La jornada de reflexión de hoy sábado es un momento idóneo para meditar sobre la trascendencia de la cita con las urnas de mañana.

Aunque se ha abusado de ese calificativo con anterioridad en otros comicios, puede decirse, en rigor, que este 29-N constituye un acontecimiento histórico. Mañana se celebran las elecciones generales más importantes de la historia de la democracia española.

Durante la próxima legislatura, la Constitución Española de 1978 cumplirá medio siglo. Y del resultado de la votación de este 29 de noviembre dependerá que la efeméride revista el carácter de unas bodas de oro o de un funeral. No hay tercera opción ni términos medios.

O boda o funeral. Porque lo que se dirime en estas elecciones trasciende con mucho el mero cambio de Gobierno.

Lo que tendremos los españoles frente a nosotros este domingo es la última oportunidad para enderezar el rumbo que se empezó a torcer hace más de dos décadas, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y que se ha intensificado hasta alcanzar cotas paroxísticas durante los más de ocho años de mandato de Pedro Sánchez.

La alternativa es persistir en esta vía disolvente y destituyente que está arrastrando a España a un declive acelerado y carcomiendo sus principales instituciones. Porque nada permite pensar que, si Sánchez resulta reelegido, vaya a contenerse o a dar marcha atrás: todos los indicios apuntan más bien a lo contrario.

El uso de todos los resortes del Estado en plena campaña electoral es el mayor síntoma de su voluntad de persistir en esta deriva de patrimonialización y ocupación de todas las parcelas de la Administración. Nuestro país aún está a tiempo de evitar que se cronifique una red de dependencia que perpetúe el cautiverio político de una gran parte del electorado.

Cuando se cuenta con 17 millones de lectores, como ocurre con EL ESPAÑOL, un periódico debe hacerse cargo de que se dirige a un público muy heterogéneo.

A diferencia de las cabeceras convencionales, que apelan fundamentalmente a su comunidad tradicional de lectores, lo más razonable es que un medio digital como este no pida el voto para ninguno de los candidatos.

Pero sí se espera de un periódico como EL ESPAÑOL que delinee una hoja de ruta de lo que cabe exigirle al Gobierno emergido de las urnas. Dado que el calendario más probable es que el nuevo Ejecutivo se constituya tras el 6 de enero, considérese este editorial una suerte de carta política a los Reyes Magos con más de un mes de antelación.

En primer lugar está lo que este periódico considera imprescindible que ocurra.

El cambio político es un imperativo moral. Desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa es una necesidad de estricta profilaxis democrática.

Nunca ha habido tantos motivos para relevar a un presidente: la corrupción, la mala gestión de los servicios públicos, el uso de las cloacas del Estado, el desdén por las reglas democráticas, el empeño en gobernar sin el Parlamento y sin Presupuestos Generales del Estado, y el hostigamiento a los jueces. Un simple repaso de las docenas de exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL a lo largo de los tres últimos años bastaría para corroborarlo.

Por otro lado, está lo que a EL ESPAÑOL le gustaría que sucediera: que el cambio de Gobierno supusiera algo más que un mero relevo de siglas. Que la alternancia en el Gobierno constituyera el embrión de un proceso de regeneración institucional, dentro del espíritu de los valores de la Constitución y del consenso.

Por eso, lo deseable no es que quien gobierne mantenga el muro levantado por Sánchez, limitándose a trasladar el despacho de un lado al otro. Un sanchismo a la inversa sería letal.

De modo que, habida cuenta de que no hay alternativa viable que no pase por un acuerdo entre PP y Vox, lo óptimo es que la correlación de fuerzas sea lo más favorable posible a los populares.

Esto debería servir para garantizar la continuidad y la estabilidad de la legislatura más allá de cómo evolucionen las relaciones entre ambas formaciones. Que el PP alcance una posición preponderante, que incluso le faculte para gobernar en solitario en caso de que Vox adopte una postura maximalista o lance órdagos inasumibles (como hizo en julio de 2024 en cinco comunidades autónomas), habilitaría una aritmética parlamentaria que permitiría explorar otras combinaciones.

Pero no basta con que el sanchismo salga del poder. La maquinaria del odio y la intoxicación informativa que se ha volcado, desde la Moncloa, en la estimulación del resentimiento y la demagogia debe ser erradicada de la política española.

Y para ello es imprescindible que el PSOE no albergue expectativas de recuperación bajo el liderazgo actual. Los socialistas deben cerrar la etapa de la última década, que ha oscilado entre el "no es no" contra Rajoy y el "solo sí es sí" de Irene Montero. Un dogmatismo estéril, cuando el buen gobierno radica en el arte de la prudencia, que consiste en saber decir a veces sí y otras veces no.

Esta jornada de reflexión invita a otro razonamiento importante.

En la práctica, ya sólo existen tres partidos nacionales. Conviene no olvidar que hubo un tiempo no tan lejano en el que contábamos con cinco grandes formaciones con representación parlamentaria, pero las opciones efectivas han quedado reducidas en 2026 a PP, PSOE y Vox.

Esa configuración situará al PP en una posición de centralidad y lo obligará a un ejercicio de centrismo, entendido como el empeño por restablecer grandes mayorías, buscar acuerdos transversales, atraer al máximo y ofender al mínimo.

Afortunadamente, España cuenta con el líder y el partido adecuados para esa tarea. Los populares constituyen la fuerza de centroderecha en Europa con mayor poder territorial y mayor respaldo en las elecciones europeas, encabezada por un dirigente que, como él mismo ha reconocido con ironía en esta campaña, puede que no sea el candidato más guapo, pero sí el más competente y el que acredita mejores credenciales de gestión. De lo contrario, habríamos elegido a un modelo o a un bailarín.

Pero lo que necesita España es un perfil presidencial muy diferente al que hemos sufrido durante los últimos ocho años.