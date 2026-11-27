El debate electoral a cuatro de este jueves puede ser leído, en cierta medida, como la secuela del cara a cara de la semana pasada entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Aunque la dialéctica de bloques ha quedado plasmada con singular nitidez, el saldo de la contienda ha servido, precisamente por ello, para ilustrar que hoy por hoy sólo existen dos alternativas posibles: las que representan los líderes del PP y el PSOE respectivamente.

La prueba de que Feijóo ha planteado el último debate como continuación del anterior es que ha comenzado retomando las preguntas que Sánchez dejó sin responder en el cara a cara: por qué se mantenía en el corredor de Andalucía un sistema de seguridad de hace 30 años; qué hizo el Gobierno después del accidente de Adamuz; por qué no reaccionó ante los 170 fallos de seguridad detectados en el corredor Madrid-Sevilla; y por qué desoyó los avisos de los maquinistas.

Pero Sánchez apenas ha musitado el comodín del "bulo", y tampoco este jueves ha tenido ni una sola palabra para las víctimas de los dos accidentes ferroviarios, ni se ha referido siquiera a la crisis de Ceuta.

La diferencia más notable con respecto al debate a dos es que no puede decirse que en esta ocasión Sánchez haya perdido de forma tan estrepitosa como el pasado jueves.

El candidato socialista se ha mostrado más activo que la última vez, con ademanes mucho más agresivos, y ha salido al ataque para recuperar el terreno perdido.

Un cambio de registro que, por otro lado, viene a demostrar que la estrategia de la "refutación por altura" ensayada en el cara a cara no fue tan exitosa como se ufanaba el PSOE.

No es que Sánchez haya sonado ni mucho menos convincente. De hecho, aunque por fin ha respondido al interrogatorio de Feijóo sobre la financiación de sus primarias, su réplica ha distado de resultar satisfactoria.

Y tampoco se puede obviar que Sánchez se ha beneficiado de la ayuda de una Ada Colau excesivamente benevolente para no salir derrotado.

La compenetración entre ambos para hacer frente común contra Feijóo y Abascal ha mostrado tal nivel de sincronía que por momentos ha llegado a parecer que la alianza estaba pactada de antemano. Y ello justifica valorar que Colau se ha equivocado de estrategia.

Es cierto que la candidata del Frente Amplio se ha mostrado sólida, y desde el punto de vista de la ejecución (con independencia del fondo de sus planteamientos, por lo demás bastante descabellados) a buen seguro habrá resultado convincente y firme para su parroquia.

Pero no cabe olvidar que Colau era la candidata que acudía a este debate con más presión de los cuatro, en tanto en cuanto la expansión de Sánchez (que está devorando su espacio político, tal como vienen indicando las encuestas) le obligaba a marcar perfil propio.

Por eso, le habría beneficiado sustraerse a esta dinámica de bloques que sí convenía a Feijóo y Abascal, en lugar de actuar como mera comparsa de Sánchez.

Colau ha mordido con desenvoltura y tino. Pero todos los golpes se los ha infligido al bloque de la derecha, cuando sus partidarios probablemente habrían esperado que también arremetiera contra Sánchez, recriminándole, sin ir más lejos, que se haya adueñado de propuestas del programa del Frente Amplio.

Es cierto que, en paralelo, Abascal ha evitado en todo momento cruzar palabra con Feijóo.

Pero si bien Abascal no ha entrado al cuerpo a cuerpo con su compañero de bloque, no ha fungido de guardaespaldas de Feijóo, como sí ha hecho Colau con Sánchez.

En cierto modo, el esquema bibloquista ha acabado perjudicando a Abascal: un reparto de roles tan marcado ha dejado al candidato de Vox fuera de juego por momentos. Sobre todo, cuando se ha enrocado en el monotema de la inmigración, que una vez más ha esgrimido como la causa única de todos los males.

El líder de Vox ha acertado al aventurar alguna apostilla mordaz que ha desequilibrado a Sánchez. Pero el desenvolvimiento del debate le ha deparado el rol de colchón para amortiguar los golpes que le ha dirigido la coalición progresista a Feijóo.

Debido a esta posición subalterna (interpretando el papel de "poli malo" del bloque de la derecha, encargado de lanzar los mensajes más duros), sus intervenciones han quedado algo deslavazadas. Y ello ha contribuido a realzar por contraste el perfil de Feijóo.

El candidato popular ha sabido aprovechar los vientos de cola de la solvencia que transmitió en el cara a cara para ratificar su imagen presidenciable. Y ha protagonizado el momento culminante del debate.

Cuando Sánchez le ha lanzado el órdago de emplazarle a aceptar el resultado de las elecciones, Feijóo no sólo lo ha aceptado implícitamente, al asegurar que dimitirá si pierde. Ha doblado la apuesta, instando a Sánchez a hacer lo mismo a lo que se compromete él en caso de no lograr la investidura: dimitir y renunciar al fuero. Y de esta forma el líder del PP ha colocado una bomba de relojería en la estrategia de retirada de Sánchez.

A la postre, este debate ha reflejado la foto fija que perfilan las encuestas: dos bloques que se saben tales, aceptan su lugar en la aritmética parlamentaria y se conducen en consecuencia.

Pero así como el repliegue electoral de PP y Vox tras la irrupción de la "nueva política" no supuso la desaparición del bipartidismo, sino su reformulación en un bipartidismo imperfecto de bloques, así también en este debate la irrupción de otros dos candidatos, Abascal y Colau, no altera la estructura de fondo: que cada uno de ellos está subordinado a los líderes de sus respectivos bloques.

Es decir, Sánchez y Feijóo.

De entre ellos sólo puede quedar uno. Y las elecciones de este domingo, donde se juega la batalla verdaderamente determinante, serán las que diriman el resultado de este duelo.