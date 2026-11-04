Cualquier pretensión por parte del Gobierno de aprovechar la dimisión de Óscar Puente para sacar pecho y presentarse ante la opinión pública como un Ejecutivo que asume responsabilidades está condenada al fracaso, y lo deseable por tanto es que se ahorre la tomadura de pelo.

La salida del ministro de Transportes era sencillamente obligada.

Si dos catástrofes ferroviarias consecutivas en menos de diez meses, con un trágico saldo acumulado de más de 115 víctimas mortales entre Adamuz y Urda, no constituyen motivo suficiente de dimisión, ya nadie en España sabría qué tendría que ocurrir para que un gobernante asumiera responsabilidades políticas.

Puente acudía además a su comparecencia de este martes ante la Diputación Permanente del Congreso con todos los grupos parlamentarios (con la excepción de EH Bildu y ERC) exigiendo su cese. No obstante lo cual el ya exministro se resistió hasta el último minuto a dar un paso al lado.

Tanto en la rueda de prensa matinal posterior al Consejo de Ministros como en su posterior intervención parlamentaria se había mostrado desafiante, llegando a ufanarse de que admitía las peticiones de cese procedentes de los socios de investidura, pero que el Partido Popular carecía de autoridad moral para reclamárselo.

Lo presenciado este martes no puede considerarse nada parecido a "dar la cara", por mucho que Pedro Sánchez se haya apresurado a sostener tal cosa en sus redes sociales.

En sus dos comparecencias de ayer, Puente se limitó a repetir minuciosamente la cronología pericial de los hechos y una sarta de tópicos, pretendiendo elevar el mero hecho de comparecer a la categoría de valor ético.

Esa táctica verbosidad no fue más que la aplicación deliberada de la estrategia de la tinta de calamar: una ráfaga abrumadora de tecnicismos y datos banales concebida para aturdir a la audiencia mientras simulaba dar explicaciones.

Junto al anuncio de un paquete de medidas y parches cosméticos para amortiguar la indignación ciudadana, sus intervenciones respondieron al solo propósito de reorientar el marco del debate, siguiendo la estela trazada en días previos por Pedro Sánchez e Iván Redondo.

A saber, enarbolar una abstracta defensa de los "servicios públicos" que sitúa el foco de la culpa en los operadores privados mediante la impugnación de la liberalización ferroviaria, contra la que ha cargado Puente tras el Consejo de Ministros.

Como si en la tragedia de Urda lo que hubiera fallado clamorosamente no hubiera sido la gestión del sector público. O como si los operadores privados no hubieran sido, de hecho, damnificados del siniestro.

¿Puede considerarse acaso este relato exculpatorio —empleado ya tras la catástrofe de Adamuz al desviar la sospecha hacia el fabricante de la vía, o tras el colapso del sistema eléctrico cuando el presidente pidió responsabilidades a los "operadores privados"— algo similar a una rendición de cuentas?

Ni esta estrategia del despiste ni la dimisión de Puente podrán difuminar la negligencia administrativa directa que cabe imputar a su mandato: la desatención continuada a las advertencias del deficiente estado de la red; las reiteradas caídas del obsoleto sistema de señalización; el retraso acumulado en la implantación del nuevo mecanismo de seguridad; la descapitalización técnica de Adif y Renfe para colocar a decenas de cargos de confianza sin experiencia en la gestión ferroviaria; o la sistemática falta de ejecución presupuestaria de las partidas destinadas al mantenimiento, cuya dotación real ha caído un 25%.

Es precisamente ese déficit de inversión para acompasar el mantenimiento de las vías al incremento de la demanda (un 102% más de viajeros y un 150% más de circulaciones gracias a la bajada de tarifas) lo que explica la saturación de la red, y no la apertura a la competencia en sí misma.

Todo este cúmulo de omisiones forzaba de manera ineludible la dimisión del ministro. Su salida no encierra ningún mérito, pese a lo cual Sánchez ha intentado de nuevo hacer de la necesidad, virtud.

En su mensaje en X tras confirmarse la renuncia, el presidente ha ensalzado a Puente, calificando su marcha de "ejercicio de dignidad y responsabilidad que demuestra que no somos iguales" a la oposición.

Es la misma pirueta discursiva a la que recurrió a cuenta de la ley de amnistía: justificar un movimiento que contradice su posición inmediatamente anterior cuando las circunstancias le obligan a "cambiar de opinión".

Pero el intento de Moncloa por alardear del cese es por completo inviable, pues nadie olvida que el presidente pretendía sostener a Puente a toda costa como pararrayos político hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, Puente ha dimitido por sorpresa y contra el criterio de Sánchez.

En lo concerniente al exministro, el broche a su probada incompetencia ha sido el recochineo de regalarle al país un último show antes de marcharse.

Si hemos de creer a Puente cuando afirma que tomó la decisión de abandonar "minutos después de que se produjera el accidente", habrá que concluir que ha estado jugando un juego indecente, engañando a los españoles durante casi una semana a lo largo de al menos cuatro comparecencias públicas en las que ha desgranado diferentes pretextos para justificar una continuidad en la que en verdad no creía.

Pero si Puente miente, entonces ha permanecido cuatro horas en el Congreso haciéndonos perder el tiempo mientras se dedicaba a rebatir los argumentos de los grupos que exigían su marcha.

Sea como fuere, lejos de permitirle sacar pecho por esta renuncia, la responsabilidad política de Pedro Sánchez se agrava aún más con ella.

El presidente ha permitido que, ante una catástrofe de proporciones históricas, su ministro de Transportes desplegara un serial de suspense para rematar la crisis con un efectista giro de guion final.

Óscar Puente ya ha caído; ahora es a Pedro Sánchez a quien toca cesar en las urnas.