Los 10 errores de Jon Snow que jamás habría cometido un verdadero militar

Los fans de Juego de Tronos llevaban siete temporadas esperando el gran acontecimiento. Esa épica batalla final del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, de los vivos contra un incontenible y aparentemente invencible ejército de 100.000 muertos comandados por el legendario Rey de la Noche, que iba a cerrar la serie de televisión más popular de la última década con el capítulo final más grandioso jamás imaginado.

Pero el Rey de la Noche, el temible Rey de la Noche, cruzó el muro y perdió su primera y última batalla, en una sola noche, derrotado por una niña. El tercer capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos, la batalla más larga jamás filmada para cine o televisión, fue tan anticlimático que ni un solo fan de la serie es ahora capaz de imaginar cómo se las habrán ingeniado los guionistas de la serie para rellenar los tres episodios finales sin que parezcan el epílogo de una historia que, en realidad, ya ha terminado. ¿A quién le importa una disputa de comunidad de vecinos cuando acabas de derrotar a Satán?

Pero el siguiente episodio de Juego de Tronos no se estrena hasta esta noche y en EL ESPAÑOL aún le damos vueltas a ese desastre que fue, desde el punto de vista de la táctica militar, la Batalla de Winterfell. Y por eso hemos contactado con dos militares expertos en táctica, un teniente del Ejército de Tierra español con experiencia en misión (TET a partir de ahora) y un coronel ya retirado del Ejército suizo (CES), para que respondieran a nuestras dudas.

1. La primera pregunta es obvia. ¿Es un castillo rodeado de campo abierto el mejor lugar para frenar un ataque de una fuerza que te supera diez veces en número?

TET: La decisión es correcta, sí. Ponerse a la defensiva cuando no se lleva la iniciativa es una buena opción a la espera de recuperarla. Sin embargo, cuando una unidad se establece en posición defensiva, tiene que acondicionar el terreno para obtener ventaja de él. La trinchera que cavan los norteños es insuficiente. Deberían haber usado muchos más obstáculos para dificultar y canalizar a los muertos.

CES: No. Esta posición es frágil y no resistirá el ataque de una fuerza diez veces mayor durante mucho tiempo. El propio castillo debería tener una primera cortina defensiva: fosos, estanques, rocas, etcétera.

2. ¿Tiene sentido colocar a la mayor parte de tu ejército fuera de los muros del castillo o sería mejor resistir el ataque desde el interior?

TET: No tiene sentido. Hubiese sido mucho más lógico guarnecer a todas las tropas en el castillo, que es donde se encuentran más protegidas, y realizar salidas sólo si las condiciones eran favorables.

CES: ¿Es el castillo inviolable? ¿Pueden los alimentos y el agua durar varios meses? Si no es así, lo recomendable es llevar a cabo una guerra de guerrillas desde el exterior. Mantener suficientes hombres dentro del castillo para resistir el asedio y un montón de hombres fuera, pero en áreas ocultas, para llevar a cabo ataques breves y efectivos durante la noche o atacando su logística de suministros en la retaguardia. Se trata de hacerles dudar y de irritarles constantemente, o incluso de aterrorizarles con ataques brutales y rápidos. Este es el principio del blitzkrieg. En el episodio, es una estupidez colocar la mayor parte del ejército fuera de los muros.

3. ¿Tiene sentido la disposición de las fuerzas defensoras? En el frente, la caballería. Detrás, las catapultas. Detrás, los lanceros. Detrás, una trinchera.

TET: La disposición no es buena. Para empezar, las catapultas deberían haber estado por detrás de las tropas y protegidas por obstáculos. De hecho, durante la batalla son prácticamente inútiles porque las abandonan nada más empezar la batalla. Los lanceros también deberían haber estado situados detrás de trincheras (aunque mejor aún dentro del castillo).

CES: Recomendaría una red de trincheras y montículos para proteger a los lanceros, a los soldados de infantería y a los jinetes. Las catapultas actuando primero, los jinetes luego (siempre que puedan ser transformados en soldados de infantería) y, después, los lanceros.

4. ¿Tiene sentido para la caballería atacar a ciegas a un enemigo al que no ve y del que no sabe ni siquiera cómo ha dispuesto sus fuerzas?

