Pedro Sánchez ha inaugurado desde La Moncloa su particular semana del Black Friday.

A cinco días de las elecciones generales del 29-N, tras aprobar de forma inédita una docena de reales decretos-leyes en pleno periodo electoral, y exprimir hasta el último Consejo de Ministros antes de la votación, el presidente ha convertido el Boletín Oficial del Estado en el eje central de su campaña para persistir en la compra de votos con cargo al erario.

La lista de prebendas desplegadas desde la precampaña evidencia el intento del PSOE de lograr que los electores indulten en las urnas sus casos de corrupción y su incompetencia de gestión a cambio de transferencias directas.

A la subida del 5,3 % del Salario Mínimo Interprofesional para 2027, el alza salarial del 4,5 % para los funcionarios y los decretos intervencionistas de vivienda se ha sumado este martes una última batería de reclamos sectoriales.

A saber, la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas y del permiso por duelo a diez días; la prórroga de 1.213 millones de euros en bonificaciones al transporte público para 2027; una rebaja de IRPF de 465 millones y un IVA anual para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros; la extensión del impuesto a la banca para recaudar 1.400 millones y la reducción de ratios escolares.

Constituye una cruel ironía que, mientras el Consejo de Ministros aprobaba nuevas subvenciones millonarias, la Comisión Europea advertía de que España ha rebasado en 2026 su techo de gasto neto en un 0,9 % del PIB. Nuestro país se expone a la apertura de un expediente por déficit excesivo en la primavera de 2027 si no aplica ajustes inmediatos.

Mientras Bruselas exige contener ese desfase cercano a los 15.000 millones, Sánchez ha elevado ya hasta los 42.900 la factura acumulada de sus promesas electorales.

El problema de las rebajas de última hora ante la liquidación por cierre del Gobierno es que son los españoles quienes tendrán que pagar la factura, y será el próximo Gobierno quien herede una hacienda pública hipotecada sin Presupuestos vigentes.

Además, los datos del Semestre Europeo publicados este mismo martes por Bruselas desmontan el relato redistributivo de Moncloa. Tras años de recaudación y gasto récord, la Comisión sitúa a España en "situación crítica" y a la cola de la Unión Europea por su tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, pobreza infantil y abandono escolar temprano.

Esta tómbola de "nuevos derechos sociales" supone un intento transparente de pescar en el caladero más izquierdista del tablero apropiándose del programa de sus socios.

Sánchez ha copiado sin disimulo propuestas emblemáticas de Frente Amplio y Podemos, como los permisos de 20 semanas y de duelo, el gravamen extraordinario a la banca, los límites a los grandes propietarios o el umbral exacto de 85.000 euros para simplificar el IVA de los autónomos, además de incorporar a su programa medidas como el registro horario digital o la prestación por crianza.

El mimetismo alcanza incluso al lema de campaña, "La fuerza de la gente", utilizado previamente por Ada Colau en 2019 y por Yolanda Díaz en 2023.

La radicalización del discurso responde a una estrategia calculada: aglutinar todo el voto situado a su izquierda para quedar como única fuerza del bloque.

Y los datos del último sondeo de SocioMétrica para este periódico corroboran la lógica de Ferraz: el 24,3 % de quienes votaron a Sumar en 2023 (519.000 electores) optan hoy por la papeleta socialista.

Pero este intento de apoderarse del discurso y las propuestas de la izquierda radical choca frontalmente con la supuesta aspiración al voto moderado que el PSOE escenificó en el debate cara a cara frente a Alberto Núñez Feijóo.

La modelización de SocioMétrica muestra hasta qué punto es estrecho el margen de Sánchez. Incluso con una participación del 75 %, sólo adelantaría al PP si se cumplen tres condiciones simultáneas: que el 100 % de los indecisos de Sumar voten al PSOE, que todos los indecisos de la derecha se queden en casa y que la movilización alcance ese nivel. Y aun así PP y Vox sumarían 179 escaños.

Resulta del todo incongruente verbalizar expresamente, como ha hecho Sánchez en el mitin de este martes en Huesca, que los electores progresistas no deben votar a Frente Amplio sino "apostarlo todo al rojo", y pretender al mismo tiempo recuperar la bolsa de 479.000 antiguos votantes socialistas indecisos, o frenar la fuga de 689.000 electores hacia el PP.

La contradicción entre las justificaciones esgrimidas por Moncloa tras su derrota en el cara a cara (alegando que ensayó un perfil transversal y presidencial), y la retórica frentista y la conducta desplegada apenas 48 horas después, resta toda credibilidad al PSOE para crecer por el centro.

Pero la manta zamorana de esta estrategia bífida se vuelve aún más enrevesada ante la fractura abierta en la vieja guardia socialista en vísperas de las urnas.

El anuncio de Felipe González en Badajoz de que ya ha votado en blanco ha desatado la réplica de José Bono y de sendos manifiestos de exministros de González y Zapatero pidiendo el voto para Sánchez como dique frente a la derecha. Que el referente histórico de la socialdemocracia moderada retire su apoyo a las siglas que lideró deja sin argumentos al votante socialista centrista y desencantado.

Sánchez lo ha fiado todo a un más difícil todavía, aún más improbable que el del 23-J. Pero esa carambola es inviable cuando se intenta conquistar al electorado moderado pidiéndole el voto a la extrema izquierda.

Después de escorar tanto al PSOE hacia su flanco radical para vaciar a sus socios, Sánchez ha terminado convirtiendo irremediablemente a Alberto Núñez Feijóo en la única opción de centro ante el 29-N.