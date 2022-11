Noticias sobrenaturales: Halloween de Fernández Díaz

Ayer no pasó nada en el Congreso ni en el Gobierno. Tampoco en el Senado, que ahora está tan de moda. PP y PSOE siguen culpándose el uno al otro del fracaso en la renovación del Poder Judicial. Así que, por fin, vamos a poder hablar de las cosas que realmente importan. Los días en que los periódicos aparentemente no traen noticias... son los más ricos en noticias de verdad.

Mira esto, Alsina, te va a encantar. Portada de La Vanguardia: "Descubierto un asteroide potencialmente peligroso. Es el astro que supone un mayor riesgo descubierto en los últimos ocho años. Puede cruzar la órbita de la tierra en un futuro, pero no hay peligro inminente". Como recordarán nuestros oyentes, hace un telediario le dimos un golpe a otro asteroide que pasaba por allí. No sabemos dónde ha acabado ese asteroide. Esperemos que no se nos ocurra desviar este: el ser humano ha dado sobradas pruebas de su excelsa capacidad para marcarse en propia. Y marcarse en propia con un asteroide ya saben lo que significa.

Por seguir hablando de cuestiones ajenas al planeta tierra: ayer se hizo de noche demasiado pronto, las calles se llenaron de calaveras... Me costó conciliar el sueño. Sentí súbitamente un miedo inexplicable. Pero ya he salido de toda duda. Leo el artículo publicado ayer en La Razón por Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de España en la etapa anterior:

"Esta mixtificación de la conmemoración religiosa de los difuntos con las antiguas tradiciones de pueblos celtas y ahora con guiones cinematográficos de terror ha dado lugar a todo tipo de cultos esotéricos, con invocación de espíritus protectores y malignos, convirtiéndose Halloween también en una noche satánica por imprudencia ignorante o con plena conciencia de personas y sectas. Es una grave y terrible realidad que al socaire de esta fiesta se celebren misas negras, se efectúen profanaciones de sagrarios, sacrificios de animales e incluso de niños ofrecidos a los demonios".

Esteban González Pons. EE

Está ocurriendo algo extraño en el PP con los espíritus. Ayer dijo aquí Esteban González Pons que su última novela trata sobre la presencia de Satanás en el Congreso de los Diputados. Hoy dice en una entrevista con El Mundo: "Feijóo ha demostrado que tiene valor para activar el freno de emergencia".

Continúo hablando de muertos vivientes. Leo El Confidencial: "Puigdemont revive: las maniobras en la sombra del fugado agitan el independentismo. El 'expresident', que asegura que el PSOE le ha ofrecido un trato que incluye el indulto, avisa desde Bruselas que el 'procés' no morirá". El último argumento de Puigdemont le permitirá alcanzar un acuerdo con PP y Vox: dice que el PSOE y Esquerra Republicana son lo mismo.

María Peral, en EL ESPAÑOL, en la sala de lo Peral, revela que Junqueras podrá ser candidato en las generales de 2023 si Sánchez rebaja la sedición a cinco años. El abaratamiento del delito beneficiaría más al líder de Esquerra que a Puigdemont, que debería ir a prisión.

El País cuenta, sobre este asunto, que el propio Poder Judicial ha iniciado el intento de desbloqueo del Tribunal Constitucional: "Vocales conservadores y progresistas inician mañana los trabajos para nombrar dos nuevos magistrados y así renovar este órgano. Los ocho vocales conservadores, que bloquearon los intentos durante un mes, han comunicado a los progresistas su disposición al acuerdo. Pero seguiría el problema del CGPJ, renovación pendiente desde hace cuatro años".

Voy con una noticia muy linda. Hace tiempo que no os hablo de la serie de Pedro Sánchez, Las cuatro estaciones. ABC revela que el pequeño Nicolás, con dos sentencias a sus espaldas y con varios juicios pendientes, ha iniciado con una productora el rodaje de una serie sobre su vida. Y así como la de Sánchez parece que no hay plataforma que la compre, el pequeño Nicolás ya casi ha cerrado el acuerdo con una de ellas.

Mientras tanto, en Poblet, dice La Vanguardia, unos ladrones irrumpieron en el archivo de Josep Tarradellas. Abrieron la caja fuerte, pero no se llevaron ni un solo documento. "Apesta a consenso", debieron de pensar.

Y concluyo con otra noticia misteriosa: Anatoli Karpov, el ruso campeón mundial de ajedrez, está en coma inducido por una lesión craneoencefálica. Es diputado por el partido de Putin, pero no se ha manifestado a favor de la invasión de Ucrania. Dice El País que existen varias versiones sobre el incidente: se cayó en casa, lo agredieron cerca del Parlamento, se emborrachó y se resbaló.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

