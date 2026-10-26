Aunque los graves altercados registrados este sábado en el centro de Barcelona presentan un componente específicamente español, su naturaleza excede la coyuntura nacional y se enmarca en la actual ola global de protestas juveniles.

Es claro el paralelismo que guardan los actos vandálicos, los saqueos a decenas de comercios y la destrucción de mobiliario urbano en Barcelona con los recientes disturbios vividos en Francia. Un estallido de revueltas juveniles antisistema que, bajo el pretexto de unas protestas estudiantiles, están alentando una subversión gratuita carente de cualquier motivación reivindicativa real.

El rasgo más definitorio de estos incidentes es el perfil de sus protagonistas.

Más de la mitad de los 128 detenidos por los Mossos d'Esquadra son menores de edad. La movilización fue orquestada mediante convocatorias virales en plataformas como TikTok. Las redes sociales han servido para armar una delincuencia grupal altamente organizada, masiva y escurridiza para las fuerzas de seguridad.

Este especial protagonismo de los menores en los altercados no puede desligarse de los efectos de una Ley del Menor excesivamente laxa.

Tras los disturbios, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intentado proyectar firmeza asegurando que "quien rompe, paga". Y advirtiendo de que, si los menores no pueden asumir ese precio, "pagarán sus padres".

Pero lo cierto es que, con la actual legislación en la mano, es sumamente dudoso que los jóvenes responsables paguen penalmente por la gravedad de sus actos.

Los menores de catorce años son inimputables. Y para los adolescentes de entre catorce y diecisiete, el castigo se limita, en la inmensa mayoría de los casos, a medidas socioeducativas o trabajos comunitarios.

La consecuencia real se reduce a la responsabilidad civil de las familias, blindando a los infractores con una peligrosa sensación de impunidad.

Pero el análisis de esta oleada de altercados quedaría incompleto si se omite la cuota de responsabilidad en ella del PSOE.

Porque el Gobierno ha contribuido a generar el actual clima de inestabilidad, al validar la agitación extraparlamentaria cuando le ha resultado útil.

Lo hemos visto con la utilización demagógica del trágico caso de Maricarmen para respaldar las acampadas por la vivienda, azuzando manifestaciones orientadas contra la oposición.

El propio Pedro Sánchez ha protagonizado una escalada retórica, inaudita en todo un presidente del Gobierno, consistente en contraponer la calle a las instituciones.

Al convocar las elecciones del próximo 29-N, Sánchez justificó el adelanto afirmando que en el Parlamento se habían "pisoteado" los derechos de la gente.

Después, remató esta deriva populista asegurando que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle".

La otra cara de esta demagogia de corte plebiscitario es la demonización sistemática de la alternancia encarnada por la oposición, mientras el PSOE blanquea y pacta con formaciones como Bildu, cuyos dirigentes siguen legitimando la violencia etarra.

Y así los disturbios de Barcelona son inseparables de un contexto de resurgimiento de la violencia por parte de grupúsculos de extrema izquierda en plena precampaña electoral.

El acoso a mítines de PP y Vox, las concentraciones permanentes por las más variadas causas, los escraches universitarios o la venidera huelga general configuran un panorama de hostilidad creciente.

Sánchez ha estimulado, de forma más sutil, la misma idea que sus socios verbalizan sin tapujos: hay que levantar las calles contra la derecha.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, llegó a amenazar en la Asamblea regional con que "en las calles de Madrid no va a haber paz". A la vista de los saqueos del fin de semana, parece que tampoco la habrá en las de Barcelona.

Salta a la vista que el Gobierno está tratando de explotar este desorden con vistas a las urnas, para así alimentar su narrativa sobre el peligro inminente de la llegada de la "ultraderecha".

La pata operativa de esta estrategia recae en las Delegaciones del Gobierno, a las que el Ejecutivo ha instrumentalizado de manera patrimonial y partidista, permitiendo la ocupación sistemática del espacio público y la violencia contra los actos de la derecha.

Entre ellas, la Delegación del Gobierno en Madrid.

Su ya ex titular, Francisco Martín, ha dimitido este domingo tras meses de cuestionada inacción ante las acampadas y de hostigamiento al Gobierno autonómico. Pero su salida no se debe a una asunción de responsabilidad por los problemas de orden público, sino a su exclusión de las listas electorales del PSOE.

Como ha defendido este periódico, está cobrando cuerpo una inquietante realidad: la de un Estado donde el encargado de mantener el orden público contribuye a subvertirlo, lo cual es tanto como decir que los bomberos actúan como pirómanos.

Pero el tigre de la agitación callejera que ha querido cabalgar Sánchez amenaza ahora con devorarle, con el efecto imprevisto de mejorar las perspectivas electorales de los partidos de orden.

Es hora de plantearse seriamente una reforma integral de la Ley del Menor para garantizar que delitos como los que están incendiando Barcelona no queden impunes.

Resulta ineludible recuperar la capacidad disuasoria de la legislación, permitiendo el internamiento para delitos graves de desórdenes públicos y daños.

Y debe reabrirse el debate sobre la rebaja de la edad de inimputabilidad penal, de modo que el castigo sea proporcional al inmenso daño económico y social que causan unos disturbios a gran escala.

Esta nueva tipología de vandalismo lúdico y digital obliga a adaptar la legislación, que debe agilizarse para permitir juicios rápidos con medidas cautelares inmediatas.

Solo así se podrá equilibrar un sistema excesivamente favorable a la garantía del "interés superior del menor" en detrimento de la seguridad cívica. Una asimetría que deja desprotegidos al resto de ciudadanos que, como los comerciantes arruinados, los vecinos atemorizados o los policías heridos, sufren las consecuencias de la violencia juvenil como la perpetrada este fin de semana en Barcelona.