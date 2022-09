La guerra fiscal llega a los periódicos

Gabriel García-Márquez sigue de moda. Si era Alberto Núñez Feijóo quien hablaba de 'El otoño del patriarca' para referirse a Pedro Sánchez, ahora es el Gobierno quien se ha visto obligado a reeditar 'Crónica de una muerte anunciada'. Con ligeras variaciones. El arranque dice así: "El día que lo iban a matar, José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, se levantó a las 5:30 de la mañana para preparar su entrevista con Onda Cero. No podía siquiera imaginar que acabaría hablando de recentralización fiscal". A partir de ahí, ocurrió todo lo demás.

Hoy es un gran día para leer los periódicos. Los impuestos son el nuevo fútbol. Los editorialistas se mandan cartas de amor, es como si se escribieran directamente unos a otros. Primero vamos con la información. El País: "El Ejecutivo carga contra el PP por propiciar la competencia fiscal a la baja en sus autonomías". Palabras de Calviño: "Hay quien está embarcándose en una carrera absolutamente destructiva". Escrivá propuso la recentralización para evitarlo, pero no logró el apoyo ni de PSOE ni de Podemos.

EL ESPAÑOL: "Andalucía abrirá una delegación en Cataluña para captar inversiones con sus rebajas fiscales". La Vanguardia: "Gobierno, Generalitat y Foment cargan contra la ofensiva fiscal de Bonilla. El presidente andaluz hace un llamamiento público a los empresarios catalanes a irse a Andalucía".

Ahora sí, los editoriales. Todo el mundo a cubierto. Empiezo con el de El País, en contra de la bajada de impuestos: "Las demás comunidades del PP se miran en Madrid, alumna aventajada en la escuela de la irresponsabilidad fiscal. Esta actuación es económicamente ineficiente y políticamente desastrosa. Se trata de un comportamiento depredador. Todas perderán porque tendrán problemas para financiar los servicios públicos".

ABC, a favor de lo que ha hecho Bonilla: "Felipe González fue quien cedió la gestión de los tramos autonómicos del IRPF. El discurso socialista de hoy es incoherente y se produce de un modo estrábico: para el PSOE, la autonomía fiscal sólo sirve para subir impuestos, nunca para bajarlos". El Mundo, a favor, más calentito: "Cuesta entender este afán del Gobierno por intervenir y desacreditar la fiscalidad de dos comunidades que hacen uso de sus legítimas competencias, cuando al mismo tiempo ignora e incluso respalda la desobediencia constitucional en Cataluña".

La Vanguardia, difícil situación. A favor de bajar impuestos… siempre y cuando eso no suponga que las empresas se vayan de Cataluña. Atención al ejercicio de equilibrismo: "Andalucía está en su derecho. Si otras se quejan, tienen una solución muy fácil. Seguir el mismo ejemplo. Lo que resulta totalmente reprobable es que Juanma Moreno haya reconocido abiertamente que lo hace para atraer a los contribuyentes de Cataluña. Parece mentira que un dirigente del PP, que defiende la unidad de España, quiera abrir más grietas en el territorio nacional. Es del todo necesario que se retracte y, como gesto de buena voluntad hacia Cataluña, reconsidere su decisión de rebajar impuestos o modere la reducción anunciada".

Pues parece que esa guerra autonómica sólo acaba de empezar. EL ESPAÑOL: "Madrid avanza en su estrategia para robar el Gran Premio de España de Fórmula 1 a Barcelona". Sólo falta que el Madrid fiche a Lewandoski o que Juanma Moreno se plante en Barcelona como Tarradellas, al grito de "Ja soc aquí".

¿Y qué pasa en el PSOE? Algunos parecen acordarse de José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó a decir: "Bajar impuestos es de izquierdas". Noticia de La Razón: "Presión del PSOE a Sánchez para bajar los impuestos. Nerviosismo entre los candidatos de las elecciones de mayo, que esperan un gesto en los Presupuestos con el IRPF".

Hay más, sí. Primero, alertemos al lector. Yo es que me he dado un susto esta mañana al leer el siguiente titular de El Confidencial: "Miquel Iceta y Franco comparecerán en el Congreso en octubre por el caso Rubiales. El PP solicitará al Gobierno que aclare si conocía las escuchas del presidente de la Federación a ministros y altos cargos del Ejecutivo".

Se trata de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes. De momento, no ha habido resurrección. Arias Navarro dijo la verdad: "Franco ha muerto".

Hemos empezado hablando de la improvisada disidencia de Escrivá, terminemos con la reafirmada disidencia de Emiliano García-Page. El Mundo: "Moncloa aísla a Page para frenar las críticas a Sánchez". Creo que las jaulas de cristal que usa Putin están de oferta en Wallapop.

Concluyo con una noticia recogida por todos los medios. La prueba de que un referéndum no es democrático per se: "Rusia alienta referendos para anexionarse zonas de Ucrania. Moscú acelera las votaciones para intimidar a Kiev". Por si no hubiera intentado intimidar demasiado.

