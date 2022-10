Homenaje al Partido Comunista chino

Buenos días, camaradas. "Wei renmin fuwú". Hoy pretendo celebrar el vigésimo congreso del Partido Comunista chino.

Hoy es noticia en todas las portadas. Lo vemos en las fotos, en el gran Salón del Pueblo. Al fondo, unas cortinas rojas. En lo alto, la hoz y el martillo. Xi Jinping, muy serio, pulcramente uniformado. Ha dado un discurso de algo más de dos horas, todo leído, con un porrón de folios impresos. Bueno, en eso, no hay demasiadas diferencias con las declaraciones del presidente de España en el Congreso.

El País, fijaos que esto es buenísimo: "Xi Jinping dice que perseguirá la reunificación pacífica con Taiwán, pero deja claro que no aceptará renunciar al uso de la fuerza armada". En esta crónica, me llama la atención que los cientos de delegados tienen impreso en la mesa el discurso del presidente. Dos mil y pico delegados a doscientos folios cada uno... no sé cuántos árboles nos salen, pero sí observamos un compromiso indudable con el cambio climático.

Xi Jinping durante su intervención en el XX Congreso del Partido Comunista Chino. Reuters

ABC: Xi Jinping se convierte en el nuevo Mao. Pablo Díez y Jaime Santirso, los corresponsales, cuentan cómo está siendo trabajar allí. De 2.500 periodistas acreditados, sólo un pequeño grupo pudo asistir al discurso. Tuvieron que hacer una noche de cuarentena en un hotel, con prueba PCR. Pudieron hacer preguntas, pero preguntas previamente seleccionadas para que fueran respondidas por unos delegados del partido previamente seleccionados. Como debe ser.

La Vanguardia describe a Xi como el "secretario general imperturbable". Dijo el líder chino: "Estamos preparados para vientos fuertes, altas olas y tormentas peligrosas". Termino con el retrato de El Mundo: "De ser un desconocido a convertirse en el líder más autoritario desde la era Mao".

El objetivo de las noticias que voy a contar ahora es que volvamos a meternos todos en la cama y no bajemos la persiana. EL ESPAÑOL: "En 2023, los españoles trabajarán sólo para pagar impuestos hasta el 29 de julio, un mes más que antes de que llegara Pedro Sánchez al poder. El cálculo, respecto a lo que ha ocurrido este 2022, se ha elevado en 16 días. Los datos, del think tank Civismo, muestran que, por ejemplo, en 2012, había que trabajar 124 días para pagar impuestos. Ahora son 210".

Pero esto no acaba aquí, vamos a aliñarlo con un poquito más de optimismo. ABC: "Las pensiones se han disparado un 31% en la última década frente al 10% de los sueldos. La nómina de los jubilados se protege frente al IPC pero los jóvenes sufren pobreza salarial".

Después del vinagre, la sal. El País: "El éxodo de unos 18.000 médicos en diez años lastra la sanidad española. Los profesionales buscan fuera mejor salario y más estabilidad. Falta de especialistas. En España, hay una carencia de 6.000 médicos de familia y se teme el efecto de las 80.000 jubilaciones previstas en el próximo decenio. Deborah, 32 años, acabó la carrera en Madrid hace nueve años. Hizo la residencia en Bélgica y trabaja allí. Cobra un 50% más de lo que cobraría aquí".

Vamos con el postre, lo encuentro en ABC: "Sánchez engorda con otros tres millones el presupuesto para asesores presidenciales. Con el aumento de presupuesto que ha consignado para 2023 podrá contratar otro medio centenar de consejeros".

El presidente está negociando los Presupuestos con sus socios. El Mundo habla de una subasta. ERC le pide un Tribunal Constitucional que no le sea hostil y que esté a favor de la inmersión lingüística.

La Razón publica en su portada una encuesta. La política fiscal de Sánchez da dos escaños más al PP. PP, 142. PSOE, 91. Vox, 41. UP, 26. Es decir, que Feijóo tendría que pactar con Vox porque estaría lejos de la mayoría simple que busca.

Nacho Cardero, en su análisis de El Confidencial, habla de un cambio en la dirección del viento y anota una frase de los corrillos del otro día en el Palacio Real: "Dios ha abandonado a Sánchez. Hasta hace poco, todos los aciertos del Ejecutivo, hasta los más pequeños, se engrandecían, y todos los errores grandes, que los había, se minusvaloraban como si fueran peajes que había que pagar. Ahora sucede justo lo contrario".

Y que no se me olvide: la exministra de España María Antonia Trujillo dice que hay más libertad de expresión en Marruecos que aquí. Y en China también, señora Trujillo.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan