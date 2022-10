Divididos ante los cánticos del colegio mayor: del horror al no es para tanto

Ayer, me contaban que un veteranísimo director de periódicos recorría su redacción con gesto anonadado. Decía: "¿Alguien puede explicarme qué narices ha pasado en el colegio mayor? ¡Nunca un colegio mayor había dado tanto de sí!". Y decía bien, porque esta mañana no hay ni un solo medio que no dedique gran cantidad de espacio a los cánticos del centro Ahúja, es decir: a los gritos de los chavales llamando "putas ninfómanas" a sus compañeras del edificio de enfrente.

En la facultad, me explicaron que uno de los criterios que decidía la importancia de una noticia era la "proximidad". Es decir: no ocupa el mismo espacio un accidente de avión en China que en Madrid. Pero a veces, y hoy parece uno de esos días, la proximidad se nos va de las manos.

Los cánticos del colegio mayor han provocado más reacciones y artículos que el maltrato y asesinato de las mujeres en Irán o la guerra de Ucrania. De manera compulsiva, políticos de todo el arco parlamentario dejaban cualquier cosa para lanzarse a opinar. Los imagino llamando nerviosos a sus asesores: "¡Corre, ponme un tuit, que los demás ya han salido con esto!".

Imagen del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid

Vamos con los editoriales. Qué piensan los periódicos de los cánticos del colegio mayor. EL ESPAÑOL: "Que sea cotidiano (sucede cada año) no lo convierte en eximible. Estas expresiones no pueden tener cabida en una España moderna, tolerante y abierta. Pero atribuir la culpa a partidos conservadores es un disparate, igual que promover castigos desproporcionados para los responsables. La teatralidad de algunas reacciones deja en evidencia a una izquierda entregada al oportunismo y la polarización".

En ABC, su director, Julián Quirós, menciona las risas de Pablo Iglesias sobre un vídeo en que se escucha al vicepresidente de la Comunidad Valenciana decir: "Joder, macho, me cago en Dios y en la puta virgen". Añade el director de ABC: "Ningún político ha lamentado su repugnancia. Horas después se han puesto histéricos porque un grupo de adolescentes descerebrados ha repetido una tradición en forma de performance asquerosilla. Por lo visto, a las únicas que les ha resbalado el asunto es a las chicas aludidas, pero quiénes son ellas para opinar nada".

El Mundo, también en su editorial: "No se puede excusar de modo alguno el cántico machista. En lugar de guiarse por un comportamiento ético y estético acorde con la vocación universitaria, estos jóvenes han mostrado una dinámica tribal propia de personas desconectadas de los valores de la sociedad actual. Pero el debate debe situarse en sus términos justos, porque la izquierda identitaria está pretendiendo hacer de la anécdota categoría. Ni los insultos de estos jóvenes los convierten en potencial manada ni son síntoma de un machismo omnipresente".

En El Confidencial, opina Soto Ivars: "Ellas dicen que sí, que palabras muy feas, pero que es un juego. ¡Un juego! Acordado. Estereotipado. Regido por sus reglas: ¡vamos a decir barbaridades! Es radicalmente diferente que un grupo de chicos se coordine para molestar a chicas con palabras tan horrendas y que dos colegios mayores celebren este intercambio de obscenidades".

Ahora, voy ya cruzando el río, Alsina, sabes que te quiero. En El País se destaca que la Fiscalía investiga los cánticos de los chavales como posibles delitos de odio. E incluye un artículo de opinión firmado por Noelia Ramírez, que apunta: "En esa residencia de lujo desde la que retumba la cultura de la violación están los hombres que decidirán nuestro futuro". Hombre, muchas posibilidades de futuro y de gobierno otorga a estos adolescentes. Allí estudió Pablo Casado y no parece que vaya a decidir muchos futuros.

La Vanguardia: "Esta performance humillante es, una vez más, reflejo de unos comportamientos machistas que siguen aún muy anclados en parte de la sociedad española, quizá más graves por tratarse de jóvenes universitarios teóricamente educados según unas políticas de igualdad de género".

ALSINA– Entiendo que, por edad, este asunto te ha tocado muy cerca, pero... ¿dicen algo más los periódicos hoy?

Lo dicen, oh, capitán, mi capitán. Hablan de los impuestos. De la diferencia de inversión entre Cataluña y Madrid. Esa noticia, por ejemplo, aparece en las portadas de EL ESPAÑOL, El Confidencial, ABC y El Mundo. "Desde que Sánchez llegó al Gobierno, las inversiones del Estado en territorio catalán alcanzan los 6.851 millones de euros mientras que las realizadas en Madrid no superan los 3.714 millones. Es decir, una diferencia del 84,5%".

En La Vanguardia también encuentra espacio en su portada, aunque de manera distinta. ¡Cómo es el amor! ¡El amor es inconformismo! "La inversión se mantiene en Cataluña pero con dudas sobre su ejecución. El Gobierno destina el 17,2% del total, igual que en las cuentas de años anteriores, aunque luego se materializa menos del 70%". Pero, ay, queridos amics, Lope de Vega, que no sé si era catalán decía: "Dar la vida y el alma a un desengaño; esto es amor, quien lo probó lo sabe".

El País habla de los Presupuestos, pero de manera más general: "La inversión pública marca un récord con los fondos de la UE. El proyecto trata de evitar el enfriamiento económico". La Razón también, aunque mira desde otro lugar: "Sánchez exprime a la clase media con 263.000 millones en impuestos. Vende unas cuentas públicas para los trabajadores pese al hachazo fiscal: recaudará 18.710 millones de euros".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan