Pedro Sánchez, el hombre de las mil caras, se ha sacado un último conejo de la chistera este domingo en Alcorcón, para hacer algo que nunca había hecho antes en su vida política: enarbolar y ondear una bandera de España.

Sánchez ha proclamado que la rojigualda es "la de la Constitución, la de la democracia y la bandera de la fuerza de la gente". La presentación del programa electoral quedó convertida así en un ejercicio de patriotismo impostado.

Se trata del enésimo recurso teatral de Ferraz en lo que vamos de campaña, después del beso de Sánchez a su esposa, los bailes, haberse enfundado una camiseta con el lema de campaña, rescatar el "no a la guerra", o la extravagante idea de la "unión de amistad" copiada de la izquierda francesa.

Todos ellos, golpes de efecto que no duran más de veinticuatro horas.

Con este gesto, el PSOE pretende reapropiarse de la idea del patriotismo español, habitualmente asociado a la derecha, con vistas a una ampliación de su electorado por el centro.

Pero a buenas horas aspira Sánchez a recabar el voto de la izquierda moderada, después de llevar años radicalizando su discurso y mimetizándose con la extrema izquierda para adueñarse de su espacio político.

Y aún más problemático para esta torpe estrategia resulta el hecho de que el abanderado en cuestión sea quien menos ha defendido lo que simboliza su bandera: la soberanía y la unidad nacional.

¿Acaso la defendió en Cataluña, donde ha indultado y amnistiado a los protagonistas del golpe de Estado contra la integridad territorial, o cuando acordó una financiación singular para Cataluña que quiebra la equidad autonómica?

¿La ha defendido en el País Vasco, donde el PSOE ha convertido al separatismo proetarra de Bildu en su más fiel aliado, después de haberlos enaltecido en protagonistas de la gobernabilidad nacional?

¿La ha defendido frente a Marruecos, ante quien el Gobierno de Sánchez lleva años plegándose incluso después de que Rabat instigase un asalto a nuestras fronteras y una invasión de Ceuta que aún hoy no se ha solucionado?

Que el presidente que ha recibido las acusaciones más serias de traición en la historia de nuestra democracia quiera ahora revestirse de patriota es otro de esos ingenios mercadotécnicos de su gabinete electoral a los que la hemeroteca del propio Sánchez (ese archivo de promesas rotas que él mismo definió como "hacer de la necesidad virtud") condena al fracaso desde el principio.

Tal vez la operación funcione con los suyos, ante quienes el presidente lleva años vendiendo que su "patriotismo social" es el auténtico frente al "patriotismo de pulserita" de la derecha.

Pero la mayoría de los españoles no olvida quién es Sánchez en realidad: el presidente que menos ha honrado sus obligaciones con la nación que gobierna.