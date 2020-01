¿Será 2020 el peor año de la historia de España? 23 predicciones para los próximos 12 meses

1. A finales de 2020, la tasa de desempleo española rozará el 15%.

[La tasa de noviembre de 2019, último mes del que se tienen datos, es del 14,1%].

2. A pesar de ello, la diferencia entre la tasa de desempleo de los hombres y la de las mujeres será levemente menor que la actual en términos relativos debido a la aprobación de alguna medida laboral o de algún incentivo fiscal que consagrará la discriminación positiva en la contratación en favor de las mujeres.

[En la actualidad, la tasa para los hombres es del 12,2% y para las mujeres, del 16,3%].

3. Al menos dos de los cuatro ministros de Podemos dimitirán o serán cesados por escándalos económicos o mentiras en su currículo. El primero de ellos en caer será Manuel Castells. Un hombre que, según cuenta el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, ha llegado a atribuirse en exclusiva el estallido de Mayo del 68. Si esa es la menor de sus mentiras, ¿cómo serán las mayores?

¿Sabes que sostiene que el mayo del 68 lo desencadenó él? No es broma. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 6, 2020

4. Lejos de detenerse, la decadencia de Barcelona se convertirá en un problema de primer orden para el Gobierno español. Málaga, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza podrían ocupar los nichos de mercado turísticos, industriales, culturales y tecnológicos abandonados por Barcelona. La oportunidad de sorpaso que Ada Colau les ha servido a esas ciudades en bandeja está ahí, pero algunos de sus alcaldes –los de izquierdas– la desaprovecharán porque intentarán aplicar las mismas recetas que han conducido a Barcelona al desastre.

5. El Gobierno español también desaprovechará, por motivos ideológicos, la oportunidad que el brexit supone para el sector financiero español.

6. La política de vivienda del Gobierno de PSOE y Podemos provocará una subida muy acusada del precio de los alquileres. La imposición de condiciones draconianas en beneficio de los arrendadores hará que se retiren miles de viviendas del mercado del alquiler y que los propietarios exijan en contraprestación condiciones imposibles de cumplir para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Decenas de miles de jóvenes españoles, incluso si cuentan con sueldos razonables, serán expulsados del centro de las grandes ciudades.

El control del precio del alquiler que propone el gobierno PSOE/Podemos no es nuevo.



Con Franco se llamaba “renta antigua” y fue precisamente Boyer, un ministro socialista (que no dependía de populistas) el que certificó su fracaso y promovió su derogación.



Decía la Ley... pic.twitter.com/sK9oZGZKA4 — Begoña Villacís (@begonavillacis) January 10, 2020

7. La insistencia del Gobierno español en contra de la energía nuclear y en favor de las energías limpias hará que los españoles sigan pagando una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.

8. La actividad propagandística del Gobierno será muy superior a su actividad legislativa y ejecutiva. El Gobierno se convertirá en la oposición de la oposición y sus escándalos, que se sucederán con regularidad, serán inmediatamente obviados mediante ataques a la supuesta "ultraderecha" y al también supuesto "peligro para los derechos de las mujeres y las minorías" que supone esta.

9. En el terreno internacional, el alineamiento de España con el foro de Sao Paulo y las dictaduras socialistas latinoamericanas, así como con México y Argentina, reducirá la influencia internacional de España y la convertirá en un socio incómodo y poco deseable para las democracias occidentales.

10. PSOE y Podemos no tardarán en iniciar su asalto al Poder Judicial. El primer objetivo será la Fiscalía. Luego llegarán el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El PP pondrá pie en pared frente a los intentos de alterar el statu quo actual, pero no podrá evitar que determinados juristas, altamente ideologizados y conocidos por su adscripción a la extrema izquierda, ocupen puestos clave en la Judicatura.

11. Habrá elecciones anticipadas en Cataluña durante la primera mitad del año. Las ganará ERC por un margen mucho más estrecho del previsto sobre JxCAT, en contra de la mayoría de los sondeos. TV3 hará buena parte del trabajo sucio en contra de ERC. El tripartito no sumará.

12. La reforma de la Seguridad Social será uno de los grandes caballos de batalla de la coalición en el Gobierno. No hay reforma posible que no pase por un ajuste duro y por el fin de las –muy– generosas pensiones de jubilación actuales. Buena parte de la actividad propagandística del Gobierno irá destinada a aminorar el daño que esa reforma pueda tener en las expectativas electorales de PSOE y Podemos. Es muy probable que el coste de la reforma se cargue sobre las generaciones más jóvenes. Las que no votan todavía o que votan sin tener en cuenta el tema de las pensiones porque este todavía les cae lejos.

