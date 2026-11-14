Los líderes de la UE han decidido este viernes en Dublín quién hablará en nombre de Europa con Rusia sobre la paz en Ucrania. España no estará en esa mesa.

El equipo lo formarán la Comisión, el Consejo Europeo y el llamado E5: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia. Es decir, todos los grandes países del continente, salvo uno. El que preside Pedro Sánchez.

De hecho, Pedro Sánchez ni siquiera ha viajado a Dublín. Se ha quedado en España para el arranque de la campaña electoral, con el argumento de que en la cumbre no se iba a tomar ninguna decisión.

Pero se ha tomado. Y Sánchez ni siquiera ha delegado su voto en otro mandatario, como sí han hecho el neerlandés Rob Jetten y el belga Bart De Wever, que han confiado su representación al luxemburgués Luc Frieden.

Dicho de otra manera. Mientras se decidía el futuro de la seguridad europea, el embajador de España ante la UE esperaba fuera de la sala. En el pasillo.

El contraste con Italia es denigrante para nuestro país. Giorgia Meloni escribió la semana pasada a António Costa para exigir que se aclarara quién se sentaría en la mesa. Meloni logró que Roma se sumara al E3 en la última ronda de Abu Dabi. Y el resultado de su presión es que Italia está dentro.

"La exclusión de Dublín no es un accidente de agenda"

Mientras tanto, el Gobierno español sólo ha ofrecido palabras y declaraciones rimbombantes pensadas para la prensa, pero sin consecuencias reales. "La voz de España tiene que estar presente en todo lo que toca a Ucrania", dijo este martes José Manuel Albares. Como si no hubiera dicho nada. Tres días después, esa voz no ha estado en Dublín.

La exclusión de España no es un accidente ni una venganza. Es el último episodio de una estrategia política, la de Sánchez, que combina el cortoplacismo, el sectarismo, los intereses personales del presidente y la dejadez, y que ha alejado a España del núcleo de decisión europeo y atlántico.

En la cumbre de la OTAN de La Haya, en junio de 2025, Sánchez firmó el compromiso del 5% del PIB en defensa y presumió a continuación de que España sólo gastaría el 2,1%. La Alianza negó que existiera excepción alguna para nuestro país.

Esta misma semana el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha acusado a España y Portugal de minusvalorar la amenaza rusa. Lisboa ha respondido de inmediato. Pero el Gobierno de Sánchez ha guardado silencio.

Lo que Sánchez ha perdido en Bruselas y en Washington lo ha buscado en otras capitales. En abril realizó su cuarto viaje oficial a China en cuatro años y fue recibido por Xi Jinping. De allí volvió con un compromiso de "diálogo estratégico". Es el tipo de relación que la UE suspendió con China al considerarla un "rival sistémico" de las democracias europeas.

Cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, Sánchez negó el uso de las bases de Rota y Morón y pidió por igual a Washington, a Israel y al régimen de los ayatolás que pararan, equiparando el régimen de los ayatolás a dos democracias occidentales.

En Venezuela, Sánchez ha agradecido el "buen hacer" como mediador de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el régimen de Delcy Rodríguez ha llamado "el campeón de la paz". El resultado y las consecuencias están a la vista.

Y en Barcelona, también en abril, Sánchez celebró con Luiz Inácio Lula da Silva la primera cumbre España-Brasil y copresidió junto a él la reunión En defensa de la democracia. Ese fue el lugar de honor que ofreció Sánchez. Junto a Lula se sentaron Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Cyril Ramaphosa.

Brasil y Sudáfrica forman parte de los BRICS, el bloque que impulsan Rusia y China y del que Irán es miembro. No es un dato banal.

Lula es un aliado peculiar para quien dice defender la democracia. En mayo de 2025 asistió en la Plaza Roja al desfile de la victoria junto a Vladímir Putin, Xi Jinping, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. El presidente brasileño ha acusado además a la Unión Europea de recrudecer la guerra por financiar la defensa de Ucrania. Es decir, ha culpado a la víctima de la invasión.

No se trata de renunciar a la relación con Brasil ni con América Latina. Se trata de no confundir los intereses de España con la red de complicidades ideológicas del sanchismo, por motivos jamás explicados por el presidente.

La realidad es que España pertenece a la Unión Europea y a la OTAN. Su seguridad depende de que la guerra de Ucrania termine con una paz justa y de que Rusia no salga premiada de su agresión.

Sánchez ha convertido la política exterior en una prolongación de su campaña. Un día desafía a Trump para movilizar a su electorado, otro se fotografía con Xi y otro preside foros con Lula.

Y los socios europeos han tomado nota. Cuando han tenido que elegir quién representa a Europa ante Putin, ni siquiera han llamado a Sánchez. Tampoco han tenido que excluirlo. Se ha excluido él solo.

Mientras Europa decide el futuro, también el de los españoles, Sánchez baila en los mítines junto a su mujer imputada.