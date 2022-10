¿Una reunión entre Biden y Putin?

Como suele ocurrir en los días festivos, hoy las portadas se dedican a distintos temas. Quizá el asunto más transversal, aunque en las páginas de dentro, es el siguiente: la NASA confirma que hemos desviado –no se sabe bien adónde– el asteroide Dimorfo. Las virtudes del ser humano resultan inesperadas: sabemos desviar asteroides en el mar de la galaxia, pero no podemos parar una guerra en Ucrania.

Aunque hoy, leo en El Mundo, puede ser un día para la esperanza. Dice Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que Putin está dispuesto a reunirse con Biden. La pregunta, entonces, es: ¿sabrá el presidente de los Estados Unidos desviar a Putin de su trayectoria? Mientras tanto, apunta La Vanguardia, Zelenski asegura que Putin intenta meter a Bielorrusia en la guerra y pide a Europa que instale una misión internacional de observadores en la frontera bielorrusa.

Las cosas están tensas en Bruselas. Ayer Borrell se dirigió a los embajadores de la Unión Europea en todo el mundo. El Español reproduce las palabras del jefe de la diplomacia en este encuentro: "Necesito que me informen rápido, en tiempo real, sobre lo que está pasando en sus países. Quiero ser informado por ustedes, no por la prensa. A veces, sé más de lo que está pasando en algún lugar leyendo los periódicos que leyendo sus informes".

Hoy es el día de la Fiesta Nacional y lo que veremos en las calles será lo mismo que antes de la pandemia. El País: "El desfile recupera su tamaño original. 4.000 militares y un coste de 800.000 euros". Veremos hoy más policía de lo normal en la calle. Y el año que viene, podríamos ver una policía más bajita: "Eliminado el requisito de altura en la Policía nacional: ellas ya no tendrán que medir más de 1,60 y ellos no tendrán que medir más de 1,65".

El Mundo dedica un sondeo a diseccionar el sentimiento nacional, que es algo tan etéreo como la ideología de Pedro Sánchez o el "constitucionalismo catalanista" de Feijóo. Estas son sus principales conclusiones: "El 77% afirma que se siente orgulloso de ser español. Sólo un 23% optaría por reducir la presencia pública de los símbolos nacionales. Un 61% está a favor de que en la Fiesta Nacional haya un desfile militar. Casi un 60% considera que España goza de mayor consideración fuera de nuestras fronteras que dentro".

Y os lanzo una pregunta: ¿qué porcentaje de diputados del Congreso se siente, como dice la encuesta, orgulloso de ser español? ¿También el 77%? ABC completa su información sobre el 12 de octubre con el siguiente titular: "El Ejército español se rearma con trece nuevos programas. Los fondos para los nuevos proyectos suben un 72% y permitirían alcanzar el 1,2% del PIB en Defensa en 2023".

Lo bueno que tenía la crisis del CGPJ era que se veía tan poco como se habla de ella en el Metro. Pero eso ha cambiado. Ahora tenemos una crisis que se ve. Cuenta El Español que los vocales del Consejo no van a asistir al desfile por el "ninguneo" del Gobierno. A diferencia de otros años, han recibido la invitación a escasas 24 horas del evento. "Moncloa no quiere que vayamos", afirman los vocales. También estará vacía, debido a la dimisión de Lesmes, la silla correspondiente a la sexta autoridad del Estado, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Sí han recibido con antelación tradicional la invitación para la recepción que organizan los reyes. Es decir: no estarán en el desfile, pero sí en la recepción real.

El Confidencial aporta este detalle: "Desde el Gobierno, se ha alegado que 'un error' ha impedido que se tramiten las invitaciones personales de todas estas autoridades, pero, sin embargo, fuentes del alto tribunal ven en este supuesto desliz un nuevo desplante calculado".

La Razón, en su portada, dice que hoy no hay noticias en boca de PP y PSOE porque la negociación va en serio. Apuestan por la discreción para mantener el pacto. "El acuerdo es inminente".

El Confi, encuesta: "La derecha alcanza el 50% de los votos y se impone en 44 provincias. PP, 129. PSOE, 96. Vox, 57. UP, 27. Nacionalistas se mantienen. Feijóo podría gobernar con Vox, pero no con la mayoría simple que se propone”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