13. El aumento del salario mínimo hasta los 1.000 euros provocará más paro juvenil. España, que ya es el Estado europeo con más paro juvenil por delante incluso de Grecia, consolidará su liderazgo en ese terreno. La economía sumergida volverá a los niveles de los años ochenta y el fraude perderá parte de su mala imagen para convertirse en algo ampliamente tolerado entre las clases populares.

14. Para el Gobierno será radicalmente imposible cumplir todos los acuerdos a los que se ha comprometido con sus aliados de la investidura. Que el Gobierno logre sostenerse durante cuatro años en esas condiciones dependerá de la capacidad que tengan esos aliados para justificar frente a sus votantes los incumplimientos de sus votantes.

15. El recurso al decreto ley será habitual por parte del Gobierno frente a la imposibilidad de conseguir mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados.

16. Las tendencias centrifugadoras se impondrán con toda claridad frente a las que defienden la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Surgirán réplicas de ¡Teruel Existe! por doquier y León no será la última provincia en descolgarse con pretensiones separatistas. La simpatía por las peculiaridades locales, elevadas a categoría de elemento diferencial casi civilizacional, se multiplicará frente a la pasividad del Gobierno, que no sólo no intentará contrarrestarlas, sino que las fomentará institucionalmente y desde sus medios afines.

17. La tan cacareada desjudicialización de los conflictos políticos mostrará su verdadera cara. En breve será obvio que lo que pretenden en realidad el PSOE y Podemos con la llamada desjudicialización no es sólo que los Tribunales dejen de aplicar la ley para garantizar la impunidad de los políticos que delincan, sino que cuando la apliquen lo hagan en un sentido favorable a sus intereses políticos y electorales.

18. Inés Arrimadas tomará las riendas de Ciudadanos, pero Luis Garicano no ocupará el puesto de relevancia que desearía el sector socialdemócrata del partido –del partido socialista obrero español– y es probable que su papel sea poco más que irrelevante en el futuro. Ciudadanos mantendrá sus niveles de voto actuales durante 2020, pero mejorará sus expectativas poco a poco a medida que el Gobierno de PSOE y Podemos vaya defraudando las expectativas de sus votantes y que la batalla entre PP y Vox por el liderazgo de la derecha harte a buena parte de sus simpatizantes más moderados. También beneficiará a Ciudadanos la buena marcha de Madrid y Andalucía en comparación con las comunidades gobernadas por la izquierda y los nacionalistas.

19. Consolidado un suelo de tres millones de votantes, Vox virará progresivamente hacia los intereses de esas clases populares que han votado tradicionalmente a la izquierda, buscando replicar el fenómeno Donald Trump. Si Santiago Abascal logra consolidar la imagen de Vox como "partido antisistema por excelencia", es probable que el más perjudicado sea un Podemos que tendrá difícil batallar contra la idea que de que su entrada en el Gobierno ha inutilizado su potencial disruptor.

20. Los ministros y altos cargos de Podemos utilizarán su poder institucional para atacar personalmente a ciudadanos e instituciones críticas. A pesar del casi total control por parte del PSOE de los medios de prensa y de las televisiones españolas, la presión sobre los pocos periodistas críticos que todavía quedan en pie se acentuará hasta extremos similares a los vividos durante las últimas décadas en Cataluña y el País Vasco.

21. El modelo de control ideológico de la sociedad que aplicarán PSOE y Podemos durante los próximos cuatro años será el mismo que el ejecutado por el nacionalismo catalán y vasco en sus regiones: control total del sistema educativo; selección de los funcionarios por criterios ideológicos; subvenciones masivas a asociaciones civiles afines; control total de los medios de comunicación; purga y marginación social y profesional de los ciudadanos discrepantes con capacidad de influencia pública; y polarización de la sociedad buscando su división en dos bandos irreconciliables por la vía de la demonización de uno de esos dos bandos.

22. La 1 se hará virtualmente indigestible. La Sexta a su lado parecerá la Fox.

23. Los grandes ganadores de este Gobierno serán los nacionalistas vascos y la alta burguesía catalana, los pensionistas actuales, los okupas, el foro de Sao Paulo, las ONG y el duopolio televisivo. Los grandes perdedores, los pensionistas futuros, los jóvenes, los catalanes y los vascos demócratas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Corona y el Estado de derecho.