TET: Es un error garrafal lanzar la caballería en un ataque frontal contra un enemigo desconocido. Por su movilidad, hubiese sido mucho más útil emplear la caballería para intentar flanquear o atacar por su retaguardia al enemigo. Especialmente si este ya estuviese empeñado en combate con otras unidades. Esa táctica se llama Yunque y Martillo. El yunque es la infantería que contiene al enemigo y la caballería el martillo que golpea. Era una táctica que Alejandro Magno empleó en varias ocasiones.

CES: En la Edad Media, el sentido de heroísmo de los jinetes les hizo perder muchas batallas. Primero conoce a tu oponente y conócete a ti mismo. Así que nada de ceguera. En este caso, enviar a la caballería, incluso protegida por catapultas, es estúpido. La mejor defensa puede ser el ataque cuando las fuerzas involucradas son de igual valor. Si el enemigo es más poderoso, es mejor esperar y comprometer tus fuerzas en función del ataque.

5. Desde el punto de vista del daño que hace en el enemigo, ¿aporta algo el hecho de que una espada esté en llamas?

TET: No soy médico, pero te diría que las quemaduras que puedan producir no serían muy graves. Lo que sí está claro es que prender en llamas una espada haría que el acero de esta se debilitase facilitando su rotura.

CES: En la Edad Media, la brujería y la magia eran armas psicológicas poderosas que podían crear movimientos de terror y pánico en el enemigo, así que sí.

6. ¿Es una fuerza de lanceros la mejor posible para frenar una horda de atacantes muy superior en número y que ataca desordenadamente?

TET: La infantería pesada es apta para parar ataques de fuerzas más ligeras y desordenadas. Aunque para hacerlo, los lanceros se deberían de haber 'compactado' empujando con el escudo la espalda del compañero que tuviesen delante para hacer presión hacia el frente y mantener la línea.

CES: Es mejor entablar combate con bombarderos y catapultas. Luego, oleadas de caballería, Y luego, arqueros, lanceros e infantería.

7. ¿Es una lanza el mejor arma posible para el combate cuerpo a cuerpo?

TET: Sí, es un buen arma. Desde la antigüedad, las formaciones en falange como la de los Inmaculados se han usado con éxito en batalla. Gracias a su longitud, y apretando filas, se consigue un auténtico muro de lanzas muy difícil de franquear.

CES: No. Es pesada y requiere ser incluida en una defensa compuesta por docenas de lanceros. La espada, el mangual o el hacha serían mucho más eficaces.

8. Situándonos en el contexto fantástico de la serie, ¿qué aporta, desde el punto de vista de la moral de combate, el hecho de que la fuerza atacante no tenga miedo a morir?

TET: Sin duda, tendría un impacto psicológico negativo muy fuerte en los defensores. Cualquier persona prevé que el uso de la fuerza haga daño al agresor. Si ese agresor no parece recibir daño, la sensación debe de ser de auténtico terror.

CES: No se trata realmente de una cuestión relacionada con el arte de la guerra, sino más bien con la filosofía de la moralidad. Las muertes nunca son equivalentes. Las de los campos de batalla son únicas, en el sentido de que se presentan como una trágica lotería. Si, en una historia fantástica, añadimos una dimensión de inmortalidad, inevitablemente nos enfrentamos al bien y al mal, a la luz y a las tinieblas. Por un lado, el bien de los luchadores, cuyo destino será definitivamente resuelto por la trágica lotería. Y, por el otro, el mal que siempre renace de sus cenizas. Pero, sobre todo, da un profundo sentido moral al bien y a la justicia: la lucha nunca se pierde.

9. ¿Tiene sentido que en un ataque frontal los mandos de las fuerzas defensoras estén en primera línea? ¿No son los soldados que están en primera línea de batalla los que mueren primero?

TET: Tiene pros y contras. Por un lado, aumentas la moral de tus hombres al exponerte tú al mismo riesgo que ellos. Pero sí, es más probable morir ahí. Antes te hablaba del yunque y el martillo de Alejandro Magno. Cuando atacaban lo hacían en cuña, y se supone que a la cabeza iba el mismo Alejandro. Por el contrario, estar en primera línea dificulta el mando de la unidad porque no se tiene una buena perspectiva de lo que pasa a tu alrededor. Es decir, una buena 'conciencia situacional'.

