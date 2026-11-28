Los permisos por defunción han sido el perfecto colofón para esos martes que han pasado a ser una simple, descarada y muy socialdemócrata compra de votos de toda la vida. Pero que deberían ser mucho más.

Tenían que ser los martes del amor hasta que el "trágico accidente" (esa doble mentira) de Urda (Toledo) cambió el signo de la campaña.

Un "trágico accidente" que ilumina una tendencia general que expresó muy bien Mónica García, que en su doble condición de médica y madre es quien mejor podría entender y explicarnos hacia dónde se dirige hoy el Estado antes llamado del bienestar.

"Dimite Óscar Puente dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias. Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas. No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de ministros contigo".

Qué quiera decir eso de "poner los estándares de la política" lo dejo para mejores hermeneutas, pero lo que significa que la política vaya de dignidad y empatía con las víctimas y que Óscar Puente sea la medida de ambas cosas creo que lo entiendo hasta yo.

Honroso y dignísimo Óscar Puente, como decían por aquel entonces.

Y conviene leer todo esto con el punto justo de ironía, porque la dignidad en este país ha quedado reducida a la muerte y a la vivienda, que son dignas, además, en la medida en que lo decrete el Estado. Es decir, Pedro Sánchez.

Por eso la campaña tenía que ir de Maricarmen hasta el "trágico accidente" y por eso Óscar Puente tuvo que hacer lo único digno que le podían aplaudir. Muerte digna y a su dignísima casa.

La política del amor es la única y auténtica política porque a eso ha quedado reducida toda la política, a acompañar al doliente. A aumentar los días de permiso por defunción, claro. O a aumentar las indemnizaciones por accidente ferroviario, como presumía de haber hecho Pedro Sánchez.

"Cuando el Estado ya no es capaz de generar prosperidad, sólo puede prometer consuelo"

Es la misma propaganda por la cual nunca fueron responsables del apagón, pero sí de la recuperación. Y tampoco lo fueron de las draconianas restricciones ni de las miles de víctimas de la pandemia, pero Sánchez sí se atrevió a presumir de todos y cada uno de los cientos de miles a los que había salvado.

La única responsabilidad de este Gobierno de amorosos enamorados siempre ha sido el acompañamiento de las víctimas de su negligencia. Cuando el Estado ya no es capaz de generar prosperidad, sólo puede prometer consuelo. Status amor est. Y un poder que promete consuelo exige adoración.

Y a eso ha quedado reducida la política. Porque en este estadio culminante de la socialdemocracia, incluso la base y fundamento del sistema, que son las pensiones, ya sólo pueden soñarse como el consuelo por una vida condenada a la precariedad y al empobrecimiento.

Y a esto ha quedado reducida la campaña ahora que ya damos por superado el "trágico accidente" que nos privó de centrarnos en lo que de verdad importa, que es lo mucho que Sánchez ama a Begoña y lo mucho que echamos todos de menos a Maricarmen.

Ha vuelto la campaña del amor, los besitos y los arrumacos y las palabras bonitas para con Begoña, y han vuelto también los bailoteos bolivarianos.

Ha vuelto el exhibicionismo del ridículo y ha vuelto el cringe, como dicen los wilds, para recordarnos que esta política tan empática y esta campaña tan digna son sólo el test de estrés al que el autoritarismo somete periódicamente a los suyos para (re)forzar los lazos de solidaridad y sumisión.

Habrán visto ustedes al camarada Rufián.

Gabriel Rufián, en un acto de campaña en Madrid. Ananda Manjón Europa Press

Estos emperadores saben perfectamente lo que exhiben y por eso no basta la inocente sinceridad de un niño para desmontarlos. Cuanto peor es la situación, más férreo y evidente se vuelve el control de los allegados y más exigente se es con las fidelidades.

Cuanto más débil se siente el hombre, más necesitado está de sentir el amor de sus allegados y más ridículas se vuelven sus peticiones.

De ahí que no podamos olvidar que quien primero acudió a la llamada de la campaña del "ama y haz lo que quieras" fuera, precisamente, Óscar Puente. Que por amor llama rata a un periodista o imbécil a un ciudadano anónimo y por amor se ponía a bailotear y a babear con Pedro y con Bego.

Pretenden hacer pasar el amor por la solución a todos los problemas. Cuando los platónicos sabemos que el amor es el problema de todas las soluciones. Porque la lógica del amor es exclusiva. El amor crea una pareja, una familia, una comunidad cerrada que distingue perfectamente entre los que pertenecen a ella y los que quedan fuera, a menudo como amenaza para su supervivencia.

Por eso nada ha generado nunca tanto odio y tanta violencia como el amor. Y nada como el amor ha justificado, en esta campaña, con este Gobierno, pero siempre y en todo lugar, la crueldad y el desprecio hacia el rival.

En estas horas culminantes de la campaña del amor no hay que olvidarse del honroso, dignísimo y empático Puente. Porque ha sido él, el ministro trol, quien mejor nos ha enseñado lo que es el verdadero amor. Como Shrek, pero en tragedia.