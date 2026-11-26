Este jueves, a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los líderes europeos han elegido a Pablo Hernández de Cos como presidente del Banco Central Europeo. Es el primer español que dirigirá la institución.

Sucederá a Christine Lagarde el 7 de febrero, con un mandato de ocho años que no se puede renovar. El Consejo Europeo lo ratificará en diciembre, tras consultar al Parlamento Europeo y al propio BCE.

Conviene ser conscientes de la importancia de la noticia. Hernández de Cos será el quinto presidente del BCE, tras Duisenberg, Trichet, Draghi y la propia Lagarde. Ocupará el cargo económico con más poder de la Unión, al frente de la institución que fija el precio del dinero en toda la zona euro.

España nunca había llegado tan alto en la arquitectura económica europea. Y lo ha hecho con el candidato más sólido, no con el más cómodo.

Recapitulemos. El Gobierno de Mariano Rajoy nombró a Hernández de Cos gobernador del Banco de España en mayo de 2018, días antes de la moción de censura. Tomó posesión ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Durante seis años fue un gobernador incómodo para el Ejecutivo. No por afán de oposición, sino por algo cada vez más raro en la España del sanchismo: el Banco de España era una de las pocas instituciones españolas que no decía lo que Sánchez quería escuchar.

En 2019, por ejemplo, el Banco de España advirtió de que la subida del salario mínimo pactada con Unidas Podemos podía destruir 125.000 empleos. El Gobierno le exigió que reconociera su error. No lo hizo.

Advirtió también de que revalorizar las pensiones con el IPC sin compensar ese gasto con nuevos ingresos comprometía el sistema. También calificó de "muy mejorable" el diseño del impuesto a la banca.

El Gobierno nunca logró que rectificara. Y, aun así, Hernández de Cos terminó su mandato con el reconocimiento de casi todos los grupos del Congreso, a los que pidió en su despedida "ambición y grandes consensos".

Su prestigio se forjó también en el exterior. Presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desde 2019 y, desde julio de 2025, dirige el Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales.

Esa reputación internacional es la que ha hecho inevitable su candidatura. Y es la que ha obligado a Sánchez a subirse a un carro al que muy probablemente no se habría subido por voluntad propia.

Hernández de Cos no era el candidato de Sánchez. Era el gobernador que le había enmendado la plana durante seis años. Y por eso el presidente se tomó meses de titubeos antes de pronunciarse.

Lo hizo por fin el 23 de septiembre, en una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Admitió entonces que sería "algo muy positivo" para España y para Europa que alguien como él dirigiera el BCE.

No fue un acto de generosidad. Fue el reconocimiento de que España sólo tenía una baza ganadora.

"Feijóo ha hecho lo que corresponde a un hombre de Estado"

El otro pilar de la candidatura ha sido el PP. Feijóo la defendió en octubre ante los líderes del Partido Popular Europeo y pidió a los gobiernos de su familia política que la respaldaran.

No era un gesto menor. El PPE es la primera fuerza del Consejo Europeo y del Eurogrupo, y su apoyo ha sido decisivo para que nadie viera en Hernández de Cos a un candidato de parte.

El resto lo ha hecho el pacto entre Macron y el canciller Friedrich Merz, que han apostado por el español frente al neerlandés Klaas Knot. Sánchez, en campaña, ni siquiera ha viajado a Bruselas: ha delegado su voto en Macron.

Hay, además, algo simbólico en esta elección. Hernández de Cos, madrileño de 1971, es hijo de Inocencio Hernández Amores, que fue secretario personal de Adolfo Suárez hasta la muerte del expresidente.

Hernández de Cos se formó con Enrique Fuentes Quintana, el vicepresidente económico de los Pactos de la Moncloa, de quien fue alumno y con quien se ha declarado en deuda intelectual. Es el linaje de la Transición. El de la España que supo ponerse de acuerdo en lo esencial cuando más difícil parecía.

Por eso el nombramiento trasciende al personaje. Hernández de Cos es el último fruto de un consenso que el sanchismo ha dinamitado en casi todo lo demás, de la política territorial a la política exterior.

Su elección demuestra que España gana cuando presenta a los mejores y cuando sus dos grandes partidos reman en la misma dirección. En sentido contrario, España pierde cuando el Gobierno convierte cada institución en una trinchera.

Hernández de Cos es el símbolo de la España que debe ser. La que debería llegar este 29 de noviembre: la del mérito, el trabajo y el talento.