El nuevo ciclo electoral, el más determinante en los casi 50 años de democracia española, se ha inaugurado este domingo con los comicios autonómicos de Extremadura. Y el resultado ha sido devastador para el PSOE, al que Pedro Sánchez ha llevado a los peores resultados de su historia en la región.

Las elecciones extremeñas constituían la primera prueba en las urnas para el PSOE tras el alud de escándalos de corrupción y de casos de acoso sexual y la cronificación del bloqueo legislativo. Y el veredicto no ha podido ser más contundente: el PSOE ha perdido 8 escaños y 14 puntos.

El PP, por su parte, ha pasado de 28 a 29 diputados. No cabe descartar que en este alza menor de la prevista haya influido la deficiente campaña de María Guardiola, que se equivocó al no dar entrevistas hasta la recta final, ausentarse en el debate electoral e insistir en el supuesto robo de votos en Correos.

Aun así, es tramposo plantear, según ha esgrimido Miguel Ángel Gallardo como parapeto, que las elecciones no hayan servido para nada por el hecho de que Guardiola sólo haya ganado un escaño.

Porque no se puede soslayar que el PP ha crecido 4 puntos, quedándose cerca del mejor resultado histórico del PP en la región, el de Monago en 2011.

Lo que no admite matices es el descalabro del PSOE, en la que ha sido históricamente la plaza socialista por antonomasia.

El PSOE nunca había bajado del 40% de voto, únicamente había perdido una de las once elecciones celebradas hasta hoy (las de 2011), y ha gobernado 36 de los últimos 42 años, con 7 mayorías absolutas incluidas.

Pero, en sólo dos años, el PSOE ha pasado de casi el 40% de las papeletas al 25%, y ha perdido casi la mitad de sus votos.

En cualquier caso, el resultado le permite al PSOE aferrarse al consuelo de que Vox se ha disparado, y así poder seguir explotando su discurso contra la ultraderecha.

Y es cierto que Vox ha crecido aún más de lo previsto, plantándose en los 11 escaños y experimentando la mayor subida de la noche.

Como también es obligado reconocer que el peso relativo de Vox se ha incrementado, lo que significa que, después de esta noche, está más fuerte para negociar con Guardiola.

Pero todavía habría podido el PSOE sonar convincente si el PP se hubiera quedado como estaba. Por el contrario, Guardiola ha aglutinado más escaños que toda la izquierda junta. Lo cual hace que, al menos para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sólo necesite la abstención de Vox.

Al PSOE sólo le queda intentar en adelante inquietar al PP alentando el escenario de que, en unas elecciones generales, Feijóo pueda quedarse de nuevo a las puertas de gobernar por ser incapaz de zafarse de la dependencia de Santiago Abascal.

Pero si algo han demostrado estas elecciones, es el error de la estrategia de Sánchez de impulsar a Vox para dividir el voto de la derecha y, al radicalizar su discurso, pescar votos a su izquierda.

Porque, primero, se ha comprobado que aunque Vox crece, eso no impide que el PP gane y gobierne. Es elocuente en este sentido el dato de la distancia entre el PP y el PSOE, que es mayor que la que existe entre PSOE y Vox.

Y, segundo, porque parece que la ultraizquierda está empezando a recuperar parte del voto prestado al PSOE, como lo prueba la importante subida que ha experimentado también Unidas por Extremadura, que ha ganado 3 escaños.

A la espera de los datos de transferencia de voto, cabe pensar que el resto del hundimiento del PSOE (además de lo que haya podido irse a la abstención de castigo) se explique por la transfusión a un PP que ha crecido por el centro. Pero necesariamente habrá debido producirse también un notable trasvase de voto rural del PSOE a un Vox que ya está ensayando un discurso obrerista.

Con estos mimbres, se consolida el vuelco sociológico de Extremadura a la derecha. Es insólito que el bloque conservador haya sumado por primera vez un 60% de los votos en una comunidad secularmente socialista.

El carácter histórico de este giro sólo es parangonable al de Andalucía. Lo cual apunta a que, al bascular hacia el registro electoral vasco-catalana, el PSOE ha perdido el sur, y con ello un pilar de su identidad política.

A buen seguro la sensación de agravio por los privilegios al nacionalismo, que Sánchez ha multiplicado, habrá influido en el sentido del voto de muchos extremeños. Irónicamente, Sánchez va camino de convertir a España en un país sociológicamente de centroderecha, lo que resultaba inverosímil hace una década.

Así, no sólo ha jugado un papel el efecto Gallardo, el candidato menos competitivo posible, que debería haber dimitido esta misma noche.

Lo que se ha hecho notar es también y sobre todo el efecto Sánchez, quien no contento con haber desafiado a la sociedad extremeña al presentar (en un gesto sin precedentes) a un investigado por enchufar a su hermano, ha redoblado la desfachatez al asumir el protagonismo de la campaña y retratar a su candidato como víctima de una campaña de bulos.

Estas elecciones han permitido catar el tóxico impacto del liderazgo cesarista de Sánchez, que ha redundado en la desarboladura de baronías fuertes como la de Extremadura, cuna de referentes como Rodríguez Ibarra o Fernández Vara.

Allá el PSOE si está dispuesto a que Sánchez, en su agonía, siga liquidando al partido.

Si las elecciones de este domingo acaban siendo un anticipo del comportamiento electoral en toda España, el saldo de Pedro Sánchez al frente del PSOE habrá sido la carambola de conseguir que gobierne en solitario un PP más fuerte mientras Vox se dispara.