Un retablo de cuatro estampas tristemente ilustrativas condensa el balance de la gestión de Pedro Sánchez durante la que, por el bien de los españoles, se espera que sea su última legislatura: El Hierro, Ceuta, Adamuz y Urda.

Dos emergencias fronterizas y dos tragedias ferroviarias que perfilan con precisión el deterioro acelerado de los servicios esenciales del Estado.

Cuando aún no se ha resuelto la crisis provocada en julio por la invasión de Ceuta alentada por Marruecos, un nuevo desbordamiento migratorio vuelve a poner a prueba las costuras del país.

En la ciudad autónoma, donde entraron más de 100.000 personas en apenas cuarenta y ocho horas, miles de invasores siguen alojados en recursos temporales. El sistema local tutela a casi 4.000 menores no acompañados, mientras continúan las obras de emergencia en los espigones y los tribunales investigan los daños causados en el entorno.

A esta crisis cronificada se ha superpuesto la emergencia en El Hierro.

Este miércoles, el presidente de Canarias ha activado el nivel 2 del plan territorial de emergencias y ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias ante el colapso sanitario y de seguridad de la isla.

En los primeros veinticuatro días de noviembre han llegado a sus costas más de 15.000 migrantes, casi 3.000 personas más que los 12.040 habitantes censados en el territorio.

Conviene no minusvalorar la magnitud del episodio, sobre el que el Gobierno está pasando de puntillas durante la campaña. El Hierro ha reproducido, a su escala, la desproporción demográfica que sufrió la isla griega de Lesbos en octubre de 2015, cuando recibió 135.021 llegadas frente a sus 88.000 vecinos.

La sucesión de Ceuta y El Hierro demuestra la deficiencia de una política migratoria que alimenta el efecto llamada, que ha vuelto al Gobierno incapaz de defender nuestras fronteras.

Análogamente a lo ocurrido en Ceuta, ni los informes previos de inteligencia ni las cartas de advertencia remitidas por el Ejecutivo canario desde septiembre sirvieron para adoptar medidas preventivas o desplegar un operativo de seguridad suficiente para contener el aluvión.

Pero la descomposición de las dotaciones gubernamentales ha tenido su condensación más palmaria en el hundimiento de la credibilidad y la seguridad de nuestra red ferroviaria.

Durante años, el Gobierno ha convertido el ferrocarril en un escaparate de propaganda sobre récords de viajeros, descuidando la vigilancia en el mantenimiento de las infraestructuras.

Aunque Sánchez se haya esmerado por enterrar bajo bailes y fiestas electorales de una forma indigna y expeditiva el episodio, los ciudadanos no olvidan que el choque de Urda del pasado 28 de octubre se cobró la vida de 69 compatriotas, y dejó más de doscientos heridos.

La tardía y forzada dimisión de Óscar Puente no extingue la responsabilidad política última atribuible al Ejecutivo de Sánchez. Porque el siniestro se produjo tras una caída del sistema de seguridad que ya había registrado centenares de fallos a lo largo del año.

Urda fue, además, el segundo accidente mortal en la misma línea Madrid-Sevilla en apenas diez meses, tras el luctuoso prólogo de Adamuz del 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

Este mismo miércoles se ha conocido el avance del informe pericial judicial sobre aquel descarrilamiento.

Los expertos apuntan como causas más probables a la rotura de una soldadura mal ejecutada que unía dos carriles de distinta antigüedad y dureza, a la cesión del terreno y a la ausencia de balasto en varias traviesas.

Los datos revelados en este peritaje confirman una negligencia grave en la vigilancia de la infraestructura.

Un desnivel de 6,4 milímetros detectado en septiembre y octubre de 2025 aumentó en noviembre y no volvió a ser auscultado durante los dos meses previos al choque. Tampoco existieron controles independientes de contraste sobre las soldaduras realizadas durante las obras de renovación.

Los paralelismos entre las catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda y las catástrofes humanitarias de Ceuta y El Hierro son palmarios. Todos ellos comparten la desatención sistemática de las alertas técnicas y de inteligencia, el abandono del mantenimiento y de la prevención, la reacción tardía cuando el colapso ya es irreversible y el intento posterior de diluir responsabilidades hacia los escalones inferiores.

Estas cuatro localidades de triste recuerdo componen juntas los cuatro puntos cardinales del balance de la gestión sanchista.

Más allá de cualquier otra consideración, y por encima de cualquiera de las lucrativas prebendas que el PSOE ha prometido a cambio del voto, es esta calamitosa hoja de servicios de Sánchez la que los españoles habrán de tener muy presente este domingo cuando acudan a depositar su voto.