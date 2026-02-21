El fallo con el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este viernes la ilegalidad de la mayoría de los aranceles de Donald Trump supone uno de los reveses más severos hasta la fecha para el republicano, al golpear directamente el corazón de su agenda económica y política.

La decisión de la corte se fundamenta en la invalidez del procedimiento utilizado para su imposición. Una argumentación que, lejos de ser una cuestión meramente formal o un tecnicismo irrelevante, resulta crucial.

En democracia las formas son fundamentales. Y Trump, a juicio del tribunal, se extralimitó en sus funciones al servirse de una fórmula de emergencia sin base legal, usurpando el poder de imponer gravámenes que la Constitución de EEUU otorga en exclusiva al Congreso.

Si este dictamen reviste una importancia extraordinaria, es porque representa una desautorización explícita del poder judicial a la discrecionalidad absoluta que el presidente pretende ejercer, marcando un límite claro a la voluntad del Ejecutivo.

Resulta especialmente revelador analizar este movimiento a la luz de la actual composición del tribunal.

Pese a tratarse de una corte con una mayoría conservadora, y habiendo sido tres de sus miembros nominados por el propio Trump, el Tribunal Supremo ha mantenido su independencia y rigor jurídico por encima de cualquier simpatía partidista.

Para poner en perspectiva la trascendencia de que una corte a priori ideológicamente afín le tumbe al presidente su medida estrella, cabe trazar una analogía iluminadora: es como si en nuestro país el Tribunal Constitucional hubiera declarado inconstitucional la ley de amnistía de Pedro Sánchez.

Sin abandonar el paralelismo, se observa una diferencia notable en el comportamiento de ambas cortes de garantías.

Mientras que el Supremo estadounidense se ha opuesto con firmeza a otras medidas de Trump —como la prohibición a su administración de desplegar tropas federales en Chicago, o la desestimación de sus acusaciones de fraude electoral—, el Constitucional español se ha decantado en la gran mayoría de los casos a favor de las tesis del Gobierno. Incluidos los episodios más controvertidos, como la propia amnistía o la anulación de la condena de los ERE.

La invalidación judicial de gran parte de los aranceles globales del presidente invita a plantearse si tal vez se ha aventado demasiado a la ligera la tesis de que Estados Unidos se ha convertido en una dictadura bajo el mandato de Trump. Los checks and balances del sistema americano se están revelando mucho más robustos y resilientes de lo que parecía.

La integridad del Estado de derecho se resiente inevitablemente cuando uno de los poderes amenaza la jurisdicción de los restantes. Una dinámica cuya muestra más clara es la insubordinación que Trump ha dado por respuesta al fallo, insultando a los jueces y asegurando que "le da igual la sentencia", ya que los aranceles "van a seguir" porque cuenta con "alternativas muy poderosas".

Pero, a pesar del intento de Trump por horadar los contrapesos judiciales, queda probado que una separación de poderes funcional es el mejor antídoto contra la pulsión autoritaria de los líderes populistas.

EEUU ha dado una lección de salud democrática de la que deberíamos tomar buena nota en nuestro país.