Lo complicado de la política es tener que reinventarse cada cuatro años.

Matarse a uno mismo, en vez de matar al padre.

En el PSOE quieren matar o que se muera Felipe González (se lo sugirió Loles León, abuela rencorosa de la democracia) porque no les da la razón.

Y después tienes a Gabriel Rufián, que cada cuatro años se acuerda de que es independentista y les promete una Cataluña grande y libre a los votantes a los que engaña desde hace una década.

También Irene Montero, que vuelve haciéndose la nueva a ver si así le cae un escaño.

Ella, que fue la ministra que liberó a más de un centenar de violadores dejando desprotegidas a las víctimas.

Irene Montero, durante un acto de campaña en Palma. Javier Fernández Europa Press

No valora el ciudadano lo suficiente el trabajo que hacen sus señorías para vender la misma mercancía cada legislatura haciendo pasar por nuevos los viejos odios de siempre.

No hay nada fresco en la política española, porque en el Congreso no ventilan desde hace una década, no vayan a resfriarse o a quedarse sin escaño.

El escaño es para muchos una oposición vitalicia y por eso no trabajan ni en campaña.

No se explica de otra manera que comercien en estas elecciones exactamente con lo mismo que prometieron en las anteriores, los mismos rostros, el mismo descaro… Tres años y medio sin Presupuestos.

Esta campaña Pedro Sánchez nos ha presentado a un nuevo Pedro Sánchez, como si no lo conociéramos desde 2015, como si no llevara gobernando ocho años, como si no tuviera suegro, ni pasado, ni chófer, ni hermano, ni supiera quiénes son los Rocho.

Ha prometido que solucionará el problema de la vivienda en España como si no lo hubiera prometido en la campaña anterior, como si no lo hubiese prometido hace ocho años también.

El único plan de vivienda exitoso del PSOE lo gestionó la mano derecha del presidente para que una prostituta pudiera dejar la calle y tuviera casa pagada a cambio de favores ministeriales.

Lo único nuevo esta campaña es que han cambiado a Yolanda por Colau, que son exactamente lo mismo: dos señoras que le dicen al PSOE que no es suficientemente de izquierdas y se les olvida la izquierda y las mujeres y la clase media cuando les dan un ministerio.

Vender a Ada Colau como una renovación de la izquierda es como recalentar un plato de comida precocinada y hacerla pasar por fresca.

Ada, alcaldesa que convirtió Barcelona en ocho años en el escenario principal del GTA. Robos, violaciones, ocupaciones, drogas.

Pasear por La Rambla se ha convertido en un deporte de riesgo para turistas y oriundos. Se va vigilando uno la espalda incluso de día.

Dice la izquierda que necesita cuatro años más, tras gobernar los ocho anteriores, para (ahora sí) solucionar España.

Las dos legislaturas anteriores eran sólo para calentar.

Ciento quince muertos después, Pedro Sánchez dice que ahora sí es el momento de encargarse del ferrocarril.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control en el Congreso. Eduardo Parra Europa Press

La derecha tampoco tiene nada nuevo que vender, pero prefiero a los políticos que no necesitan matarse a sí mismos cada cuatro años para hacerte creer que ellos no estaban allí.

Me interesa de Feijóo que no se avergüenza de su herencia política.

Que la defiende cuando le dijo a Sánchez aquello de: "¿Qué insinúa, que los gallegos son idiotas por darme cuatro mayorías absolutas?".

No trae nada nuevo, sólo una idea que parece revolucionaria en los tiempos que vivimos: la honradez. Algo que en Moncloa ya nadie recuerda lo que es.