Si se atiende estrictamente a sus resultados materiales, la cumbre celebrada este jueves en Shenzhen entre Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping difícilmente puede calificarse de histórica. Pero sí lo es desde el punto de vista simbólico.

La primera reunión trilateral entre los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China constituye la ilustración más nítida de un nuevo orden mundial regido por las esferas de influencia.

El encuentro ha tenido lugar en la villa estatal de Kylin, en los márgenes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Tras mantener sendas reuniones bilaterales previas, los tres líderes conversaron durante ochenta minutos alrededor de una mesa redonda.

La cita se produce en un contexto internacional marcado por la expiración en febrero del tratado nuclear Nuevo START, el estancamiento de la guerra en Ucrania en su quinto año y la inestabilidad energética derivada del conflicto en Irán.

Pese a la expectación generada, la cumbre ha tenido más pompa que sustancia diplomática.

La breve declaración conjunta de cuatro puntos difundida al término de la sesión se limita a compromisos genéricos sobre la prevención de una guerra nuclear, el suministro petrolero y la reforma de Naciones Unidas.

El documento carece de plazos, mecanismos de verificación o acuerdos vinculantes, y omite cualquier mención a Ucrania o a un eventual alto el fuego.

Cada líder acudió a China con una agenda propia.

Trump buscaba un golpe de efecto en política exterior y abrir un canal de control de armas tras el revés sufrido en las elecciones de medio mandato.

Xi aspiraba a consolidar el papel de Pekín como mediador indispensable sin asumir concesiones estratégicas.

Y Putin pretendía legitimar sus exigencias territoriales en el este de Europa.

En el balance final, los mayores beneficiados son Xi y, sobre todo, Putin.

Pese a dirigir una economía del tamaño de la italiana, el presidente ruso ha logrado homologarse como superpotencia al sentarse en pie de igualdad con Washington y Pekín.

Además, ha roto su aislamiento internacional y ha arrancado una crítica conjunta contra la Corte Penal Internacional, el tribunal que mantiene vigente una orden de arresto en su contra.

Con todo, sería un error minimizar el alcance de la cita por su escasez de acuerdos tangibles.

En política internacional, los símbolos operan como hechos. Y la imagen de Shenzhen supone la plasmación gráfica de un cambio de paradigma tras el final del Siglo Americano: el retorno de la competición directa entre grandes potencias que aspiran a gestionar los asuntos globales al margen de las instituciones multilaterales.

Esta escenografía sella, además, la irrelevancia estratégica de Europa.

Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, tres potencias debaten sobre la arquitectura de seguridad continental, el futuro de la OTAN y el desenlace de una guerra en suelo europeo sin un solo representante europeo en la sala.

A diferencia de la conferencia de Yalta en 1945, donde al menos estuvo presente el Reino Unido, Occidente ha quedado reducido en Shenzhen a la voz unilateral de Washington.

Es lógico lamentar y condenar esta marginación, pero debe admitirse, por otro lado, que esa exclusión responde también a las propias carencias de la Unión Europea.

Los Veintisiete siguen sin traducir su peso económico y comercial en autonomía militar ni en una voz diplomática unificada. Mientras Bruselas discute quién debe representarla, otros deciden por ella.

Las viñetas satíricas de los siglos XIX y XX solían representar la política internacional mediante la alegoría de los grandes líderes sentados a la mesa, trinchando y repartiéndose el globo terráqueo.

En la mesa de Shenzhen, Europa no sólo no ha sido invitada a la cena, sino que, tras sostener financieramente a Kiev y asumir el coste energético del conflicto, cabe ironizar que incluso ha sido el camarero encargado de servirla.