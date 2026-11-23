La estrategia de templar el discurso para atraer al electorado moderado, ensayada por el PSOE en el arranque de la campaña electoral, ha quedado definitivamente desechada.

Durante este fin de semana, Pedro Sánchez ha recuperado e intensificado una retórica de confrontación frentista.

Durante los primeros días de carrera hacia las urnas del 29-N, Sánchez intentó proyectar un perfil transversal y conciliador.

El presidente inició sus mítines ondeando la bandera de España, apeló a la "fuerza del amor" y concedió una entrevista de corte íntimo en la revista Lecturas para humanizar su figura y desactivar el voto de rechazo entre los indecisos de centro.

Esa apuesta alcanzó su máxima expresión (y su mayor revés) en el debate cara a cara del pasado jueves frente a Alberto Núñez Feijóo.

Inspirada por sus asesores en las tesis del politólogo William E. Connolly y en la campaña de Barack Obama en 2008, la táctica de "contención" consistió en eludir el choque directo con el candidato del PP, conceder parcialmente la razón al rival en varios tramos, pedir perdón hasta en tres ocasiones y guardar silencio ante preguntas comprometedoras.

El objetivo era seducir a una bolsa estimada en medio millón de votantes moderados y desmovilizados.

Pero el sondeo de SocioMétrica publicado al día siguiente por EL ESPAÑOL constató el fracaso del experimento: el 64 % de los espectadores dio por ganador a Feijóo, frente a un 32% que señaló a Sánchez, y el 65% pasó a ver al líder del PP como futuro presidente del Gobierno.

Apenas cuarenta y ocho horas después de aquel experimento fallido, Ferraz ha plegado velas.

El PSOE ha regresado a la hoja de ruta que Sánchez viene ejecutando de forma sostenida durante los últimos años: renunciar a disputar el espacio centrista y concentrar bajo sus siglas todo el voto situado a su izquierda.

El giro hacia la retórica radical para disputar el electorado más escorado a la izquierda se ha plasmado en distintos gestos en los últimos días.

El viernes, en Santiago de Compostela, Sánchez pidió el voto "en nombre de los nietos del exilio republicano".

El sábado, en Canarias, reivindicó con orgullo la etiqueta de "zurdos" y anunció la prórroga del impuesto a la banca.

Y este domingo, en Murcia, ha culminado el cambio de guion luciendo en su camiseta la pegatina "Mejor perro que fascista", entre llamamientos de sus candidatas a "parar al fascismo" de la "coalición reaccionaria".

A ello se suma el deleznable vídeo de campaña publicado en las redes del PSOE, "Mensaje para los progresistas de España", en el que se caricaturiza mediante estereotipos estéticos y sociales al votante conservador para movilizar por oposición al electorado progresista.

La razón de este viraje brusco es la tozuda realidad demoscópica subyacente.

El estudio de SocioMétrica posterior al cara a cara ya advirtió de que la imagen de debilidad proyectada por Sánchez había acelerado la fuga de votantes socialistas hacia Feijóo.

El último tracking de SocioMétrica para EL ESPAÑOL corrobora con datos esa asimetría: el PP atrae al 9,1% de quienes votaron al PSOE en 2023 (689.000 electores), mientras que el trasvase inverso del PP al PSOE se limita al 1,9%, apenas 136.000 votantes. Ferraz ha asumido que la incursión en el centro resulta inviable.

El mismo informe, publicado hoy por este periódico, ofrece otro dato revelador que explica la ofensiva socialista: el 24,3% de quienes respaldaron a Sumar en 2023 (519.000 electores) optan hoy por la papeleta del PSOE, mientras que el Frente Amplio de Ada Colau sólo retiene al 28,9% de aquel espacio y cae hasta el 4,2% del voto y cuatro escaños.

Esa transferencia de votos es el motor real de la apelación de Sánchez al voto útil. El correlato práctico de pedir "apostar todo al rojo" es que no quede nada en el reparto provincial para el morado: ni espacio para la candidatura de Colau, ni para la de Podemos, que quedaría fuera del Congreso.

Esta pretensión de absorber todo el voto de su bloque ha abierto una pugna directa con las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Tanto Colau como Ernest Urtasun han reprochado a Sánchez haber "bajado los brazos" en el debate, y han advertido de que concentrar la papeleta en el PSOE en circunscripciones medianas sólo sirve para entregar escaños a la derecha.

En términos similares, dirigentes de ERC y Podemos como Gabriel Rufián o Irene Montero han cuestionado la estrategia del presidente y han rechazado sus llamadas al voto útil para defender su supervivencia parlamentaria.

Esta rivalidad intestina contrasta con la coexistencia mucho más ordenada que exhibe el bloque de la derecha, donde PP, Vox y UPN alcanzan el 50,6% de los sufragios y 197 escaños.

Aunque Feijóo ha insistido en llamar a la participación y ha pedido a los suyos no confiarse ante las encuestas, está evitando el choque frontal con Santiago Abascal y ahorrándose las apelaciones directas a vaciar a Vox.

El líder del PP ha entendido que cada partido optimiza segmentos distintos del electorado conservador y está procurando no alimentar una confrontación interna en la recta final, especialmente con vistas al debate a cuatro de este jueves, donde su prioridad táctica será centrar sus críticas en Sánchez sin abrir brechas con Vox.

Después de dedicar los últimos años a consolidarse como fuerza hegemónica de la izquierda a costa de debilitar a sus socios, Sánchez ha constatado que resulta tardío e inverosímil impostar un tono presidencial y transversal a mitad de campaña.

De ahí que, apenas dos días después de ensayarla, haya enmendado la narrativa de la "buena educación" frente a la supuesta agresividad de la derecha para regresar a su versión más guerracivilista.