Una beca, un título homologado o un programa de primera infancia no salen en la foto de familia de una cumbre de jefes de Estado. Pero son la prueba de que la cooperación internacional funciona.

La XXX Cumbre Iberoamericana ha celebrado este jueves en Madrid su sesión plenaria. Los líderes han posado y han firmado una declaración "muy política y muy breve", según el propio Gobierno.

Es el ritual conocido. Se convoca, se inaugura, se declara y se vuelve a casa.

Y luego se pregunta por qué el sistema multilateral genera tanta fatiga.

La respuesta no es misteriosa. Cuando las instituciones internacionales se juzgan por su eficacia y no por su retórica, el balance de muchas de ellas es desolador.

La Asamblea General de la ONU acumula críticas por su parálisis. El derecho de veto en el Consejo de Seguridad bloquea decisiones que una mayoría de países reclama. La quiebra del orden basado en reglas ya no es un diagnóstico de algunas selectas minorías. Es una percepción ciudadana transversal.

A ello se suma el repliegue de la primera potencia. Estados Unidos ha cerrado USAID y ha reducido de forma drástica su ayuda exterior. El modelo de cooperación que durante décadas marcó el ritmo mundial se ha encogido.

"El multilateralismo se demuestra en el territorio, no sólo en las cumbres"

En América Latina y en Europa crece la polarización. Gobiernos de signos opuestos cuestionan organismos que perciben como lentos, caros o ideologizados. El diálogo entre países se ha vuelto más difícil.

El nacionalismo y el repliegue soberanista ganan terreno. No siempre sin razones. Hay instituciones que han vivido demasiado tiempo de la inercia y del presupuesto.

La fatiga no nace del vacío. Nace del contraste entre lo prometido en los discursos y lo entregado en las escuelas, los hospitales o los laboratorios.

Pero renunciar a la cooperación no es la respuesta. La respuesta consiste en reforzar los espacios que han demostrado capacidad de construir consensos, sostener políticas a largo plazo y mejorar la vida de las personas.

Esa distinción importa. Hay cumbres que sirven sobre todo para la foto. Y hay organismos que entregan resultados tangibles.

Confundir unos con otros es el primer error.

En Madrid, el rey Felipe VI ha pedido a Iberoamérica una "voz armónica" ante un "cambio de paradigma histórico". El monarca ha reivindicado la vigencia del sistema de cumbres.

Es legítimo. Treinta y cinco años de foros iberoamericanos no se improvisan. La trayectoria institucional es un activo en tiempos de incertidumbre.

Pero la vigencia de un foro no se mide por el número de discursos. Se mide por lo que deja en el terreno cuando se apagan los focos.

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, lo ha dicho sin eufemismos: hay que abandonar "la melancolía de viejas épicas bolivarianas" y levantar "la bandera de lo tangible".

Movilidad académica. Homologación de títulos. Becas. Inteligencia artificial aplicada a la educación. Ahí, según Jabonero, los consensos son más fáciles. Y más útiles.

En septiembre, en un debate sobre la erosión democrática y el agotamiento del orden internacional celebrado en Madrid, el propio Jabonero recordó las palabras de António Guterres: "Vivimos una carrera hacia la quiebra".

No era un lamento ornamental. Era un diagnóstico de legitimidad, de eficacia y de financiación. Tres pilares que se resquebrajan a la vez.

Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, añadió un matiz decisivo: educación, desastres naturales y pandemias son agendas que atraviesan ideologías. Se puede cooperar sin compartir gobierno.

Esa es la clave que el multilateralismo 'de foto' ha olvidado.

Cooperar no exige uniformidad política. Exige prioridades compartidas y capacidad de ejecución.

La OEI, fundada en 1949 y próxima a cumplir setenta y siete años, es el organismo iberoamericano más antiguo. Cuenta con veinte oficinas y una red de más de tres mil colaboradores.

Según su memoria institucional 2019-2026, más de veintidós millones de personas se han beneficiado de más de dos mil cuatrocientos proyectos. Se define a sí misma como un "bien público regional".

Los datos salen de la propia organización. Merecen el escrutinio que merece cualquier cifra institucional. Pero el contraste con tantas cumbres sin rastro es evidente.

No se pide fe ciega. Se pide comparar. Quién gestiona proyectos. Quién sólo gestiona comunicados.

Porque cooperar no es un gasto accesorio. Es una forma de multiplicar capacidades. Una cuota anual modesta y proyectos ejecutados en el terreno rinden más que una declaración de mínimos leída ante las cámaras.

La educación, la ciencia y la cultura sostienen puentes cuando la política levanta barreras. Homologar un título no arregla una frontera. Pero acerca a dos sociedades que, en la foto, a veces ni se miran.

España aspira a que la relación con Iberoamérica no se limite al calendario de cumbres. Tiene sentido. El vínculo real se construye en aulas, laboratorios y políticas públicas compartidas.

Iberoamérica es cada vez más dispar. Gobiernos de izquierda y de derecha, nacionalismos y aperturas, agendas soberanistas y agendas integradoras. El consenso total es una quimera.

Pero el consenso parcial en educación, ciencia y cultura es posible. Y es el que más resistirá cuando la política se encone.

El multilateralismo no necesita más épica. Necesita más resultados. Menos sillas vacías en la foto y más proyectos llenos de beneficiarios.

La crisis del sistema internacional es real. Negarla sería ingenuo, pero convertirla en excusa para el repliegue puro sería peor. Porque el remedio no es abandonar la cooperación. Sino exigir que se coopere de verdad.

El multilateralismo que merece defensa no es el de las cumbres que se olvidan al día siguiente. Es el que deja huella en el territorio y en las personas.