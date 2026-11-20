Alberto Núñez Feijóo le ha ganado a Pedro Sánchez el cara a cara electoral por segunda vez, y lo ha hecho con más superioridad si cabe que en 2023.

La resolución que ha demostrado Feijóo desde el primer minuto, en contraste con el aspecto alicaído de Sánchez, es indicativa de que mientras el candidato del PP salía a ganar este debate, el presidente se ha puesto muy pronto a la defensiva.

Feijóo ha arrancado con fuerza lanzando contra su rival una andanada en forma de una exhaustiva relación de los principales escándalos de su mandato.

En contraste, el televisor ha devuelto a un Sánchez sin pegada, que ha sido arrinconado por su interlocutor sin oponer apenas resistencia.

El presidente ha reconocido que su Gobierno "ha cometido errores", y ha pedido perdón por "confiar en quien no debía" primero, y por el accidente de Urda después.

Sánchez ha incurrido en el error de principiante de dejarse interrogar por su rival, sin ser capaz, por si fuera poco, de responder a las interpelaciones directas que le hacía Feijóo.

Hasta el punto de que en una de esas ocasiones, cuando el presidente popular le ha preguntado quién financió sus primarias, Sánchez ha enmudecido por completo, dando lugar a un silencio tan incómodo como comprometedor.

El candidato popular ha logrado acorralar a su rival en todos los frentes del debate. A ello ha contribuido un planteamiento inteligente: emplear la corrupción como materia troncal, incluyendo alusiones a ella en los distintos bloques temáticos más allá de la franja que tenía reservado este extremo.

El presidente del Gobierno ni siquiera ha prevalecido en el capítulo a priori más favorable para él, la economía. Sólo ha acertado a pedir amparo al árbitro ante las interrupciones del presidente del PP.

Antes que proyectar una imagen de contención, como probablemente pretendiera con su tono dócil (Sánchez le ha dado la razón varias veces a Feijóo), la sensación que ha transmitido es de abatimiento y desubicación. Y, por momentos, incluso de desgana.

Es lícito por tanto preguntarse si el descalabro se debe a que el presidente no se había preparado bien el debate o, en cambio, a que no ha sido bien asesorado.

Y esta segunda hipótesis cobra más fuerza a la vista de la valoración que ha emitido Moncloa tras el debate, mostrando las cartas de su estrategia.

Según su extravagante valoración, Sánchez ha logrado dirigirse no al "voto convencido", sino a los indecisos del flanco moderado.

Más que una lectura fiel a los hechos, se trata de una confesión de lo que le habría gustado lograr.

La táctica de ensayar un tono menos exaltado del que nos tiene acostumbrados es congruente con la estrategia de campaña que viene desplegando el PSOE: ante la falta de margen para crecer a su izquierda, Ferraz quiere atraer ahora al electorado moderado.

El objetivo es movilizar a votantes indecisos o tentados por la abstención para reducir la ventaja del bloque de la derecha. Y a ese votante menos ideologizado es probablemente al que quería apelar Sánchez al contraponer la "buena política" frente al supuesto "odio y la mala educación" de Feijóo.

Así se explica el cariz institucional y conciliador que Sánchez se ha esmerado en vano por imprimirle a sus palabras, llegando a ofrecerle a Feijóo un pacto de Estado por las pensiones.

El presidente del muro ha querido invertir los roles y dejar al candidato popular de agresivo. Pero después de su contumaz escoramiento hacia la radicalidad, ya es tarde para intentar aparecer como un gobernante que huye de la confrontación.

Lo que esto demuestra es que detrás de la impotencia de Sánchez había una estrategia, lo cual supone un agravante para su fracaso.

Y pocos indicadores tan fidedignos de lo incontestable de su derrota que la desolación que ha cundido entre sus filas. Feijóo ha sepultado a Sánchez de tal manera que los partidarios del presidente no han podido encontrar esta vez paliativo alguno.

Feijóo ha jugado su mejor baza: la de la responsabilidad gestora frente a la negligente política espectáculo. Aunque cabe reconocer que, en calidad de aspirante, el popular lo tenía relativamente fácil para sacar ventaja del enorme desgaste de Sánchez tras ocho años de legislatura catastrófica.

Una gestión tan incompetente resulta muy difícil de defender. Nadie podrá negarle a Feijóo su mérito, pero lo cierto es que ha sido en gran medida el propio Sánchez, con la corrupción que ha tolerado y la insolvencia que ha acreditado, quien le ha suministrado a su rival el arsenal de munición con que le ha acribillado.