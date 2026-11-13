José Félix Tezanos ha entregado este jueves a Pedro Sánchez el regalo que necesitaba.

Según el macrosondeo preelectoral del CIS, el PSOE ganaría las elecciones del 29 de noviembre con el 33,3% de los votos y 7,8 puntos de ventaja sobre el PP. El sondeo añade que PP y Vox no sumarían mayoría absoluta.

Es justo el relato que necesita Moncloa para movilizar a los suyos y desanimar a los contrarios. Pero se desmorona con estrépito en cuanto se examina cómo se ha fabricado.

La trampa no está sólo en la cocina. Está antes, en la materia prima. El CIS ha entrevistado a 45.074 personas y a todas les ha preguntado a quién votaron en las generales de 2023.

Las respuestas retratan un país que no existe. Quienes dicen haber votado al PSOE equivalen en la muestra al 37,4% del censo. En las urnas fueron el 22,1%. Es decir, los votantes del PSOE están sobrerrepresentados un 69% en la muestra.

Los votantes del PP, en cambio, aparecen por debajo de su peso real, con el 21,1% frente al 23%. En la encuesta, el PSOE casi dobla al PP. En las urnas, ganó el PP.

Una encuesta que pregunta a un electorado imaginario sólo puede devolver un resultado imaginario. Si la muestra está llena de votantes socialistas, la intención de voto saldrá socialista. No hace falta ningún modelo matemático para entenderlo.

"Tezanos no corrige nada. Su propia ficha técnica lo confiesa"

Cualquier instituto serio sabe que la muestra nunca es perfecta, y por eso la corrige. Ajusta el peso de cada entrevistado para que el recuerdo de voto se parezca a lo que ocurrió en las urnas.

Tezanos no corrige nada. Su propia ficha técnica lo confiesa. El estudio 3584 pondera por sexo, edad, provincia, estudios y tamaño del municipio. El recuerdo de voto, la variable que delata el sesgo, queda fuera.

Es cierto que el recuerdo de voto nunca es exacto. Hay quien olvida su papeleta, quien se apunta al partido que gobierna y quien se abstuvo y dice haber votado. Les pasa a todas las encuestas.

Pero esos sesgos explican unos pocos puntos, no un 69%. Y precisamente porque existen, los demás institutos los neutralizan. El CIS, en cambio, convierte el desvío en ventaja para el partido de su presidente.

Como ya explicó EL ESPAÑOL en octubre, trasladar ese recuerdo a escaños equivale a suponer que el PSOE logró ciento ochenta y tres diputados el 23-J. Pero logró ciento veintiuno. El PP, ciento treinta y siete.

El resultado salta a la vista al comparar al CIS con todos los demás. Diecisiete institutos han publicado encuestas con trabajo de campo entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre.

Ninguno da al PSOE más de dos puntos de ventaja. Su media sitúa al PP 4,2 puntos por delante. El CIS se aleja de ese consenso unos doce puntos. Y eso no es una discrepancia metodológica. Es otro país. Uno 100% imaginario.

No es la primera vez que Tezanos pone el organismo público que dirige al servicio de Sánchez. Militante socialista desde 1973, llegó al CIS en 2018 desde la Ejecutiva Federal del PSOE, donde dirigía los estudios y programas del partido.

En 2024, la Junta Electoral Central le multó con tres mil euros por una encuesta flash publicada durante los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez. El Tribunal Supremo confirmó la sanción.

El pasado 22 de octubre, la Junta declaró que el CIS había vulnerado la ley electoral al no entregar a tiempo al PP los datos de un estudio. Y le exigió toda la información del sondeo que ahora ha publicado.

Además, pende sobre Tezanos una querella del PP, todavía pendiente de admisión, que le atribuye un delito electoral por una "estrategia continuada, consciente y sistemática" para favorecer al PSOE en sus encuestas.

Pero, a dos semanas de las elecciones, ya no bastan las advertencias. La ley encomienda a la Junta Electoral Central velar por que los sondeos no contengan "falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas". Y le permite exigir la información técnica complementaria.

Y lo que ha hecho Tezanos no es aplicar una metodología discutida. Es amañar la muestra para manipular a la opinión pública en el sentido más beneficioso para el PSOE de Pedro Sánchez.

Si a la manipulación de la muestra del CIS añadimos el amaño del censo vía ley de nietos nos encontramos con un panorama ciertamente inquietante: el de un Gobierno que hará lo que sea, literalmente lo que sea, para manipular la voluntad real de los españoles en las urnas.

La Junta debe recabar de inmediato los microdatos y la ponderación del estudio 3584. Y debe exigir las rectificaciones que procedan a quienes han difundido una estimación construida sobre una muestra que la realidad desmiente.

También debe abrir el expediente sancionador que merece la reincidencia de Tezanos. Los españoles no pueden votar con la opinión pública condicionada por una encuesta pagada con su dinero y cocinada para el Gobierno.

Lo que ocurre en España no tiene equivalente en nuestro entorno. En Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido, los institutos públicos no publican estimaciones de voto. Las encuestas electorales las hacen empresas privadas.

En Francia, además, una comisión independiente puede obligar a corregir públicamente un sondeo defectuoso. Aquí, el Gobierno dispone de un instituto público que presenta sus deseos, que son los deseos de Pedro Sánchez, como si fueran predicciones científicas. Pero no lo son. Son una mentira estadística.

Sánchez ha convertido el CIS en un instrumento de campaña, y Tezanos ha aceptado ese papel sin reparo alguno. Corresponde a la Junta Electoral impedir que una encuesta trucada suplante la voluntad de los electores.

El CIS de Tezanos no mide la opinión pública. La fabrica. A dos semanas de unas elecciones clave, la intención es obvia: impedir la alternancia política por lo civil, lo censal o lo estadístico.