno de los asistentes. Digo que resulta milagroso porque es el único candidato de la historia de la democracia que gana elecciones pese a agredir a los votantes.

La Vanguardia publica un análisis sobre la caída del efecto Feijóo en las encuestas. Lo titula así: "Feijóo vuelve a la economía para tratar de remontar las encuestas". En realidad, también podría haberse titulado así: "Feijóo deja a la literatura y a Orwell para volver a la economía y tratar de remontar las encuestas".

Pero tengo que volver a cruzar el río, Alsina, sabes que te quiero, porque está ocurriendo algo muy divertido en Podemos. Los morados celebran ahora su Universidad de Otoño. Leo en ABC que no han invitado a participar a Yolanda Díaz ni a Alberto Garzón, de lo que se deduce que la creación de esa candidatura para las generales liderada por la vicepresidenta no va demasiado bien. De hecho, no se les ha invitado a ellos, pero sí a líderes de Bildu y Esquerra Republicana.

Termino con la portada de El País, dedicada a una entrevista con el presidente Zelenski, la primera que concede a un medio español desde que empezó la guerra. Fue realizada en su búnker de Kiev y dice frases como estas: "Si los rusos se retiran y reconocen que fue un error, entonces podremos encontrar un formato para el diálogo". "Ucrania será miembro de la UE, y no quiero decir tarde o temprano, porque considero que ya es tarde". "España no está en guerra gracias a formar parte de la OTAN".

