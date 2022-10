Qué dicen los periódicos de la pitada a Sánchez

Hoy es un día de fotos, y no de noticias. Parece una buena señal. En los corrillos de la recepción real, ayer en Palacio, Sánchez, Feijóo y sus subalternos hablaban de discreción. Como no lo han hecho casi nunca, se da por sentado que la renovación del Poder Judicial está en camino.

"Vuelta a Palacio: 2.500 invitados, corrillos y miradas de reojo a Sánchez y Feijóo", cuenta ABC. "El PP ve irrenunciable para renovar el CGPJ que el PSOE se comprometa por escrito a modificar el modelo". Luego añade: "Moncloa rechaza las exigencias de los populares, pero ambas partes confían en un acuerdo antes de final de año".

Si el pacto es un punto de llegada admitido por todos los periódicos, el tiempo que tarde en culminar es una de las discrepancias. ABC habla de "final de año", pero El País dice que "puede llegar en días". El Confidencial opina que el choque entre Sánchez y Feijóo fue "escenificado". Es decir: los maestros de la simulación fingieron que todavía no están de acuerdo para poder ganar tiempo y ponerse de acuerdo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

¡Si es que a nuestros políticos de cartón se les nota cuando no se increpan de verdad! ¿Alguien en su sano juicio puede creer que Sánchez, si no lo tuviera claro, se habría manifestado en estos términos? El Mundo: "He estado en negociaciones más difíciles y las he sacado adelante". Esto tendría que haberlo dicho con voz de James Bond o de Gary Cooper, pero soy de Pamplona y no me sale ninguna de las dos.

Feijóo dijo a los medios, mientras pasaban las bandejas con la cerveza y el vino, que exige a Sánchez el compromiso firmado de que, una vez se renueve el Poder Judicial, se cambie la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Sánchez, casi en directo, en otro corrillo, le respondió que ni por el forro. Pero Bolaños sonreía. Recoge esta frase suya La Razón: "Progresa adecuadamente".

Por cierto, esto de los corrillos es un despropósito. Porque escuchas a Sánchez y apenas puedes tomar notas: el canapé, la copa, la servilleta... Luego te acercas a Feijóo: el canapé, la copa, la servilleta, las notas. ¿Por qué no hacen un solo corrillo con periodistas, los dos a la vez, y nos dejan comer en paz?

A Sánchez ayer le pitaron un buen rato. Le dijeron de todo. El "dimisión, dimisión" de las señoras mayores sonaba mucho más duro que cualquier adjetivo irreproducible en boca de la chavalería. Esto también ha suscitado distintas interpretaciones. La Vanguardia le quita hierro en su editorial: "El presidente tuvo que soportar, como suele ocurrirles a los mandatarios socialistas, abucheos y peticiones de dimisión".

EL ESPAÑOL también resta importancia a la pitada en sí, pero no a lo que esconde: "Porque si Pedro Sánchez está perdiendo a las clases medias y trabajadoras a las que dice defender no es porque estas le consideren un presidente ilegítimo, sino porque sus políticas están perjudicando muy gravemente su nivel de vida".

El presidente del Gobierno hizo esperar un ratito a los Reyes dentro del coche. Los Reyes no esperan como esperamos los demás en la cola del supermercado o el andén del Metro. Esperan con cara de muy mala leche. O eso es lo que se deduce de la foto que ilustra la portada de El Mundo. Sin embargo, parece que a la Reina pudieron venirle bien esos minutos sentada. Cuenta este periódico que ha sido diagnosticada de un "neuroma de Morton". Se trata de un engrosamiento del tejido de los nervios del pie que provoca crisis dolorosas difíciles de prevenir.

Los médicos le han aconsejado no utilizar tacones, pero ella lo rechaza porque lo que requiere su labor de difusión de la moda española, muchas prendas necesitan ese tipo de calzado.

Termino con un párrafo para resumir el mundo: la Fiscalía peruana dice que el presidente Castillo es culpable de "organización criminal" y el presidente Castillo responde que se está produciendo un "golpe de Estado judicial". Berlusconi vuelve al Senado en Italia. Xi Jinping va a ser ratificado como líder en el vigésimo Congreso del Partido Comunista chino. Y Zelenski pide a sus aliados más antiaéreos, más sistemas capaces de detener los misiles rusos.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

