Estamos mal. En otoño estaremos (mucho) peor

En este episodio vamos a ser muy claros. No vamos a andar con eufemismos. No vamos a decorar la situación. No vamos a vender promesas vacías. Únicamente vamos a dar información y un poco de análisis con mi compañero Alberto D. Prieto, subdirector y corresponsal político de EL ESPAÑOL.

Porque la realidad es la que sigue. Hay una guerra en Ucrania, una hambruna incipiente en África, un bloqueo de la cadena de suministros, un cierre del grifo del gas ruso a media Europa, un precio de la ternera y el pollo disparados (y de la fruta, y de la gasolina, etcétera) y estamos a las puertas de una recesión salvaje que, muy probablemente, vendrá acompañada de cierres de empresas y de más precariedad y más paro.

No son noticias agradables. Pero más vale preparse para lo que viene, analizar qué proponen el Gobierno y la Unión Europea para amortiguar el golpe, y comprender el escenario incluso en países tan prósperos como Alemania, donde los empresarios tiemblan ante la que será su peor crisis "desde la Segunda Guerra Mundial".

Puedes escuchar el episodio en tu plataforma favorita:

Spotify | Ivoox | Apple | Podimo | Google

Sigue los temas que te interesan