CES: El ataque frontal es a menudo catastrófico porque suele ser la última posibilidad. Pero tiene sentido que los líderes den ejemplo y estén en primera línea.

10. Suponiendo que dispusieras de dos dragones/aviones capaces de lanzar fuego/napalm… ¿cómo los habrías utilizado en esta batalla?

TET: Primero, los hubiese empleado en el reconocimiento del enemigo. Podría haber usado un dragón para obtener información sobre cómo estaba compuesto el ejército enemigo y cómo se desplegaba. Después, los hubiese usado en apoyo de las tropas barriendo el frente del enemigo. Esto en términos técnicos se llama CAS: close air support.

CES: Se trata de distinguir entre el bombardeo estratégico, que consiste en destruir las ciudades, aldeas, centros de producción o de abastecimiento de la retaguardia del enemigo para debilitarlos y dividir sus fuerzas, por ejemplo con napalm, y un simple ataque, que consiste en destruir las primeras oleadas de asalto del enemigo. Así que usaría ambos, pero muy pronto.

11. ¿Cómo habrías planteado tú la batalla?

TET: Yo hubiese usado el tiempo disponible antes de la batalla para organizar mejor el terreno en mi favor. Hubiese construido trincheras y puesto muros y obstáculos con la finalidad de canalizar y ralentizar el ataque de los muertos. Hubiese dispuesto mis tropas de tal forma que pudiesen defender los obstáculos con el fuego de las armas y el apoyo de los dragones. Además, si recuerdas la batalla, los defensores tienen que ordenar en mitad del combate que los arqueros vayan a las murallas. Eso es un error. Las murallas ya debían estar desde el principio guarnecidas de arqueros. Y, además, también hubiese defendido las murallas en sí de alguna forma. Con calderos de aceite para poder prenderles fuego y evitar que los muertos escalasen, por ejemplo. También hubiese creado dentro del castillo distintos anillos de defensa a base de trincheras o barreras de obstáculos por los que poder ir retrocediendo en caso de que los muertos entrasen en el interior del castillo. Finalmente, y ya que el plan era atraer al Rey de la Noche adonde estaba Bran, hubiese protegido mejor ese lugar, no sólo con un puñado de hombre.

CES: Habría establecido una doble línea de defensa con estacas con entradas diagonales que permitieran el paso de un solo atacante a la vez para facilitar el trabajo de los arqueros. Sabiendo que el enemigo iba a atacar de frente, también habría dispuesto a mis jinetes de noche y discretamente por los flancos, y los habría dividido para permitirles un movimiento de tenaza. También usaría, en lugar de la caballería, mis dos dragones, atacando según el principio de que "quien domina el cielo controla el terreno". Esto habría sido una sorpresa y habría causado muchas bajas en las filas enemigas. Nunca habría sacado a mis lanceros e infantería en una pelea perdida de antemano dado el número de atacantes. Finalmente, habría reforzado mis muros con un máximo de arqueros y habría hervido aceite.

12. ¿Algún detalle más que añadir?

TET: Viendo el capítulo, añado algunas consideraciones más. Poner tus tropas por delante de un obstáculo es una mala idea porque dificulta la maniobra. Es mucho más lógico poner los obstáculos delante y, detrás, las fuerzas propias protegidas. Además, cualquier obstáculo tiene que estar batido por el fuego propio tanto directo como indirecto. Si recuerdas, cuando en el episodio encienden la trinchera, los arqueros en las murallas se quedan quietos sin disparar a un enemigo que en principio han conseguido detener. La artillería también mejor detrás de los obstáculos, batiendo a las tropas enemigas que intentan sortearlos. En el episodio, al poner la artillería por delante de la infantería, las máquinas de artillería quedan abandonadas e inútiles cuando la caballería es eliminada y el resto de tropas se refugian en el castillo. Los dragones, además, están infrautilizados. No queda claro si su misión es apoyar a las tropas, combatir al Rey de la Noche, proteger a Bran o qué. Tampoco queda clara la estructura de mando. Durante la batalla no hay un líder claro que de órdenes. ¿Ese líder es Daenerys Targaryen, Jon Snow, Brienne de Tarth, Davos Seaworth? Por eso la caballería se lanza al ataque sin esperar a nada. No hay orden de retirada y los puestos de combate no están guarnecidos desde el principio.