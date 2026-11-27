Verás que al final el "y usted, calladita" de Feijóo a Colau coge vuelo y se convierte en el tema de la semana. Esto es muy nuestro, ¿no? Esto tiene nuestro puntillo. "Me recuerdas a mí cuando era gilipollas", como le dijo Jiménez Losantos a Iglesias.

Me pasa lo mismo con este debate.

Me recuerda a nosotros (a España) cuando nos entreteníamos en batallitas lingüísticas de nivel paupérrimo, como el "miembras" de Bibiana Aído o el "portavozas" de Irene Montero: después de aquellas escaramuzas culturales tan pintonas y estériles que nos tuvieron tan engolosinados, las cosas medulares han fallado más que una escopeta de caña. Violadores con rebajas penales, pulseras antimaltrato de juguete.

Una desprotección y una indignidad de sonrojo.

Cincuenta mujeres que siguen siendo asesinadas al año sin que los protocolos actuales sean capaces de disminuir la cifra.

Un fracaso galopante.

Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta mientras Colau estaba calladita. https://t.co/z0MrvKFUMO — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

A mí me parece bien que la lengua se analice con inteligencia sin retorcerse. A favor de aquella marca de uso despectivo que incluyó la RAE en 2017 a cuenta del "sexo débil" de las mujeres (es importante que las instituciones nombren lo desdeñoso o lo lisonjero porque dan temperatura a la moral social).

También me parece hermosa y brava la ampliación verbal de los marcos. A favor, por ejemplo, de empujar amistosamente los encuentros mixtos con el femenino genérico, como hizo la Reina Letizia hace poco con su "bienvenidas" (ella lo llamó "femenino plural acogedor") en la Cumbre Iberoamericana.

El problema es la gilipollez. Siempre es la gilipollez. Hace tiempo que intentamos sacudírnosla pero aún nos contornea. Veamos.

Me irrita enormemente que en un país en el que es heroico acceder a una casa digna (y a dos días de las elecciones generales) nos dediquemos a sobar simbología caduca de corte falsamente progresista. Parémoslo pronto antes de regresar a nuestro peor momento intelectual. Y seamos honrados con la cuestión. Feijóo le dice a Ada Colau en el debate a cuatro "y usted, calladita", sí. Pero la expresión no es exhortativa, es descriptiva.

Feijóo dice, en concreto: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir corriendo de Paiporta, y usted calladita". Colau pone un poco de caretillo, o sea, muestra su disgusto mientras bebe agua, pero tampoco se indigna. Porque entiende rápidamente y con razón que el del PP le ha hablado con chulería, pero no con machismo.

Ese diminutivo es sardónico, es punzante.

En fin: es una herramienta legítima y brava contra un rival dialéctico. ¡Cada uno usa lo que tiene a mano! ¡Yo creo que tenemos que ser más alegres en nuestras pugnas, menos santurrones! Uno tiene derecho a ponerle las banderillas al adversario. Uno tiene derecho a no hablarle con cariño al competidor, ya sólo faltaba. Qué tedio, qué tedio. Qué falta de rap.

Moriremos de asco, moriremos de buenos.

El gesto de Feijóo, llevándose el dedo a la boca, va por el mismo sitio. Performaba, imitaba la pasividad de Colau en el caso Paiporta. Ni mucho menos daba a la política la orden de callarse. Colau menea la cabeza y arruga el gesto, reprobando la idea, como diciendo "este señor está desubicado", pero no se defiende de un ataque sexista porque no hace falta.

Pero entonces entra Sánchez, campeón del oportunismo, como adalid de la causa. "¿Por qué habla de 'calladita', señor Feijóo? ¿Qué calladita? ¿Qué machismo es éste?". Jajá. Es que el tío no deja un balón irse. Vendiéndonos la moto siempre ha sido el mejor.

¿Qué es más machista, el "calladita" o el "pájara" que él empleó para referirse a Margarita Robles y que la pobre ha tenido que recoger esta semana en campaña, en un acto de humillación exquisito, con el Lecturas en la mano y teniendo que enunciar "la verdad es que está guapo"?

Jajá. Seamos íntegros: aquella fue otra tontería. "Pájara" es mujer lista, mujer astuta. Mujer sagaz y escurridiza. Mujer que hace lo mucho con lo poco, sin aspavientos, discretamente. Yo siempre he querido ser una pájara.

No obstante, Sánchez estuvo, a su manera trilera, muy rápido. En uno de sus ágiles trucos de ilusionismo quiso llevarnos como espectadores a asociar el comentario de Feijóo con un clásico misógino del refranero español. "Calladita estás más guapa".

Claro que esta recomendación repugnante habla del ideal femenino más rancio, que siempre ha sido el silente. El que asiente a la voz de su amo. La mujer que daba réplica era una marisabidilla o una niña repelente. La voz propia era catalogada, meramente, como falta de modales. Así que aquí el diminutivo actuaba de forma paternalista, regañando e infantilizando a la mujer (en cuanto que la exhortaba y asumía que ella iba a obedecer).

¿Lo diferenciamos ahora del diminutivo de Feijóo, que no es más que una fanfarronadilla, ahora que va de gángster?

¿A que esto también lo sabe Sánchez dentro de sí, ese genio de la indecencia que manda a su mujer a liderar, por la cara, una manifestación del 25-N?

Es más interesante reflexionar sobre si no es machista, acaso, que un hombre salga en defensa de una mujer que ha decidido (con libertad y autenticidad, porque Colau es infinitamente más íntegra que Sánchez y se lo ha tomado a coña a posteriori compartiendo Callaíta, de Bad Bunny, sin hacer sangre) callarse ante una pequeña bravuconada y simplemente expresar su desacuerdo a nivel gestual.

Sánchez, en su subtexto, es más perverso que Feijóo. Él ocupa el lugar que ha decidido no ocupar una mujer, él coge espacio, él se pone la medalla, él decide por ella si algo le tiene que sentar mal o no, él la defiende porque considera que ella no lo ha hecho o no sabe.

Tiene gracia decírselo al presidente de los espejos. Pedro Sánchez, calladito estás más guapo.